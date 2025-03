Lucchese-Entella: 2-2 La vittoria sfuma nel recupero

Altri articoli in I 90 minuti

venerdì, 7 marzo 2025, 22:32

Rossoneri che a poche ore dalla penalizzazione vengono nettamente sconfitti, pur disputando per 60 minuti una buona gara. Tutti i gol nella ripresa, con la Lucchese che con Selvini era giunta anche al momentaneo pareggio, poi i padroni di casa prendono il largo

sabato, 1 marzo 2025, 16:58

Rossoneri fermati sul pari dagli emiliani: sblocca Saporiti e fa pari su rigore Cortesi nel primo tempo. Nella ripresa ancora vantaggio dei padroni di casa con Magnaghi ma nuovo pari degli ospiti. Nel finale occasione per Catanese, ma il risultato non cambia

domenica, 23 febbraio 2025, 19:25

Con i liguri, tutto nel primo tempo: vantaggio rossonero con Rizzo, pari dei padroni di casa con Brunet. Nella ripresa, regge la difesa e la Lucchese coglie un pari prezioso. Espulso il tecnico Gorgone

lunedì, 17 febbraio 2025, 22:25

I rossoneri in un clima a dir poco drammatico, con la spada di Damocle del mancato pagamento, si superano: Matos subito in gol per gli ospiti Saporiti vicino al pari su punizione, tante occasioni. Poi la ribalta Magnaghi con una doppietta e un gran cuore di tutta la squadra