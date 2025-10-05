Banca di Pescia

I 90 minuti

San Giuliano-Lucchese: 1-1 Il risultato lo firma l'arbitro

sabato, 25 ottobre 2025, 16:58

San Giuliano-Lucchese: 1-1

San Giuliano: Giacobbe, Gremigni (30' st Angelotti), Arnesi (30' st Bacci), Anzilota, Bozzi (22' st Doveri), Sorbo, Borgia, Amico (43' st Campani), Di Paola, Cornacchia, Gargani. A disp. Ria, Bindi, Pasquini, Angelotti, Casanova, Bacci, Nacci. All. Cordoni.

Lucchese: Milan, Venanzi (35' st Xeka), Lorenzini, Picchi, Pupeschi, Santeramo, Bartolotta, Russo C., Piazze (40' st Onu), Caggianese (22' st Ragghianti), Riad. A disp. Ennached, Rotondo, Palo, Bossini, Galotti,Ragghianti, Maggiari. All. Pirozzi.

Arbitro: Garraoui di Pordenone.

Reti: 14' st Bartolotta, 50' st Cornacchia.

Note. Ammoniti: Gremigni, Piazze, Russo, Milan, Amico, Ragghianti. Angoli: 3-4.

Fischietto 51' st Finisce qui: è 1-1
Pallone 50' st GOL! Dal dischetto trasforma Cornacchia!
Fischietto 49' st Rigore per i padroni di casa!
BollinoLucchese 47' st Fallo in area su Ragghianti, l'arbitro lascia correre, clamoroso
BollinoLucchese 47' st Ragghianti vicinissimo al raddoppio: la palla esce di un soffio
BollinoLucchese 45' st Cinque minuti di recupero
BollinoLucchese 44' st Padroni di casa in avanti a pieno organico
Sostituzione 43' st Esce Amico entra Campani
Sostituzione 40' st Esce Piazze entra Onu
CartellinoGiallo 39' st Ammonito Ragghianti
CartellinoGiallo 38' st Ammonito Amico
Sostituzione 35' st Esce Venanzi entra Xeka
CartellinoGiallo 35' st Ammonito Milan
BollinoLucchese 32' st Riad impegna ancora Giacobbe
Sostituzione 30' st Escono Gremigni e Arnesi entrano Angelotti e Bacci
Sostituzione 22' st Esce Bozzi entra Doveri
Sostituzione 22' st Esce Caggianese entra Ragghianti
Pallone 14' st GOOLLL! Bartolotta sblocca dopo una furiosa mischia!
BollinoLucchese 11' st Russo da fuori, palla alta
BollinoLucchese 7' st Santeramo su punizione: palla alta sulla traversa
Fischietto 1' st Si riparte!
Fischietto 45' pt Finisce il primo tempo: è 0-0
CartellinoGiallo 40' pt Ammonito Russo
CartellinoGiallo 37' pt Ammonito Piazze
BollinoLucchese 36' pt Russo da dentro l'area, la conclusione viene respinta da un difensore
CartellinoGiallo 35' pt Ammonito Gremigni
BollinoLucchese 29' pt Riad di testa, para Giacobbe
BollinoLucchese 20' pt Di Paola a giro, Milan respinge con i pugni
BollinoLucchese 19' pt Di Paola ci prova in diagonale il tiro è fuori dalla porta
BollinoLucchese 11' pt Cornacchia su punizione, Milan ci mette i pugni
BollinoLucchese 3' pt Tanti i tifosi rossoneri al seguito, almeno 400 persone
BollinoLucchese 2' pt Lucchese in rossonero, padroni di casa in bianco
Fischietto 1' pt Partiti!

Altri articoli in I 90 minuti

domenica, 19 ottobre 2025, 17:00

Lucchese-Castelnuovo: 2-0 I rossoneri tornano alla vittoria

Con un gol per tempo i rossoneri superano i gialloblù e tornano con pieno merito alla vittoria: in rete prima Bartolotta e poi Riad. Più volte sfiorato il terzo gol, gara in controllo

mercoledì, 15 ottobre 2025, 19:57

Viareggio-Lucchese: 1-1 Pari con brividi finali

I rossoneri colgono il pari contro i bianconeri: dopo una grande occasione nel primo tempo per Piazze con la Lucchese che gioca e controlla, subisce la rete di Pegollo a pochi minuti dalla fine, ma a tempo scaduto arriva il pari di Riad

domenica, 12 ottobre 2025, 17:00

Lucchese-Belvedere: 1-1 Solo un pari

Lorenzini porta in vantaggio i rossoneri nel primo tempo con un gran gol, ma nella ripresa, complice un grave errore difensivo, gli ospiti trovano il pari e vanno a un passo dal vantaggio. Inutile l'assalto finale

domenica, 5 ottobre 2025, 16:53

Real Forte-Lucchese: 0-0 I rossoneri non vanno oltre il pari

I rossoneri non trovano modo di sbloccare la gara, pur dominandola, e rischiano qualcosa in contropiede: occasione per Russo e Galotti, Ragghianti si vede parare a botta sicuro a tempo scaduto. Milan salva su Borselli

