Lucchese-Cerretese: 0-0 l'esordio regala un pari e poche emozioni

I 90 minuti
domenica, 14 settembre 2025, 17:11
Lucchese-Cerretese: 0-0
Lucchese: Milan, Venanzi, Mauro (43' Russo L.), Palo, Rotondo, Santeramo, Bartolotta (26' st Maggiari), Sansaro (31' st C. Russo), Piazze, Picchi (26' st Palma), Caggianese (20' st Galotti). A disp. Rossi, Xeka, Onu, Riad. All. Pirozzi.
Cerretese: Battini, Orsucci, Dal Porto, Pivani (1' st Bargellini), Romiti, Mordagà, Melani, Gargiulo, Ferrara, Bouhafa, Nieri (26' st volpi). A disp. Cirillo, Falco, Mallardo, Cappelli, Lapi, Degli Innocenti, Said. All. Petroni.
Arbitro: Rinaldi di Empoli.
Note. Ammoniti: Sansaro, Mauro, Pivani, Picchi, Russo L.. Angoli: 6-5. Spettatori 1677.
|50'
|st
|Finisce qui: è 0-0
|45'
|st
|Cinque minuti di recupero
|44'
|st
|Ammonito Leonardo Russo
|43'
|st
|Esce Mauro entra Leonardo Russo
|43'
|st
|Piazze di testa, palla alta di poco
|36'
|st
|Piazze di testa, palla fuori
|31'
|st
|Esce Sansaro entra Cristopher Russo
|26'
|st
|Esce Nieri entra Volpi
|26'
|st
|Escono Picchi e Bartolotta entrano Maggiari e Palma
|20'
|st
|Esce Caggianese entra Galotti
|19'
|st
|Bartolotta da fuori: tiro debole e centrale
|17'
|st
|Nieri di testa, palla alta di poco!
|3'
|st
|Ammonito Picchi
|1'
|st
|Esce Pivani entra Bargellini
|1'
|st
|Si riparte!
|45'
|pt
|Finisce il primo tempo: è 0-0
|37'
|pt
|Ammonito Pivani
|35'
|pt
|Ammonito Mauro
|27'
|pt
|Picchi di testa, palla fuori di poco
|27'
|pt
|Ammonito Sansaro
|22'
|pt
|Piazze vicino al gol, ma Battini para in uscita
|17'
|pt
|Il primo tiro è di Sansaro, nessun problema per il portiere ospite
|2'
|pt
|Maglia bianca per la Lucchese, verde per la Cerretese
|1'
|pt
|Partiti! E' iniziato il nuovo campionato dei rossoneri!
