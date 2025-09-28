Lucchese-Castelnuovo: 2-0 I rossoneri tornano alla vittoria

I 90 minuti
domenica, 19 ottobre 2025, 17:00
Lucchese-Castelnuovo G. 2-0
Lucchese: Milan, Lorenzini, Mauro (44' st Venanzi), Picchi (37' st Rotondo), Pupeschi, Santeramo, Bartolotta, Palo (1' st Russo C.), Piazze (37' st Onu), Ragghianti (1' st Caggianese), Riad. A disp. Ennached, Xeka, Galotti, Maggiari. All. Pirozzi.
Castelnuovo G: Barghini, Quilici, Bartolomei, Cecilia (23' st Micchi), Leshi (45' st Gasperoni), Lunardi, Casci, Cecchini, Andreotti, Nardi (41' pt Condè), El Houdi. A disp. Pierallini, Ramacciotti, Rossi, Bigondi, Gasperoni, Tassi, Boggi. All. Grassi.
Arbitro: Kercaj di Pistoia.
Reti: 33' pt Bartolotta, 30' st Riad
Note. Ammoniti: Palo, Riad, Ragghianti, Picchi, Leshi, Piazze, El Haoudi. Angoli: 3-1. Spettatori 1595.
|50'
|st
|Finisce qui: è 2-0!
|49'
|st
|Ammonito El Haoudi
|46'
|st
|Esce Leshi entra Gasperoni
|45'
|st
|Quattro minuti di recupero
|41'
|st
|Rossoneri completamente padroni del campo
|41'
|st
|38'
|st
|Escono Piazze e Picchi entrano Onu e Rotondo
|36'
|st
|Ammonito Piazze
|35'
|st
|Gran contropiede dei rossoneri: Barghini dice no a Caggianese
|30'
|st
|GOOLLL! Grande azione di Piazze che serve un pallone a Riad che non sbaglia!
|26'
|st
|Ammonito Leshi
|23'
|st
|Esce Cecilia entra Micchi
|22'
|st
|Barghini salva con un grande intervento su Picchi
|22'
|st
|Ammonito Picchi
|21'
|st
|Russo, Barghini respinge con i pugni
|17'
|st
|Santeramo su punizione: palla alta
|12'
|st
|Pupeschi di testa, blocca Barghini
|1'
|st
|Escono Ragghianti e Palo entrano Caggianese e Russo C.
|1'
|st
|Si riparte!
|49'
|pt
|Finisce il primo tempo: è 1-0 per i rossoneri
|46'
|pt
|Ammonito Ragghianti
|45'
|pt
|Quattro minuti di recupero
|44'
|pt
|Esce Mauro entra Venanzi
|44'
|pt
|41'
|pt
|Esce Nardi entra Condè
|35'
|pt
|Ammonito Riad
|33'
|pt
|GOOLLL! Bartolotta al volo la insacca con un perfetto inserimento a centroarea!
|30'
|pt
|Palo di Riad con una conclusione su cui Barghini era battuto!
|28'
|pt
|Ammonito Palo
|17'
|pt
|El Haoudi ci riprova: la sua conclusione sfiora il palo
|9'
|pt
|Doppia occasione per El Haoudi, il primo tiro è rimpallato, il secondo sfiora il palo
|5'
|pt
|Santeramo conclude non lontano dal palo dal limite dell'area
|2'
|pt
|Lucchese in bianco, ospiti in gialloblù a strisce verticali
|1'
|pt
|Partiti!
mercoledì, 15 ottobre 2025, 19:57
I rossoneri colgono il pari contro i bianconeri: dopo una grande occasione nel primo tempo per Piazze con la Lucchese che gioca e controlla, subisce la rete di Pegollo a pochi minuti dalla fine, ma a tempo scaduto arriva il pari di Riad
domenica, 12 ottobre 2025, 17:00
Lorenzini porta in vantaggio i rossoneri nel primo tempo con un gran gol, ma nella ripresa, complice un grave errore difensivo, gli ospiti trovano il pari e vanno a un passo dal vantaggio. Inutile l'assalto finale
domenica, 5 ottobre 2025, 16:53
I rossoneri non trovano modo di sbloccare la gara, pur dominandola, e rischiano qualcosa in contropiede: occasione per Russo e Galotti, Ragghianti si vede parare a botta sicuro a tempo scaduto. Milan salva su Borselli
domenica, 28 settembre 2025, 16:55
Decide un gol sul finire del primo tempo di Bartolotta, gli ospiti colpiscono un palo nella ripresa, poi rossoneri in controllo colgono la seconda vittoria consecutiva