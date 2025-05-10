Banca di Pescia

I 90 minuti

Lucchese-Pro Livorno: 1-0 è vittoria di misura

domenica, 28 settembre 2025, 16:55

Lucchese-Pro Livorno: 1-0

Lucchese: Milan, Venanzi, Mauro (37' st Lorenzini), Sansaro, Pupeschi, Rotondo, Bartolotta (24' st Galotti), Russo (27' s Palo, Riad, Caggianese (31' st Maggiari), Palma. A disp. Rossi, Xeka, Onu, Bossini, Morisi. All. Pirozzi.

Pro Livorno: Sarafini, Larcombe (38' st Vignali), Giubbolini, Freschi, Tognarelli, Montecalvo, Faye, Bucchioni (14' st Fall), Cutroneo, Bertozzi (29' st Bitep), Ricci (8' st Puccetti). A disp. Rosini, Galeone, Ba, Hadji, Bottoni. All. Gassani.

Arbitro: Maiellaro di Parma.

Reti: 44' pt Bartolotta

Note. Ammoniti: Bucchioni, Giubbolini, Venanzi. Angoli: 4-0. Spettatori 1476.

Fischietto 51' st Finisce qui: è 1-0 per i rossoneri!
CartellinoGiallo 47' st Ammonito Venanzi
BollinoLucchese 45' st Sei minuti di recupero
BollinoLucchese 45' st Cutroneo sbaglia tutto in area l'azione sfuma
BollinoLucchese 41' st Riad di libera bene ma conclude debolmente
Sostituzione 38' st Esce Larcombe entra Vignali
Sostituzione 37' st Esce Mauro entra Lorenzini
BollinoLucchese 35' st Batti e ribatti
BollinoLucchese 33' st Sansaro ci prova da fuori, palla non distante dal palo
Sostituzione 31' st Esce Caggianese entra Maggiari
Sostituzione 29' st Esce Bertozzi entra Bitep
Sostituzione 27' st Esce C. Russo entra Palo
Sostituzione 24' st Esce Bartolotta entra Galotti
BollinoLucchese 20' st Palo di Cotroneo!
Sostituzione 14' st Esce Bucchioni entra Fall
Sostituzione 8' st Esce Ricci entra Puccetti
CartellinoGiallo 7' st Ammonito Giubbolini
BollinoLucchese 5' st Grande sostegno del pubblico anche in questo secondo tempo
Fischietto 1' st Si riparte!
Fischietto 47' pt Finisce il primo tempo: è 1-0 per i rossoneri
BollinoLucchese 45' pt Due minuti di recupero
Pallone 44' pt GOOOLLL! Bartolotta a centro area non sbaglia!
CartellinoGiallo 37' pt Ammonito Bucchioni
BollinoLucchese 25' pt Caggianese dal limite, blocca Serafini
BollinoLucchese 21' pt Russo da fuori, nessun problema per Serafini
BollinoLucchese 15' pt Bartolotta impegna Serafini
BollinoLucchese 3' pt Omaggio floreale della squadra e striscioni per due tifosi rossoneri scomparsi nei giorni scorsi
BollinoLucchese 2' pt Lucchese alla prima stagionale in rossonero, ospiti in verde
Fischietto 1' pt Partiti!

Altri articoli in I 90 minuti

domenica, 21 settembre 2025, 17:02

Zenith Prato-Lucchese: 0-1 Arriva la vittoria

Decide un rigore di Caggianese ad inizio gara, poi i rossoneri contengono gli attacchi dei padroni di casa rischiando davvero solo in un paio di occasioni. Nella ripresa annullato un gol per fuorigioco

domenica, 14 settembre 2025, 17:11

Lucchese-Cerretese: 0-0 l'esordio regala un pari e poche emozioni

Esordio senza gol per i rossoneri che non vanno oltre lo 0-0 contro la Cerretese costruendo molto poco: due sole palle gol per Piazze, tanto volontà poco costrutto. Grande risposta del pubblico: 1700 presenze

sabato, 17 maggio 2025, 21:54

Lucchese-Sestri Levante: 1-0 Rossoneri meravigliosi salvi sul campo

Dopo una partita di straordinaria intensità agonistica e dopo aver gettato al vento numerose occasioni, nonostante un arbitraggio davvero non all'altezza, i rossoneri trovano all'ultimo il gol che vale la salvezza: è Badje l'eroe di giornata

sabato, 10 maggio 2025, 21:56

Sestri Levante-Lucchese: 2-1 Servirà vincere a tutti i costi

I rossoneri restano a galla grazie a un gol di Saporiti nella ripresa su rigore dopo aver subito un doppio svantaggio nel primo tempo e mostrato chiari limiti difensivi sulle palle alte. Ora servirà vincere per salvare la categoria

