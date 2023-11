Cesena-Lucchese: 3-0 Nuovo stop per i rossoneri

Altri articoli in I 90 minuti

lunedì, 13 novembre 2023, 22:27

Tre punti pesantissimi per i rossoneri che proprio sul finire del match trovano l'acuto con Russo che regala una vittoria che mancava da troppo tempo e rilancia le ambizioni della squadra di Gorgone

domenica, 5 novembre 2023, 13:21

Dopo tre sconfitte consecutive la Lucchese fa un punto in Sardegna, ritrovando qualche trama ma non riuscendo a pungere. Occasioni per Russo, Cangianiello, Magnaghi, Rizzo Pinna ma nessuno trova il modo di capitalizzare e in fondo Scapin va a un passo dal gol per i sardi

domenica, 29 ottobre 2023, 22:38

Magnaghi illude i rossoneri, ma due gol di Catanese, uno per tempo, condannano la squadre di Gorgone alla terza sconfitta consecutiva e la classifica si fa davvero preoccupante. A tempo scaduto Gucher centra il palo a portiere battuto

giovedì, 26 ottobre 2023, 20:29

La Lucchese, condizionata dalle numerose assenze, perde ancora una volta: i romagnoli vanno in gol una volta per tempo, colgono due legni. Benassai espulso in occasione del secondo gol arrivato su rigore. Nelle ultime quattro gare è arrivato un solo punto