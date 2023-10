Spal-Lucchese: 2-2 Due punti gettati

Altri articoli in I 90 minuti

lunedì, 9 ottobre 2023, 15:59

Niente da fare per i rossoneri che nonostante un buon inizio, una traversa con Gucher e occasioni con Cangianiello e Russo, esce sconfitta in casa della capolista che segna un gol per tempo e resta a punteggio pieno

sabato, 30 settembre 2023, 18:01

La sblocca Russo servito da Fedato che difende palla in area ed appoggia al compagno che si inserisce. Raddoppio di Magnaghi con un tap-in vincente sull'indecisione di Tonti. Nel finale del tempo il Pineto reagisce colpendo un palo. Tris calato da Guadagni a metà della ripresa

martedì, 19 settembre 2023, 20:21

Finisce in pari il match con gli umbri, una gara aperta con la Lucchese più vicina degli ospiti al gol: nel primo tempo le occasioni più ghiotte con Guadagni (sospetta mano umbra sulla respinta), Benassai e Gucher

sabato, 16 settembre 2023, 20:27

Sblocca Gucher con la complicità del portiere di casa, raddoppia Rizzo Pinna su rigore, ma i marchigiani accorciano e serve un finale di sofferenza, dopo aver dominato, per incamerare i tre punti, nel recupero Tumbarello fa il tris