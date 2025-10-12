Lucchese-Sestese: 3-0 senza problemi

I 90 minuti
martedì, 28 ottobre 2025, 16:21
Lucchese-Sestese: 3-0
Lucchese: Milan, Venanzi (30' pt Xeka), Lorenzini, Picchi (38' st Palo), Pupeschi, Santeramo (25' st Rotondo), Bartolotta, Russo C., Riad, Piazze (22' st Maggiari), Caggianese (42' st Galotti). A disp. Ennached, Bossini, Onu, Ragghianti. All. Pirozzi.
Sestese: Giuntini, Cucinotta, Safina (34' st Robi A.), Mernacaj, Biondi, Cirillo, Dianda (20' st Pisaniello), Robi G. (1' st Ermini), Fiorentino (1' st Robi), Ciotola (12' st Casati), Berti. A disp. Giusti, Burato, Belli, D'Amato, Manganiello. All. Polloni.
Arbitro: Danesi di Pistoia.
Reti: 5' pt e 38' pt Caggianese, 15' st Piazze
Note. Angoli: 3-3.
|49'
|st
|Finisce qui: è 3-0 per i rossoneri!
|47'
|st
|Robi da fuori: sicuro Milan
|46'
|st
|Galotti conclude fuori di poco dalla destra
|45'
|st
|Quattro minuti di recupero
|42'
|st
|Esce Caggianese entra Galotti
|38'
|st
|Esce Picchi entra Palo
|34'
|st
|Esce Safina entra Robi A.
|25'
|st
|Esce Santeramo entra Rotondo
|22'
|st
|Esce Piazze entra Maggiari
|20'
|st
|Esce Dianda entra Pisaniello
|15'
|st
|GOOOLLL! Piazze la mette dentro su assist di Riad!
|12'
|st
|Esce Ciotola entra Casati
|10'
|st
|Ci prova Russo da fuori: palla alta
|1'
|st
|Escono Robi e Fiorentino entrano Ermini e Belli
|1'
|st
|Si riparte!
|47'
|pt
|Finisce il primo tempo: è 2-0 per i rossoneri
|45'
|pt
|Due minuti di recupero
|38'
|pt
|GOOLLL! Caggianese raddoppia con un gran tiro a incrociare!
|30'
|pt
|Esce Venanzi entra Xeka
|27'
|pt
|Bartolotta salva su Robi in piena area di rigore
|23'
|pt
|Punizione a due in area della Sestese, Caggianese spara sulla barriera
|5'
|pt
|GOOOLLL! Caggianese di testa su assist di Venanzi!
|3'
|pt
|Lucchese in bianco, ospiti in rossoblù a strisce verticali
|2'
|pt
|Lucchese a caccia della vittoria dopo il pari amaro di San Giuliano che ha fatto perdere la testa della classifica
|1'
|pt
|Partiti!
sabato, 25 ottobre 2025, 16:58
Dopo un primo tempo senza grandi occasioni, i rossoneri trovano il gol con Bartolotta, sfiora il raddoppio, poi in pieno recupero l'arbitro fischia un rigore per i padroni di casa dopo aver trasformato la gara in una corrida e negato un rigore ai rossoneri per fallo su Ragghianti
domenica, 19 ottobre 2025, 17:00
Con un gol per tempo i rossoneri superano i gialloblù e tornano con pieno merito alla vittoria: in rete prima Bartolotta e poi Riad. Più volte sfiorato il terzo gol, gara in controllo
mercoledì, 15 ottobre 2025, 19:57
I rossoneri colgono il pari contro i bianconeri: dopo una grande occasione nel primo tempo per Piazze con la Lucchese che gioca e controlla, subisce la rete di Pegollo a pochi minuti dalla fine, ma a tempo scaduto arriva il pari di Riad
domenica, 12 ottobre 2025, 17:00
Lorenzini porta in vantaggio i rossoneri nel primo tempo con un gran gol, ma nella ripresa, complice un grave errore difensivo, gli ospiti trovano il pari e vanno a un passo dal vantaggio. Inutile l'assalto finale