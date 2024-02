Pineto-Lucchese: 1-1 Con il cuore in gola

Altri articoli in I 90 minuti

domenica, 4 febbraio 2024, 20:25

I rossoneri vincono con merito contro una Spal mai doma. Vantaggio di Gucher sul finire del primo tempo, nella ripresa il pari degli estensi con Dalmonte, poi Yeboah la traversa e ci pensa il solito Rizzo Pinna a regalare tre punti preziosissimi

domenica, 28 gennaio 2024, 20:23

Incredibile sconfitta dei rossoneri che conducono la gara per larghi tratti sfiorando più volte il gol, e cogliendo una traversa e un palo, ma a fare centro sono nella ripresa gli umbri che nella prima vera occasione del match si prendono i tre punti con Rosaia

sabato, 20 gennaio 2024, 20:21

I rossoneri si aggiudicano con pieno merito l'importante gara contro i marchigiani per evitare di essere risucchiati nelle zone basse della classifica: decide una doppietta di Rizzo Pinna nel primo tempo, nella ripresa Yeboah fa il tris con gli ospiti che accorciano sul finire con la Lucchese in dieci per...

domenica, 14 gennaio 2024, 22:44

La Lucchese perde anche il secondo match del 2024: dopo esser passata in vantaggio con Yeboah, si fa raggiungere, poi sbaglia un rigore con Rizzo Pinna e nella ripresa subisce l'uno-due dei liguri che fanno sprofondare in zona play out i rossoneri