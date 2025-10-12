Banca di Pescia

I 90 minuti

Lucchese-Sestese: 3-0 senza problemi

martedì, 28 ottobre 2025, 16:21

Lucchese-Sestese: 3-0

Lucchese: Milan, Venanzi (30' pt Xeka), Lorenzini, Picchi (38' st Palo), Pupeschi, Santeramo (25' st Rotondo), Bartolotta, Russo C., Riad, Piazze (22' st Maggiari), Caggianese (42' st Galotti). A disp. Ennached, Bossini, Onu, Ragghianti. All. Pirozzi.

Sestese: Giuntini, Cucinotta, Safina (34' st Robi A.), Mernacaj, Biondi, Cirillo, Dianda (20' st Pisaniello), Robi G. (1' st Ermini), Fiorentino (1' st Robi), Ciotola (12' st Casati), Berti. A disp. Giusti, Burato, Belli, D'Amato, Manganiello. All. Polloni.

Arbitro: Danesi di Pistoia.

Reti: 5' pt e 38' pt Caggianese, 15' st Piazze

Note. Angoli: 3-3.

 

Sostituzione 49' st Finisce qui: è 3-0 per i rossoneri!
BollinoLucchese 47' st Robi da fuori: sicuro Milan
BollinoLucchese 46' st Galotti conclude fuori di poco dalla destra
BollinoLucchese 45' st Quattro minuti di recupero
Sostituzione 42' st Esce Caggianese entra Galotti
Sostituzione 38' st Esce Picchi entra Palo
Sostituzione 34' st Esce Safina entra Robi A.
Sostituzione 25' st Esce Santeramo entra Rotondo
Sostituzione 22' st Esce Piazze entra Maggiari
Sostituzione 20' st Esce Dianda entra Pisaniello
Pallone 15' st GOOOLLL! Piazze la mette dentro su assist di Riad!
Sostituzione 12' st Esce Ciotola entra Casati
BollinoLucchese 10' st Ci prova Russo da fuori: palla alta
Sostituzione 1' st Escono Robi e Fiorentino entrano Ermini e Belli
Fischietto 1' st Si riparte!
Fischietto 47' pt Finisce il primo tempo: è 2-0 per i rossoneri
BollinoLucchese 45' pt Due minuti di recupero
Pallone 38' pt GOOLLL! Caggianese raddoppia con un gran tiro a incrociare!
Sostituzione 30' pt Esce Venanzi entra Xeka
BollinoLucchese 27' pt Bartolotta salva su Robi in piena area di rigore
BollinoLucchese 23' pt Punizione a due in area della Sestese, Caggianese spara sulla barriera
Pallone 5' pt GOOOLLL! Caggianese di testa su assist di Venanzi!
BollinoLucchese 3' pt Lucchese in bianco, ospiti in rossoblù a strisce verticali
BollinoLucchese 2' pt Lucchese a caccia della vittoria dopo il pari amaro di San Giuliano che ha fatto perdere la testa della classifica
Fischietto 1' pt Partiti!

sabato, 25 ottobre 2025, 16:58

San Giuliano-Lucchese: 1-1 Il risultato lo firma l'arbitro

Dopo un primo tempo senza grandi occasioni, i rossoneri trovano il gol con Bartolotta, sfiora il raddoppio, poi in pieno recupero l'arbitro fischia un rigore per i padroni di casa dopo aver trasformato la gara in una corrida e negato un rigore ai rossoneri per fallo su Ragghianti

domenica, 19 ottobre 2025, 17:00

Lucchese-Castelnuovo: 2-0 I rossoneri tornano alla vittoria

Con un gol per tempo i rossoneri superano i gialloblù e tornano con pieno merito alla vittoria: in rete prima Bartolotta e poi Riad. Più volte sfiorato il terzo gol, gara in controllo

mercoledì, 15 ottobre 2025, 19:57

Viareggio-Lucchese: 1-1 Pari con brividi finali

I rossoneri colgono il pari contro i bianconeri: dopo una grande occasione nel primo tempo per Piazze con la Lucchese che gioca e controlla, subisce la rete di Pegollo a pochi minuti dalla fine, ma a tempo scaduto arriva il pari di Riad

domenica, 12 ottobre 2025, 17:00

Lucchese-Belvedere: 1-1 Solo un pari

Lorenzini porta in vantaggio i rossoneri nel primo tempo con un gran gol, ma nella ripresa, complice un grave errore difensivo, gli ospiti trovano il pari e vanno a un passo dal vantaggio. Inutile l'assalto finale

