I 90 minuti

Lucchese-Castelnuovo: 2-0 I rossoneri tornano alla vittoria

foto alcide

domenica, 19 ottobre 2025, 17:00

Lucchese-Castelnuovo G. 2-0

Lucchese: Milan, Lorenzini, Mauro (44' st Venanzi), Picchi (37' st Rotondo), Pupeschi, Santeramo, Bartolotta, Palo (1' st Russo C.), Piazze (37' st Onu), Ragghianti (1' st Caggianese), Riad. A disp. Ennached, Xeka, Galotti, Maggiari. All. Pirozzi.

Castelnuovo G: Barghini, Quilici, Bartolomei, Cecilia (23' st Micchi), Leshi (45' st Gasperoni), Lunardi, Casci, Cecchini, Andreotti, Nardi (41' pt Condè), El Houdi. A disp. Pierallini, Ramacciotti, Rossi, Bigondi, Gasperoni, Tassi, Boggi. All. Grassi.

Arbitro: Kercaj di Pistoia.

Reti: 33' pt Bartolotta, 30' st Riad

Note. Ammoniti: Palo, Riad, Ragghianti, Picchi, Leshi, Piazze, El Haoudi. Angoli: 3-1. Spettatori 1595.

Fischietto 50' st Finisce qui: è 2-0!
CartellinoGiallo 49' st Ammonito El Haoudi
Sostituzione 46' st Esce Leshi entra Gasperoni
BollinoLucchese 45' st Quattro minuti di recupero
BollinoLucchese 41' st Rossoneri completamente padroni del campo
Sostituzione 38' st Escono Piazze e Picchi entrano Onu e Rotondo
CartellinoGiallo 36' st Ammonito Piazze
BollinoLucchese 35' st Gran contropiede dei rossoneri: Barghini dice no a Caggianese
Pallone 30' st GOOLLL! Grande azione di Piazze che serve un pallone a Riad che non sbaglia!
CartellinoGiallo 26' st Ammonito Leshi
BollinoLucchese 23' st Esce Cecilia entra Micchi
BollinoLucchese 22' st Barghini salva con un grande intervento su Picchi
BollinoLucchese 22' st Ammonito Picchi
BollinoLucchese 21' st Russo, Barghini respinge con i pugni
BollinoLucchese 17' st Santeramo su punizione: palla alta
BollinoLucchese 12' st Pupeschi di testa, blocca Barghini
Sostituzione 1' st Escono Ragghianti e Palo entrano Caggianese e Russo C.
Sostituzione 1' st Si riparte!
Fischietto 49' pt Finisce il primo tempo: è 1-0 per i rossoneri
CartellinoGiallo 46' pt Ammonito Ragghianti
BollinoLucchese 45' pt Quattro minuti di recupero
Sostituzione 44' pt Esce Mauro entra Venanzi
Sostituzione 41' pt Esce Nardi entra Condè
CartellinoGiallo 35' pt Ammonito Riad
Pallone 33' pt GOOLLL! Bartolotta al volo la insacca con un perfetto inserimento a centroarea!
BollinoLucchese 30' pt Palo di Riad con una conclusione su cui Barghini era battuto!
CartellinoGiallo 28' pt Ammonito Palo
BollinoLucchese 17' pt El Haoudi ci riprova: la sua conclusione sfiora il palo
BollinoLucchese 9' pt Doppia occasione per El Haoudi, il primo tiro è rimpallato, il secondo sfiora il palo
BollinoLucchese 5' pt Santeramo conclude non lontano dal palo dal limite dell'area
BollinoLucchese 2' pt Lucchese in bianco, ospiti in gialloblù a strisce verticali
Fischietto 1' pt Partiti!

