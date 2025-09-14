Banca di Pescia

BL Colorificio

panda estivo 2025

prenota grande - Dimensioni 400 x 120 px

Panda

I 90 minuti

Lucchese-Belvedere: 1-1 Solo un pari

domenica, 12 ottobre 2025, 17:00

Lucchese-Belvedere: 1-1

Lucchese: Milan, Lorenzini, Mauro (28' st Venanzi), Picchi (28' st Palma), Pupeschi, Santeramo, Bartolotta, Russo C., Ragghianti (28' st Piazze), Caggianese, Riad (17' st Palma). A disposizione. Ennached, Rotondo, Xeka, Galotti, Maggiari. All. Pirozzi. 

Belvedere: Ginanneschi, Capoduri, Delconte, Cretella, D'Angelo, Veronesi, Frati (36' st Consonni), Faenzi, Tantone (45' st Blanchard), Pecchia (22' st Bartolini), Carlotti. A disp. Pini, Colledan, Cozzolino, Pecciarini, Rosi, Tenci. All. Violi.

Arbitro: Fantoni di Valdarno.

Reti: 10' pt Lorenzini, 4' st Tantone.

Note. Ammoniti: Tantone, Veronesi. Angoli: 4-1. Spettatori 1459.

Fischietto 49' st Finisce qui: è 1-1
Fischietto 49' st Finisce qui: è 1-1
BollinoLucchese 45' st Quattro minuti di recupero
BollinoLucchese 45' st Quattro minuti di recupero
Sostituzione 45' st Esce Tantone entra Blanchard
CartellinoGiallo 41' st Ammonito Veronesi
Sostituzione 36' st Esce Frati entra Consonni
BollinoLucchese 30' st Traversa di Bartolini!
BollinoLucchese 30' st Traversa di Bartolini!
Sostituzione 28' st Escono Ragghianti, Picchi e Mauro entrano Piazza, Palo e Venanzi
Sostituzione 22' st Esce Pecchia entra Bartolini
Sostituzione 17' st Esce Riad entra Palma
Pallone 4' st Gol! Tantone fa pari su un grave errore di Pupeschi!
Sostituzione 2' st Riad da fuori, palla a lato
Fischietto 1' st Si riparte!
Fischietto 45' pt Finisce il primo tempo: è 1-0 per i rossoneri
BollinoLucchese 35' pt Russo da fuori: palla a lato
BollinoLucchese 35' pt Russo da fuori: palla a lato
BollinoLucchese 30' pt Carlotti spreca una occasione colossale per un errore difensivo rossonero!
BollinoLucchese 18' pt Pupeschi di testa, Ginanneschi blocca
CartellinoGiallo 17' pt Ammonito Tantone
Pallone 10' pt GOLLL! Gran conclusione dal limite di Lorenzini che si insacca sotto la traversa!
BollinoLucchese 3' pt Bartolotta in diagonale, respinge Ginanneschi
BollinoLucchese 3' pt Bartolotta in diagonale, respinge Ginanneschi
BollinoLucchese 3' pt Lucchese in bianco, ospiti in rosso
Fischietto 1' pt Partiti!

MAV autotrasporti

bonito

Banca di Pescia

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

BL Colorificio

panda estivo 2025

prenota grande - Dimensioni 400 x 120 px

Panda

Altri articoli in I 90 minuti

domenica, 5 ottobre 2025, 16:53

Real Forte-Lucchese: 0-0 I rossoneri non vanno oltre il pari

I rossoneri non trovano modo di sbloccare la gara, pur dominandola, e rischiano qualcosa in contropiede: occasione per Russo e Galotti, Ragghianti si vede parare a botta sicuro a tempo scaduto. Milan salva su Borselli

domenica, 28 settembre 2025, 16:55

Lucchese-Pro Livorno: 1-0 è vittoria di misura

Decide un gol sul finire del primo tempo di Bartolotta, gli ospiti colpiscono un palo nella ripresa, poi rossoneri in controllo colgono la seconda vittoria consecutiva

domenica, 21 settembre 2025, 17:02

Zenith Prato-Lucchese: 0-1 Arriva la vittoria

Decide un rigore di Caggianese ad inizio gara, poi i rossoneri contengono gli attacchi dei padroni di casa rischiando davvero solo in un paio di occasioni. Nella ripresa annullato un gol per fuorigioco

domenica, 14 settembre 2025, 17:11

Lucchese-Cerretese: 0-0 l'esordio regala un pari e poche emozioni

Esordio senza gol per i rossoneri che non vanno oltre lo 0-0 contro la Cerretese costruendo molto poco: due sole palle gol per Piazze, tanto volontà poco costrutto. Grande risposta del pubblico: 1700 presenze

Ricerca nel sito

MAV autotrasporti

bonito

Banca di Pescia

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px