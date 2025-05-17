Real Forte-Lucchese: 0-0 I rossoneri non vanno oltre il pari

I 90 minuti
domenica, 5 ottobre 2025, 16:53
Real Forte-Lucchese: 0-0
Real Forte: Pastine, Tofanelli, Mogavero, Michelucci (20' st Piccione), Ricci, Nicolini, Franzoni, Campo (20' st Gazzoli), Fantini, Borselli, Goh N'cede (42' st Lembo). A disp. Di Nubila, Vitaggio, Porcellini, Bobbio, Bartolini, Battisti. All. Verdi.
Lucchese: Milan, Venanzi, Mauro (12' st Lorenzini), Sansaro (2' st Palo), Pupeschi, Santeramo, Palma (10' st Riad), Russo C., Galotti (42' st Ragghianti), Caggianese, Bartolotta. A disp. Rossi, Xeka, Onu, Rotondo, Maggiari. All. Pirozzi.
Arbitro: Marongiu di Livorno.
Note. Ammoniti: Palo, Pupeschi. Angoli: 2-5.
|49'
|st
|Finisce qui: è 0-0!
|48'
|st
|Occasionissima per Ragghianti! Pastine fa un mezzo miracolo!
|45'
|st
|Quattro minuti di recupero
|43'
|st
|Ammonito Palo
|42'
|st
|Esce Go entra Lembo
|42'
|st
|Esce Galotti entra Ragghianti
|29'
|st
|Galotti non trova l'attimo su un bel pallone di Riad
|26'
|st
|Assalti ripetuti del Real Forte, la Lucchese sbroglia
|20'
|st
|Escono Campo e Michelucci entrano Piccione e Gazzoli
|12'
|st
|Esce Mauro entra Lorenzini
|10'
|st
|Esce Palma entra Riad
|6'
|st
|Borselli si invola, bravissimo Milan con i piedi
|5'
|st
|Palma si divora una occasione lanciato verso il portiere
|2'
|st
|Esce Sansaro entra Palo
|1'
|st
|Si riparte!
|47'
|pt
|Finisce qui il primo tempo: è 0-0
|45'
|pt
|Due minuti di recupero
|43'
|pt
|Partita che ha un po' perso di brillantezza
|38'
|pt
|Errori difensivi in sequenza dei rossoneri, ma i padroni di casa non ne approfittano
|32'
|pt
|Russo da fuori, palla a lato
|18'
|pt
|Batti e ribatti
|11'
|pt
|Bartolotta da fuori, para Pastine
|5'
|pt
|Tanti tifosi rossoneri anche oggi al seguito della Lucchese
|3'
|pt
|Occasione per Russo che calcia dal limite, la palla va fuori di poco
|3'
|pt
|Padroni di casa in blu e nero Lucchese in bianco
|1'
|pt
|Partiti!
domenica, 28 settembre 2025, 16:55
Decide un gol sul finire del primo tempo di Bartolotta, gli ospiti colpiscono un palo nella ripresa, poi rossoneri in controllo colgono la seconda vittoria consecutiva
domenica, 21 settembre 2025, 17:02
Decide un rigore di Caggianese ad inizio gara, poi i rossoneri contengono gli attacchi dei padroni di casa rischiando davvero solo in un paio di occasioni. Nella ripresa annullato un gol per fuorigioco
domenica, 14 settembre 2025, 17:11
Esordio senza gol per i rossoneri che non vanno oltre lo 0-0 contro la Cerretese costruendo molto poco: due sole palle gol per Piazze, tanto volontà poco costrutto. Grande risposta del pubblico: 1700 presenze
sabato, 17 maggio 2025, 21:54
Dopo una partita di straordinaria intensità agonistica e dopo aver gettato al vento numerose occasioni, nonostante un arbitraggio davvero non all'altezza, i rossoneri trovano all'ultimo il gol che vale la salvezza: è Badje l'eroe di giornata