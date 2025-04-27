Zenith Prato-Lucchese: 0-1 Arriva la vittoria

I 90 minuti
domenica, 21 settembre 2025, 17:02
Zenith Prato-Lucchese: 0-1
Zenith Prato: Brunelli, Fiaschi (4' st Castiello), Sinisgallo, Kouassi, Toccafondi, Banchelli (35' st Nannipieri), Del Pela, Parrini (15' st Mertiri), Geri (28' st Danti), Saccenti (40' st Moretti), Tempestini. A disp. Caroti, Innocenti, Moussad, Biagini. All. Settesoldi.
Lucchese: Milan, Venanzi, Mauro (44' st Bossini), Palma (15' st Palo), Pupeschi, Rotondo, Riad, C. Russo (27' st Onu), Galotti (38' st Bartolotta), Sansaro, Caggianese (47' st Maggiari). A disp. Rossi, Xeka, Morisi, Russo. All. Pirozzi.
Arbitro: Poggianti di Livorno.
Reti: 2' pt Caggianese (r)
Note. Ammoniti: Pupeschi, Palo, Del Pela, Brunelli. Angoli 4-5.
|53'
|st
|Finisce qui: vincono i rossoneri per 1-0!
|49'
|st
|Occasione per i padroni di casa, ma nessun attaccante trova l'impatto sul pallone
|47'
|st
|Esce Caggianese entra Maggiari
|45'
|st
|Sette minuti di recupero
|44'
|st
|Esce Mauro entra Bossini
|42'
|st
|Ammonito Brunelli
|40'
|st
|Esce Saccenti entra Moretti
|38'
|st
|Esce Galotti entra Bartolotta
|35'
|st
|Esce Banchelli entra Nannipieri
|33'
|st
|Ammonito Del Pela
|28'
|st
|Esce Geri entra Danti
|27'
|st
|Esce C. Russo entra Onu
|27'
|st
|Ammonito Palo
|21'
|st
|Annullato gol a Sansaro per fuorigioco
|17'
|st
|Kouassi dal limite, palla di poco fuori
|15'
|st
|Esce Parrini entra Mertiri
|15'
|st
|Esce Palma entra Palo
|9'
|st
|Ammonito Saccenti
|4'
|st
|Esce Fiaschi entra Castiello
|1'
|st
|Si riparte!
|48'
|pt
|Finisce il primo tempo: è 0-1
|45'
|pt
|Tre minuti di recupero
|38'
|pt
|Galotti: si gira bene in area e conclude, la difesa libera con difficoltà
|36'
|pt
|Del Pela solo davanti a Milan spara fuori!
|34'
|pt
|Ammonito Pupeschi
|20'
|pt
|Galotti anticipato di un soffio da un difensore
|5'
|pt
|Lucchese in bianco, Zenith in amaranto
|2'
|pt
|GOOLL! Dal dischetto trasforma Caggianese!
|1'
|pt
|Rigore per i rossoneri: steso Caggianese!
|1'
|pt
|Partiti!
domenica, 14 settembre 2025, 17:11
Esordio senza gol per i rossoneri che non vanno oltre lo 0-0 contro la Cerretese costruendo molto poco: due sole palle gol per Piazze, tanto volontà poco costrutto. Grande risposta del pubblico: 1700 presenze
sabato, 17 maggio 2025, 21:54
Dopo una partita di straordinaria intensità agonistica e dopo aver gettato al vento numerose occasioni, nonostante un arbitraggio davvero non all'altezza, i rossoneri trovano all'ultimo il gol che vale la salvezza: è Badje l'eroe di giornata
sabato, 10 maggio 2025, 21:56
I rossoneri restano a galla grazie a un gol di Saporiti nella ripresa su rigore dopo aver subito un doppio svantaggio nel primo tempo e mostrato chiari limiti difensivi sulle palle alte. Ora servirà vincere per salvare la categoria
domenica, 27 aprile 2025, 18:27
Non basta una bella vittoria in rimonta contro i sardi per la salvezza diretta, il Sestri passeggia a Carpi e ora servirà lo spareggio: in gol Selvini e Saporiti autore di una doppietta. Rossoneri ancora una volta autori di una grande gara di carattere