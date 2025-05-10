Lucchese-Pro Livorno: 1-0 è vittoria di misura

I 90 minuti
domenica, 28 settembre 2025, 16:55
Lucchese-Pro Livorno: 1-0
Lucchese: Milan, Venanzi, Mauro (37' st Lorenzini), Sansaro, Pupeschi, Rotondo, Bartolotta (24' st Galotti), Russo (27' s Palo, Riad, Caggianese (31' st Maggiari), Palma. A disp. Rossi, Xeka, Onu, Bossini, Morisi. All. Pirozzi.
Pro Livorno: Sarafini, Larcombe (38' st Vignali), Giubbolini, Freschi, Tognarelli, Montecalvo, Faye, Bucchioni (14' st Fall), Cutroneo, Bertozzi (29' st Bitep), Ricci (8' st Puccetti). A disp. Rosini, Galeone, Ba, Hadji, Bottoni. All. Gassani.
Arbitro: Maiellaro di Parma.
Reti: 44' pt Bartolotta
Note. Ammoniti: Bucchioni, Giubbolini, Venanzi. Angoli: 4-0. Spettatori 1476.
|51'
|st
|Finisce qui: è 1-0 per i rossoneri!
|47'
|st
|Ammonito Venanzi
|45'
|st
|Sei minuti di recupero
|45'
|st
|Cutroneo sbaglia tutto in area l'azione sfuma
|41'
|st
|Riad di libera bene ma conclude debolmente
|38'
|st
|Esce Larcombe entra Vignali
|37'
|st
|Esce Mauro entra Lorenzini
|35'
|st
|33'
|st
|Sansaro ci prova da fuori, palla non distante dal palo
|31'
|st
|Esce Caggianese entra Maggiari
|29'
|st
|Esce Bertozzi entra Bitep
|27'
|st
|Esce C. Russo entra Palo
|24'
|st
|Esce Bartolotta entra Galotti
|20'
|st
|Palo di Cotroneo!
|14'
|st
|Esce Bucchioni entra Fall
|8'
|st
|Esce Ricci entra Puccetti
|7'
|st
|Ammonito Giubbolini
|5'
|st
|Grande sostegno del pubblico anche in questo secondo tempo
|1'
|st
|Si riparte!
|47'
|pt
|Finisce il primo tempo: è 1-0 per i rossoneri
|45'
|pt
|Due minuti di recupero
|44'
|pt
|GOOOLLL! Bartolotta a centro area non sbaglia!
|37'
|pt
|Ammonito Bucchioni
|25'
|pt
|Caggianese dal limite, blocca Serafini
|21'
|pt
|Russo da fuori, nessun problema per Serafini
|15'
|pt
|Bartolotta impegna Serafini
|3'
|pt
|Omaggio floreale della squadra e striscioni per due tifosi rossoneri scomparsi nei giorni scorsi
|2'
|pt
|Lucchese alla prima stagionale in rossonero, ospiti in verde
|1'
|pt
|Partiti!
