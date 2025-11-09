Lucchese-Cenaia: 6-1 Goleada rossonera

I 90 minuti
domenica, 30 novembre 2025, 16:24
Lucchese-Cenaia: 6-1
Lucchese: Milan, Xeka, Lorenzini (38' st Bossini), Del Rosso, Rotondo, Santeramo, Bartolotta (33' st Onu), Russo C. (26' st Palma), Riad (26' st Camilli), Piazze (33' st Morisi), Caggianese. A disp. Ennached, Venanzi, Galotti, Ragghianti. All. Pirozzi.
Cenaia: Bettarini, Rossi (37' st Gronchi), Lischi, Bianchi (35' st Rinaldi) Signorini, Puleo, Arcidiacono (19' st Sartini), Provinzano, Busiello, Remedi, Boumaraouan (7' st Fischer). A disp. Castaldi, Salvini, Cocucci, Santagata, Pelletti. All. Sena.
Arbitro: Marongiu di Livorno.
Reti: 15' pt Caggianese, 34' pt Piazze, 18' st Lorenzini, 23' st (r) e 25' Riad, 32' st Palma, 43' st Remedi (r)
Note. Ammoniti: Russo, Ennached, Morisi. Angoli: 9-1. Spettatori 1347.
|47'
|st
|Finisce qui: è 6-1!
|45'
|st
|Due minuti di recupero
|43'
|st
|Gol! Dal dischetto trasforma Remedi
|42'
|st
|Rigore per gli ospiti per un fallo di mano
|38'
|st
|Esce Lorenzini entra Bossini
|37'
|st
|Esce Rossi entra Gronchi
|35'
|st
|Esce Bianchi entra Rinaldi
|33'
|st
|Escono Piazze e Russo entrano Morisi e Onu
|32'
|st
|GOOLL! In rete anche Palma appena entrato!
|26'
|st
|Escono Russo e Riad entrano Palma e Camilli
|25'
|st
|GOOLL! Ancora Riad che sfrutta una papera di Bettarini!
|23'
|st
|GOOLL! Dal dischetto fa centro Riad!
|22'
|st
|Rigore per i rossoneri: steso Caggianese!
|19'
|st
|Ammonito dalla panchina Ennached
|19'
|st
|Esce entra Sartini
|18'
|st
|GOOLL! Splendida discesa di Caggianese con Lorenzini che colpisce con un preciso diagonale!
|13'
|st
|Del Rosso impegna Bettarini da fuori
|7'
|st
|Esce Boumarouan entra Fischer
|6'
|st
|Del Rosso su punizione dal limite: palla fuori di poco
|5'
|st
|Russo prova il gol con un tacco sugli sviluppi di un angolo: Bettarini respinge
|3'
|st
|Ammonito Russo
|1'
|st
|Si riparte!
|45'
|pt
|Due minuti di recupero
|43'
|pt
|Riad non arriva per un soffio all'impatto con il pallone a pochi metri dalla porta avversaria
|40'
|pt
|Bettarini sventa l'incursione di Bartolotta
|38'
|pt
|Arcidiacono impegna Milan
|34'
|pt
|GOLLLL! Piazza fulmina in diagonale Bettarini!
|26'
|pt
|Piazze prova il pallonetto, si salva con difficoltà Bettarini
|19'
|pt
|Piazze conclude fuori da buona posizione
|19'
|pt
|Bettarini dice no a Russo con piedi!
|18'
|pt
|Ci prova Riad: palla che sfila sul fondo
|15'
|pt
|GOOLL! Caggianese di testa sblocca il match!
|9'
|pt
|Lischi da fuori, palla a lato
|3'
|pt
|Lucchese in bianco, ospiti in arancio
|1'
|pt
|Partiti!
domenica, 23 novembre 2025, 16:26
I rossoneri trovano tre punti fondamentali in una gara molto difficile dove i padroni di casa hanno mollato solo in fondo. Dopo un calcio di rigore negato alla squadra di Pirozzi è il Montespertoli a rendersi pericolo, ma Bartolotta e Riad a tempo scaduto decidono il match
domenica, 16 novembre 2025, 16:21
I rossoneri non vanno oltre il pari contro una buona Larcianese che si era portata in vantaggio nel primo tempo, pareggia Russo ma nella ripresa, nonostante gli attacchi le occasioni latitano
mercoledì, 12 novembre 2025, 22:48
La Lucchese batte i bianconeri con un gol nella ripresa di Piazze e vola in semifinale. Tante le occasioni per i rossoneri soprattutto nel primo tempo in un match duro che ha visto anche due espulsioni. Gli ospiti, mai pericolosi, colgono però un palo impiego recupero
domenica, 9 novembre 2025, 16:52
I rossoneri, senza i propri tifosi, dilagano a Massa: vantaggio nel primo tempo di Santeramo, poi nella ripresa un autogol e una rete di Riad mettono al sicuro il risultato di una gara mai in discussione: agganciato il secondo posto