I 90 minuti

Real Forte-Lucchese: 0-0 I rossoneri non vanno oltre il pari

domenica, 5 ottobre 2025, 16:53

Real Forte-Lucchese: 0-0

Real Forte: Pastine, Tofanelli, Mogavero, Michelucci (20' st Piccione), Ricci, Nicolini, Franzoni, Campo (20' st Gazzoli), Fantini, Borselli, Goh N'cede (42' st Lembo). A disp. Di Nubila, Vitaggio, Porcellini, Bobbio, Bartolini, Battisti. All. Verdi.

Lucchese: Milan, Venanzi, Mauro (12' st Lorenzini), Sansaro (2' st Palo), Pupeschi, Santeramo, Palma (10' st Riad), Russo C., Galotti (42' st Ragghianti), Caggianese, Bartolotta. A disp. Rossi, Xeka, Onu, Rotondo, Maggiari. All. Pirozzi.

Arbitro: Marongiu di Livorno.

Note. Ammoniti: Palo, Pupeschi. Angoli: 2-5.

Sostituzione 49' st Finisce qui: è 0-0!
BollinoLucchese 48' st Occasionissima per Ragghianti! Pastine fa un mezzo miracolo!
BollinoLucchese 45' st Quattro minuti di recupero
CartellinoGiallo 43' st Ammonito Palo
Sostituzione 42' st Esce Go entra Lembo
Sostituzione 42' st Esce Galotti entra Ragghianti
BollinoLucchese 29' st Galotti non trova l'attimo su un bel pallone di Riad
BollinoLucchese 26' st Assalti ripetuti del Real Forte, la Lucchese sbroglia
Sostituzione 20' st Escono Campo e Michelucci entrano Piccione e Gazzoli
BollinoLucchese 12' st Esce Mauro entra Lorenzini
Sostituzione 10' st Esce Palma entra Riad
BollinoLucchese 6' st Borselli si invola, bravissimo Milan con i piedi
BollinoLucchese 5' st Palma si divora una occasione lanciato verso il portiere
Sostituzione 2' st Esce Sansaro entra Palo
Fischietto 1' st Si riparte!
Fischietto 47' pt Finisce qui il primo tempo: è 0-0
BollinoLucchese 45' pt Due minuti di recupero
BollinoLucchese 43' pt Partita che ha un po' perso di brillantezza
BollinoLucchese 38' pt Errori difensivi in sequenza dei rossoneri, ma i padroni di casa non ne approfittano
BollinoLucchese 32' pt Russo da fuori, palla a lato
BollinoLucchese 18' pt Batti e ribatti
BollinoLucchese 11' pt Bartolotta da fuori, para Pastine
BollinoLucchese 5' pt Tanti tifosi rossoneri anche oggi al seguito della Lucchese
BollinoLucchese 3' pt Occasione per Russo che calcia dal limite, la palla va fuori di poco
BollinoLucchese 3' pt Padroni di casa in blu e nero Lucchese in bianco
Fischietto 1' pt Partiti!

Altri articoli in I 90 minuti

domenica, 28 settembre 2025, 16:55

Lucchese-Pro Livorno: 1-0 è vittoria di misura

Decide un gol sul finire del primo tempo di Bartolotta, gli ospiti colpiscono un palo nella ripresa, poi rossoneri in controllo colgono la seconda vittoria consecutiva

domenica, 21 settembre 2025, 17:02

Zenith Prato-Lucchese: 0-1 Arriva la vittoria

Decide un rigore di Caggianese ad inizio gara, poi i rossoneri contengono gli attacchi dei padroni di casa rischiando davvero solo in un paio di occasioni. Nella ripresa annullato un gol per fuorigioco

domenica, 14 settembre 2025, 17:11

Lucchese-Cerretese: 0-0 l'esordio regala un pari e poche emozioni

Esordio senza gol per i rossoneri che non vanno oltre lo 0-0 contro la Cerretese costruendo molto poco: due sole palle gol per Piazze, tanto volontà poco costrutto. Grande risposta del pubblico: 1700 presenze

sabato, 17 maggio 2025, 21:54

Lucchese-Sestri Levante: 1-0 Rossoneri meravigliosi salvi sul campo

Dopo una partita di straordinaria intensità agonistica e dopo aver gettato al vento numerose occasioni, nonostante un arbitraggio davvero non all'altezza, i rossoneri trovano all'ultimo il gol che vale la salvezza: è Badje l'eroe di giornata

