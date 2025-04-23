Banca di Pescia

I 90 minuti

Lucchese-Cerretese: 0-0 l'esordio regala un pari e poche emozioni

domenica, 14 settembre 2025, 17:11

Lucchese-Cerretese: 0-0

Lucchese: Milan, Venanzi, Mauro (43' Russo L.), Palo, Rotondo, Santeramo, Bartolotta (26' st Maggiari), Sansaro (31' st C. Russo), Piazze, Picchi (26' st Palma), Caggianese (20' st Galotti). A disp. Rossi, Xeka, Onu, Riad. All. Pirozzi.

Cerretese: Battini, Orsucci, Dal Porto, Pivani (1' st Bargellini), Romiti, Mordagà, Melani, Gargiulo, Ferrara, Bouhafa, Nieri (26' st volpi). A disp. Cirillo, Falco, Mallardo, Cappelli, Lapi, Degli Innocenti, Said. All. Petroni.

Arbitro: Rinaldi di Empoli.

Note. Ammoniti: Sansaro, Mauro, Pivani, Picchi, Russo L.. Angoli: 6-5. Spettatori 1677.

Fischietto 50' st Finisce qui: è 0-0
BollinoLucchese 45' st Cinque minuti di recupero
CartellinoGiallo 44' st Ammonito Leonardo Russo
Sostituzione 43' st Esce Mauro entra Leonardo Russo
BollinoLucchese 43' st Piazze di testa, palla alta di poco
BollinoLucchese 36' st Piazze di testa, palla fuori
Sostituzione 31' st Esce Sansaro entra Cristopher Russo
Sostituzione 26' st Esce Nieri entra Volpi
Sostituzione 26' st Escono Picchi e Bartolotta entrano Maggiari e Palma
Sostituzione 20' st Esce Caggianese entra Galotti
BollinoLucchese 19' st Bartolotta da fuori: tiro debole e centrale
BollinoLucchese 17' st Nieri di testa, palla alta di poco!
CartellinoGiallo 3' st Ammonito Picchi
Sostituzione 1' st Esce Pivani entra Bargellini
Fischietto 1' st Si riparte!
Fischietto 45' pt Finisce il primo tempo: è 0-0
CartellinoGiallo 37' pt Ammonito Pivani
CartellinoGiallo 35' pt Ammonito Mauro
BollinoLucchese 27' pt Picchi di testa, palla fuori di poco
CartellinoGiallo 27' pt Ammonito Sansaro
BollinoLucchese 22' pt Piazze vicino al gol, ma Battini para in uscita
BollinoLucchese 17' pt Il primo tiro è di Sansaro, nessun problema per il portiere ospite
BollinoLucchese 2' pt Maglia bianca per la Lucchese, verde per la Cerretese
Fischietto 1' pt Partiti! E' iniziato il nuovo campionato dei rossoneri!

Altri articoli in I 90 minuti

sabato, 17 maggio 2025, 21:54

Lucchese-Sestri Levante: 1-0 Rossoneri meravigliosi salvi sul campo

Dopo una partita di straordinaria intensità agonistica e dopo aver gettato al vento numerose occasioni, nonostante un arbitraggio davvero non all'altezza, i rossoneri trovano all'ultimo il gol che vale la salvezza: è Badje l'eroe di giornata

sabato, 10 maggio 2025, 21:56

Sestri Levante-Lucchese: 2-1 Servirà vincere a tutti i costi

I rossoneri restano a galla grazie a un gol di Saporiti nella ripresa su rigore dopo aver subito un doppio svantaggio nel primo tempo e mostrato chiari limiti difensivi sulle palle alte. Ora servirà vincere per salvare la categoria

domenica, 27 aprile 2025, 18:27

Lucchese-Torres: 3-2 Non basta vincere

Non basta una bella vittoria in rimonta contro i sardi per la salvezza diretta, il Sestri passeggia a Carpi e ora servirà lo spareggio: in gol Selvini e Saporiti autore di una doppietta. Rossoneri ancora una volta autori di una grande gara di carattere

mercoledì, 23 aprile 2025, 19:59

Arezzo-Lucchese: 4-1 Magnaghi illude i rossoneri

Rossoneri nettamente sconfitti dagli amaranto: Magnaghi porta in vantaggio nel primo tempo, ma i padroni di casa arrivano quasi subito al pari e nella ripresa dilagano anche grazie ad alcune prodezze individuali: discorso salvezza rinviato all'ultima gara di campionato

