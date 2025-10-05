San Giuliano-Lucchese: 1-1 Il risultato lo firma l'arbitro

I 90 minuti
sabato, 25 ottobre 2025, 16:58
San Giuliano-Lucchese: 1-1
San Giuliano: Giacobbe, Gremigni (30' st Angelotti), Arnesi (30' st Bacci), Anzilota, Bozzi (22' st Doveri), Sorbo, Borgia, Amico (43' st Campani), Di Paola, Cornacchia, Gargani. A disp. Ria, Bindi, Pasquini, Angelotti, Casanova, Bacci, Nacci. All. Cordoni.
Lucchese: Milan, Venanzi (35' st Xeka), Lorenzini, Picchi, Pupeschi, Santeramo, Bartolotta, Russo C., Piazze (40' st Onu), Caggianese (22' st Ragghianti), Riad. A disp. Ennached, Rotondo, Palo, Bossini, Galotti,Ragghianti, Maggiari. All. Pirozzi.
Arbitro: Garraoui di Pordenone.
Reti: 14' st Bartolotta, 50' st Cornacchia.
Note. Ammoniti: Gremigni, Piazze, Russo, Milan, Amico, Ragghianti. Angoli: 3-4.
|51'
|st
|Finisce qui: è 1-1
|50'
|st
|GOL! Dal dischetto trasforma Cornacchia!
|49'
|st
|Rigore per i padroni di casa!
|47'
|st
|Fallo in area su Ragghianti, l'arbitro lascia correre, clamoroso
|47'
|st
|Ragghianti vicinissimo al raddoppio: la palla esce di un soffio
|45'
|st
|Cinque minuti di recupero
|44'
|st
|Padroni di casa in avanti a pieno organico
|43'
|st
|Esce Amico entra Campani
|40'
|st
|Esce Piazze entra Onu
|39'
|st
|Ammonito Ragghianti
|38'
|st
|Ammonito Amico
|35'
|st
|Esce Venanzi entra Xeka
|35'
|st
|Ammonito Milan
|32'
|st
|Riad impegna ancora Giacobbe
|30'
|st
|Escono Gremigni e Arnesi entrano Angelotti e Bacci
|22'
|st
|Esce Bozzi entra Doveri
|22'
|st
|Esce Caggianese entra Ragghianti
|14'
|st
|GOOLLL! Bartolotta sblocca dopo una furiosa mischia!
|11'
|st
|Russo da fuori, palla alta
|7'
|st
|Santeramo su punizione: palla alta sulla traversa
|1'
|st
|Si riparte!
|45'
|pt
|Finisce il primo tempo: è 0-0
|40'
|pt
|Ammonito Russo
|37'
|pt
|Ammonito Piazze
|36'
|pt
|Russo da dentro l'area, la conclusione viene respinta da un difensore
|35'
|pt
|Ammonito Gremigni
|29'
|pt
|Riad di testa, para Giacobbe
|20'
|pt
|Di Paola a giro, Milan respinge con i pugni
|19'
|pt
|Di Paola ci prova in diagonale il tiro è fuori dalla porta
|19'
|pt
|Di Paola ci prova in diagonale il tiro è fuori dalla porta
|11'
|pt
|Cornacchia su punizione, Milan ci mette i pugni
|3'
|pt
|Tanti i tifosi rossoneri al seguito, almeno 400 persone
|3'
|pt
|Tanti i tifosi rossoneri al seguito
|2'
|pt
|Lucchese in rossonero, padroni di casa in bianco
|1'
|pt
|Partiti!
domenica, 19 ottobre 2025, 17:00
Con un gol per tempo i rossoneri superano i gialloblù e tornano con pieno merito alla vittoria: in rete prima Bartolotta e poi Riad. Più volte sfiorato il terzo gol, gara in controllo
mercoledì, 15 ottobre 2025, 19:57
I rossoneri colgono il pari contro i bianconeri: dopo una grande occasione nel primo tempo per Piazze con la Lucchese che gioca e controlla, subisce la rete di Pegollo a pochi minuti dalla fine, ma a tempo scaduto arriva il pari di Riad
domenica, 12 ottobre 2025, 17:00
Lorenzini porta in vantaggio i rossoneri nel primo tempo con un gran gol, ma nella ripresa, complice un grave errore difensivo, gli ospiti trovano il pari e vanno a un passo dal vantaggio. Inutile l'assalto finale
domenica, 5 ottobre 2025, 16:53
I rossoneri non trovano modo di sbloccare la gara, pur dominandola, e rischiano qualcosa in contropiede: occasione per Russo e Galotti, Ragghianti si vede parare a botta sicuro a tempo scaduto. Milan salva su Borselli