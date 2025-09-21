Viareggio-Lucchese: 1-1 Pari con brividi finali

I 90 minuti
mercoledì, 15 ottobre 2025, 19:57
Viareggio-Lucchese: 1-1
Viareggio: Nucci, Belluomini, Ivani, Lollo, D'Alessandro, Bertacca, Gabrielli, Baroni, Pegollo (43' st Morelli), Tieu ( 19' st Apolloni), Galligani. A disp. Carpita, Bertelli, Gabrielli, Romanelli, Maurelli, Giannecchini. All. Vangioni.
Lucchese: Milan, Venanzi ( Mauro), Lorenzini, Picchi, Pupeschi, Santeramo, Bartolotta (Ragghianti), Palma (32' st Russo C.), Piazze (43' st Galotti), Caggianese (24' st Maggiari), Riad. A disp. Ennached, Xeca, Rotondo, Palo. All. Pirozzi.
Arbitro: Pappalardo di Empoli.
Reti: 38' st Pegollo, 45'st Riad.
Note. Ammoniti: Picchi. Angoli: 3-3.
|52'
|st
|Finisce qui: è 1-1!
|47'
|st
|Padroni di casa che si rovesciano in area rossonera
|46'
|st
|Scoppia il finimondo in campo e sugli spalti, gioco fermo dopo il pari rossonero
|45'
|st
|GOOLLLLL!!!! Riad acrobazia in area e pareggio!
|44'
|st
|Esce Piazze entra Galotti
|43'
|st
|Esce entra Pegollo entra Morelli
|42'
|st
|Escono Bartolotta e Venanzi entrano Ragghianti e Mauro
|38'
|st
|Gol! Ancora slalom di Galligani e acrobazia di Pegollo che batte Milan in acrobazia
|36'
|st
|Galligani semina il panico ma conclude sull'esterno della rete
|33'
|st
|Preziosa chiusura di Santeramo su un contropiede dei padroni di casa
|32'
|st
|Esce Palma entra C. Russo
|24'
|st
|Esce Caggianese entra Maggiari
|19'
|st
|Esce Tieu entra Apolloni
|10'
|st
|Bartolotta prova la conclusione in acrobazia, Nucci para
|5'
|st
|Picchi al tiro: respinge involontariamente Piazze!
|1'
|st
|Si riparte!
|46'
|pt
|Finisce il primo tempo: è 0-0
|45'
|pt
|Un minuto di recupero
|42'
|pt
|Ammonito Picchi
|41'
|pt
|Ci prova Palma, la conclusione è murata dalla difesa
|30'
|pt
|Riad, ben servito da Caggianese, fermato per un soffio al momento del tiro
|17'
|pt
|Galligani impegna Milan in diagonal
|15'
|pt
|Piazze si fa parare il tiro scagliato da tre metri dalla porta!
|14'
|pt
|Galligani ci prova, respinge la difesa rossonera
|5'
|pt
|Gara che per motivi di ordine pubblico non vede la presenza dei tifosi rossoneri
|2'
|pt
|Santeramo di testa, palla alta
|2'
|pt
|Lucchese in rossonero, Viareggio in blu
|1'
|pt
|Partiti!
domenica, 12 ottobre 2025, 17:00
domenica, 5 ottobre 2025, 16:53
domenica, 28 settembre 2025, 16:55
domenica, 21 settembre 2025, 17:02
