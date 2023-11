Olbia-Lucchese: 0-0 I rossoneri non vanno oltre il pari

Altri articoli in I 90 minuti

domenica, 29 ottobre 2023, 22:38

Magnaghi illude i rossoneri, ma due gol di Catanese, uno per tempo, condannano la squadre di Gorgone alla terza sconfitta consecutiva e la classifica si fa davvero preoccupante. A tempo scaduto Gucher centra il palo a portiere battuto

giovedì, 26 ottobre 2023, 20:29

La Lucchese, condizionata dalle numerose assenze, perde ancora una volta: i romagnoli vanno in gol una volta per tempo, colgono due legni. Benassai espulso in occasione del secondo gol arrivato su rigore. Nelle ultime quattro gare è arrivato un solo punto

domenica, 22 ottobre 2023, 20:19

Gucher illude i rossoneri in avvio, ma gli abruzzesi, grazie anche a due rigori e soprattutto l'espulsione di Tiritiello quando la squadra di Gorgone era in vantaggio, la ribaltano e vincono con un punteggio largo

mercoledì, 11 ottobre 2023, 16:55

I rossoneri nella ripresa della partita interrotta nel settembre scorso non riescono a mantenere il vantaggio e subiscono il pari nell'unica occasione degli estensi. Guadagni e Russo vicini al gol, ma alla fine è un pari amaro con un gol annullato per fuorigioco più che dubbio