Lucchese-Belvedere: 1-1 Solo un pari

I 90 minuti
domenica, 12 ottobre 2025, 17:00
Lucchese-Belvedere: 1-1
Lucchese: Milan, Lorenzini, Mauro (28' st Venanzi), Picchi (28' st Palma), Pupeschi, Santeramo, Bartolotta, Russo C., Ragghianti (28' st Piazze), Caggianese, Riad (17' st Palma). A disposizione. Ennached, Rotondo, Xeka, Galotti, Maggiari. All. Pirozzi.
Belvedere: Ginanneschi, Capoduri, Delconte, Cretella, D'Angelo, Veronesi, Frati (36' st Consonni), Faenzi, Tantone (45' st Blanchard), Pecchia (22' st Bartolini), Carlotti. A disp. Pini, Colledan, Cozzolino, Pecciarini, Rosi, Tenci. All. Violi.
Arbitro: Fantoni di Valdarno.
Reti: 10' pt Lorenzini, 4' st Tantone.
Note. Ammoniti: Tantone, Veronesi. Angoli: 4-1. Spettatori 1459.
|49'
|st
|Finisce qui: è 1-1
|49'
|st
|Finisce qui: è 1-1
|45'
|st
|Quattro minuti di recupero
|45'
|st
|Quattro minuti di recupero
|45'
|st
|Esce Tantone entra Blanchard
|41'
|st
|Ammonito Veronesi
|36'
|st
|Esce Frati entra Consonni
|30'
|st
|Traversa di Bartolini!
|30'
|st
|Traversa di Bartolini!
|28'
|st
|Escono Ragghianti, Picchi e Mauro entrano Piazza, Palo e Venanzi
|22'
|st
|Esce Pecchia entra Bartolini
|17'
|st
|Esce Riad entra Palma
|4'
|st
|Gol! Tantone fa pari su un grave errore di Pupeschi!
|2'
|st
|Riad da fuori, palla a lato
|1'
|st
|Si riparte!
|45'
|pt
|Finisce il primo tempo: è 1-0 per i rossoneri
|35'
|pt
|Russo da fuori: palla a lato
|35'
|pt
|Russo da fuori: palla a lato
|30'
|pt
|Carlotti spreca una occasione colossale per un errore difensivo rossonero!
|18'
|pt
|Pupeschi di testa, Ginanneschi blocca
|17'
|pt
|Ammonito Tantone
|10'
|pt
|GOLLL! Gran conclusione dal limite di Lorenzini che si insacca sotto la traversa!
|3'
|pt
|Bartolotta in diagonale, respinge Ginanneschi
|3'
|pt
|Bartolotta in diagonale, respinge Ginanneschi
|3'
|pt
|Lucchese in bianco, ospiti in rosso
|1'
|pt
|Partiti!
domenica, 5 ottobre 2025, 16:53
I rossoneri non trovano modo di sbloccare la gara, pur dominandola, e rischiano qualcosa in contropiede: occasione per Russo e Galotti, Ragghianti si vede parare a botta sicuro a tempo scaduto. Milan salva su Borselli
domenica, 28 settembre 2025, 16:55
Decide un gol sul finire del primo tempo di Bartolotta, gli ospiti colpiscono un palo nella ripresa, poi rossoneri in controllo colgono la seconda vittoria consecutiva
domenica, 21 settembre 2025, 17:02
Decide un rigore di Caggianese ad inizio gara, poi i rossoneri contengono gli attacchi dei padroni di casa rischiando davvero solo in un paio di occasioni. Nella ripresa annullato un gol per fuorigioco
domenica, 14 settembre 2025, 17:11
Esordio senza gol per i rossoneri che non vanno oltre lo 0-0 contro la Cerretese costruendo molto poco: due sole palle gol per Piazze, tanto volontà poco costrutto. Grande risposta del pubblico: 1700 presenze