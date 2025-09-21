Banca di Pescia

Viareggio-Lucchese: 1-1 Pari con brividi finali

mercoledì, 15 ottobre 2025, 19:57

Viareggio-Lucchese: 1-1

Viareggio: Nucci, Belluomini, Ivani, Lollo, D'Alessandro, Bertacca, Gabrielli, Baroni, Pegollo (43' st Morelli), Tieu ( 19' st Apolloni), Galligani. A disp. Carpita, Bertelli, Gabrielli, Romanelli, Maurelli, Giannecchini. All. Vangioni. 

Lucchese: Milan, Venanzi ( Mauro), Lorenzini, Picchi, Pupeschi, Santeramo, Bartolotta (Ragghianti), Palma (32' st Russo C.), Piazze (43' st Galotti), Caggianese (24' st Maggiari), Riad. A disp. Ennached, Xeca, Rotondo, Palo. All. Pirozzi. 

Arbitro: Pappalardo di Empoli.

Reti: 38' st Pegollo, 45'st Riad.

Note. Ammoniti: Picchi. Angoli: 3-3.

Fischietto 52' st Finisce qui: è 1-1!
BollinoLucchese 47' st Padroni di casa che si rovesciano in area rossonera
BollinoLucchese 46' st Scoppia il finimondo in campo e sugli spalti, gioco fermo dopo il pari rossonero
Pallone 45' st GOOLLLLL!!!! Riad acrobazia in area e pareggio!
Sostituzione 44' st Esce Piazze entra Galotti
Sostituzione 43' st Esce entra Pegollo entra Morelli
Sostituzione 42' st Escono Bartolotta e Venanzi entrano Ragghianti e Mauro
Pallone 38' st Gol! Ancora slalom di Galligani e acrobazia di Pegollo che batte Milan in acrobazia
BollinoLucchese 36' st Galligani semina il panico ma conclude sull'esterno della rete
BollinoLucchese 33' st Preziosa chiusura di Santeramo su un contropiede dei padroni di casa
Sostituzione 32' st Esce Palma entra C. Russo
Sostituzione 24' st Esce Caggianese entra Maggiari
Sostituzione 19' st Esce Tieu entra Apolloni
BollinoLucchese 10' st Bartolotta prova la conclusione in acrobazia, Nucci para
BollinoLucchese 5' st Picchi al tiro: respinge involontariamente Piazze!
Fischietto 1' st Si riparte!
Fischietto 46' pt Finisce il primo tempo: è 0-0
BollinoLucchese 45' pt Un minuto di recupero
CartellinoGiallo 42' pt Ammonito Picchi
BollinoLucchese 41' pt Ci prova Palma, la conclusione è murata dalla difesa
BollinoLucchese 30' pt Riad, ben servito da Caggianese, fermato per un soffio al momento del tiro
BollinoLucchese 17' pt Galligani impegna Milan in diagonal
BollinoLucchese 15' pt Piazze si fa parare il tiro scagliato da tre metri dalla porta!
BollinoLucchese 14' pt Galligani ci prova, respinge la difesa rossonera
BollinoLucchese 5' pt Gara che per motivi di ordine pubblico non vede la presenza dei tifosi rossoneri
BollinoLucchese 2' pt Santeramo di testa, palla alta
BollinoLucchese 2' pt Lucchese in rossonero, Viareggio in blu
Fischietto 1' pt Partiti!

