Gubbio-Lucchese: 1-0 Rossoneri beffati nella ripresa

sabato, 20 gennaio 2024, 20:21

I rossoneri si aggiudicano con pieno merito l'importante gara contro i marchigiani per evitare di essere risucchiati nelle zone basse della classifica: decide una doppietta di Rizzo Pinna nel primo tempo, nella ripresa Yeboah fa il tris con gli ospiti che accorciano sul finire con la Lucchese in dieci per...

domenica, 14 gennaio 2024, 22:44

La Lucchese perde anche il secondo match del 2024: dopo esser passata in vantaggio con Yeboah, si fa raggiungere, poi sbaglia un rigore con Rizzo Pinna e nella ripresa subisce l'uno-due dei liguri che fanno sprofondare in zona play out i rossoneri

domenica, 7 gennaio 2024, 17:57

L'inizio dell'anno porta una sconfitta: non bastano due pali di Yeboah e uno di Rizzo Pinna. I padroni di casa sbloccano nel primo tempo, poi nella ripresa raddoppiano e triplicano nel finale con la Lucchese in emergenza totale in difesa

venerdì, 22 dicembre 2023, 20:25

I rossoneri si aggiudicano l'ultimo match dell'anno grazie a un gol di Yeboah. Nel primo tempo, palo di Russo, con Tiritiello che si fa male. Nella ripresa, dopo il gol, Lucchese in dieci per l'espulsione di Gucher