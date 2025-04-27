Banca di Pescia

I 90 minuti

Zenith Prato-Lucchese: 0-1 Arriva la vittoria

domenica, 21 settembre 2025, 17:02

Zenith Prato-Lucchese: 0-1

Zenith Prato: Brunelli, Fiaschi (4' st Castiello), Sinisgallo, Kouassi, Toccafondi, Banchelli (35' st Nannipieri), Del Pela, Parrini (15' st Mertiri), Geri (28' st Danti), Saccenti (40' st Moretti), Tempestini. A disp. Caroti, Innocenti, Moussad, Biagini. All. Settesoldi.

Lucchese: Milan, Venanzi, Mauro (44' st Bossini), Palma (15' st Palo), Pupeschi, Rotondo, Riad, C. Russo (27' st Onu), Galotti (38' st Bartolotta), Sansaro, Caggianese (47' st Maggiari). A disp. Rossi, Xeka, Morisi, Russo. All. Pirozzi.

Arbitro: Poggianti di Livorno.

Reti: 2' pt Caggianese (r)

Note. Ammoniti: Pupeschi, Palo, Del Pela, Brunelli. Angoli 4-5.

Fischietto 53' st Finisce qui: vincono i rossoneri per 1-0!
BollinoLucchese 49' st Occasione per i padroni di casa, ma nessun attaccante trova l'impatto sul pallone
Sostituzione 47' st Esce Caggianese entra Maggiari
BollinoLucchese 45' st Sette minuti di recupero
Sostituzione 44' st Esce Mauro entra Bossini
CartellinoGiallo 42' st Ammonito Brunelli
Sostituzione 40' st Esce Saccenti entra Moretti
Sostituzione 38' st Esce Galotti entra Bartolotta
Sostituzione 35' st Esce Banchelli entra Nannipieri
CartellinoGiallo 33' st Ammonito Del Pela
Sostituzione 28' st Esce Geri entra Danti
Sostituzione 27' st Esce C. Russo entra Onu
CartellinoGiallo 27' st Ammonito Palo
BollinoLucchese 21' st Annullato gol a Sansaro per fuorigioco
BollinoLucchese 17' st Kouassi dal limite, palla di poco fuori
Sostituzione 15' st Esce Parrini entra Mertiri
Sostituzione 15' st Esce Palma entra Palo
CartellinoGiallo 9' st Ammonito Saccenti
Sostituzione 4' st Esce Fiaschi entra Castiello
Fischietto 1' st Si riparte!
Fischietto 48' pt Finisce il primo tempo: è 0-1
BollinoLucchese 45' pt Tre minuti di recupero
BollinoLucchese 38' pt Galotti: si gira bene in area e conclude, la difesa libera con difficoltà
BollinoLucchese 36' pt Del Pela solo davanti a Milan spara fuori!
CartellinoGiallo 34' pt Ammonito Pupeschi
BollinoLucchese 20' pt Galotti anticipato di un soffio da un difensore
BollinoLucchese 5' pt Lucchese in bianco, Zenith in amaranto
Pallone 2' pt GOOLL! Dal dischetto trasforma Caggianese!
Fischietto 1' pt Rigore per i rossoneri: steso Caggianese!
Fischietto 1' pt Partiti!

domenica, 14 settembre 2025, 17:11

Lucchese-Cerretese: 0-0 l'esordio regala un pari e poche emozioni

Esordio senza gol per i rossoneri che non vanno oltre lo 0-0 contro la Cerretese costruendo molto poco: due sole palle gol per Piazze, tanto volontà poco costrutto. Grande risposta del pubblico: 1700 presenze

sabato, 17 maggio 2025, 21:54

Lucchese-Sestri Levante: 1-0 Rossoneri meravigliosi salvi sul campo

Dopo una partita di straordinaria intensità agonistica e dopo aver gettato al vento numerose occasioni, nonostante un arbitraggio davvero non all'altezza, i rossoneri trovano all'ultimo il gol che vale la salvezza: è Badje l'eroe di giornata

sabato, 10 maggio 2025, 21:56

Sestri Levante-Lucchese: 2-1 Servirà vincere a tutti i costi

I rossoneri restano a galla grazie a un gol di Saporiti nella ripresa su rigore dopo aver subito un doppio svantaggio nel primo tempo e mostrato chiari limiti difensivi sulle palle alte. Ora servirà vincere per salvare la categoria

domenica, 27 aprile 2025, 18:27

Lucchese-Torres: 3-2 Non basta vincere

Non basta una bella vittoria in rimonta contro i sardi per la salvezza diretta, il Sestri passeggia a Carpi e ora servirà lo spareggio: in gol Selvini e Saporiti autore di una doppietta. Rossoneri ancora una volta autori di una grande gara di carattere

