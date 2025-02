Lucchese-Perugia: 2-1 Splendida vittoria in rimonta

Altri articoli in I 90 minuti

sabato, 8 febbraio 2025, 16:55

La Lucchese coglie con pieno merito una vittoria importantissima contro una diretta concorrente alla salvezza: reti nel primo tempo di Tumbarello e Saporiti Nella ripresa, a parte un palo di Magrassi, occasioni per Saporiti, Magnaghi e Selvini

domenica, 2 febbraio 2025, 19:28

Sconfitta amara per i rossoneri che precipitano in classifica: la Pianese con un gol per tempo si assicura la partita, nonostante le numerose occasioni avute dagli uomini di Gorgone che sfiorano più volte il gol

sabato, 18 gennaio 2025, 19:22

I rossoneri con Gucher arretrato sulla linea di difesa colgono un punto in Romagna e sfiorano in almeno tre circostanze il vantaggio con Magnaghi, Saporiti e Quirini. Per i padroni di casa un'occasione sventata da Catanese quasi sulla linea e Palmisani si oppone a Gagliano

sabato, 4 gennaio 2025, 16:53

Rossoneri in piena crisi escono sconfitti anche dal Gubbio: inutile il pari di Selvini nel primo tempo, gli umbri tornano in vantaggio a fine primo tempo e chiudono nella ripresa. Difesa imbarazzante, Saporiti coglie due pali