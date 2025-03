Lucchese-Carpi: 2-2 Pari amaro

Altri articoli in I 90 minuti

domenica, 23 febbraio 2025, 19:25

Con i liguri, tutto nel primo tempo: vantaggio rossonero con Rizzo, pari dei padroni di casa con Brunet. Nella ripresa, regge la difesa e la Lucchese coglie un pari prezioso. Espulso il tecnico Gorgone

lunedì, 17 febbraio 2025, 22:25

I rossoneri in un clima a dir poco drammatico, con la spada di Damocle del mancato pagamento, si superano: Matos subito in gol per gli ospiti Saporiti vicino al pari su punizione, tante occasioni. Poi la ribalta Magnaghi con una doppietta e un gran cuore di tutta la squadra

sabato, 8 febbraio 2025, 16:55

La Lucchese coglie con pieno merito una vittoria importantissima contro una diretta concorrente alla salvezza: reti nel primo tempo di Tumbarello e Saporiti Nella ripresa, a parte un palo di Magrassi, occasioni per Saporiti, Magnaghi e Selvini

domenica, 2 febbraio 2025, 19:28

Sconfitta amara per i rossoneri che precipitano in classifica: la Pianese con un gol per tempo si assicura la partita, nonostante le numerose occasioni avute dagli uomini di Gorgone che sfiorano più volte il gol