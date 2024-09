Spal-Lucchese: 2-3 I rossoneri fanno l'impresa!

Altri articoli in I 90 minuti

venerdì, 30 agosto 2024, 22:46

Parte con una sconfitta il campionato casalingo dei rossoneri. Costantino sfiora il gol alla mezzora, sul finire del primo tempo Quirini impegna Venturi. Nella ripresa, traversa di Proietti per gli ospiti, poi D'Ursi trasforma un rigore. Nel finale occasioni per Costantino e Fazzi

venerdì, 23 agosto 2024, 22:43

L'esordio in campionato dei rossoneri si conclude con un pari a reti bianche: due occasioni, una per tempo, per gli uomini di Gorgone che sprecano con Quirini e Tumbarello, mentre i padroni di casa vanno vicini al gol sul finire con l'ex Bruzzaniti

domenica, 28 aprile 2024, 21:55

I rossoneri chiudono il modesto campionato con un pari a reti bianche contro i dorici che trovano così la salvezza senza dover passare dai playout. Occasioni nella ripresa per Yeboah e Russo

domenica, 21 aprile 2024, 18:19

In una partita praticamente senza tiri in porta, decide nella ripresa un rigore di Finotto. Rossoneri mai pericolosi, sfumano i playoff e i playout sono eslcusi solo per il numero di punti dalla penultima. Espulso Gorgone