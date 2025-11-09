Lucchese-Cenaia: 6-1 Goleada rossonera

Altri articoli in I 90 minuti

domenica, 23 novembre 2025, 16:26

I rossoneri trovano tre punti fondamentali in una gara molto difficile dove i padroni di casa hanno mollato solo in fondo. Dopo un calcio di rigore negato alla squadra di Pirozzi è il Montespertoli a rendersi pericolo, ma Bartolotta e Riad a tempo scaduto decidono il match

domenica, 16 novembre 2025, 16:21

I rossoneri non vanno oltre il pari contro una buona Larcianese che si era portata in vantaggio nel primo tempo, pareggia Russo ma nella ripresa, nonostante gli attacchi le occasioni latitano

mercoledì, 12 novembre 2025, 22:48

La Lucchese batte i bianconeri con un gol nella ripresa di Piazze e vola in semifinale. Tante le occasioni per i rossoneri soprattutto nel primo tempo in un match duro che ha visto anche due espulsioni. Gli ospiti, mai pericolosi, colgono però un palo impiego recupero

domenica, 9 novembre 2025, 16:52

I rossoneri, senza i propri tifosi, dilagano a Massa: vantaggio nel primo tempo di Santeramo, poi nella ripresa un autogol e una rete di Riad mettono al sicuro il risultato di una gara mai in discussione: agganciato il secondo posto