Banca di Pescia

BL Colorificio

panda estivo 2025

prenota grande - Dimensioni 400 x 120 px

Panda

I 90 minuti

Lucchese-Cenaia: 6-1 Goleada rossonera

foto alcide

domenica, 30 novembre 2025, 16:24

Lucchese-Cenaia: 6-1

Lucchese: Milan, Xeka, Lorenzini (38' st Bossini), Del Rosso, Rotondo, Santeramo, Bartolotta (33' st Onu), Russo C. (26' st Palma), Riad (26' st Camilli), Piazze (33' st Morisi), Caggianese. A disp. Ennached, Venanzi, Galotti, Ragghianti. All. Pirozzi.

Cenaia: Bettarini, Rossi (37' st Gronchi), Lischi, Bianchi (35' st Rinaldi) Signorini, Puleo, Arcidiacono (19' st Sartini), Provinzano, Busiello, Remedi, Boumaraouan (7' st Fischer). A disp. Castaldi, Salvini, Cocucci, Santagata, Pelletti. All. Sena.

Arbitro: Marongiu di Livorno. 

Reti: 15' pt Caggianese, 34' pt Piazze, 18' st Lorenzini, 23' st (r) e 25' Riad, 32' st Palma, 43' st Remedi (r)

Note. Ammoniti: Russo, Ennached, Morisi. Angoli: 9-1. Spettatori 1347.

Fischietto 47' st Finisce qui: è 6-1!
BollinoLucchese 45' st Due minuti di recupero
Pallone 43' st Gol! Dal dischetto trasforma Remedi
Fischietto 42' st Rigore per gli ospiti per un fallo di mano
Sostituzione 38' st Esce Lorenzini entra Bossini
Sostituzione 37' st Esce Rossi entra Gronchi
Sostituzione 35' st Esce Bianchi entra Rinaldi
Sostituzione 33' st Escono Piazze e Russo entrano Morisi e Onu
Pallone 32' st GOOLL! In rete anche Palma appena entrato!
Sostituzione 26' st Escono Russo e Riad entrano Palma e Camilli
Pallone 25' st GOOLL! Ancora Riad che sfrutta una papera di Bettarini!
Pallone 23' st GOOLL! Dal dischetto fa centro Riad!
Fischietto 22' st Rigore per i rossoneri: steso Caggianese!
CartellinoGiallo 19' st Ammonito dalla panchina Ennached
Sostituzione 19' st Esce entra Sartini
Pallone 18' st GOOLL! Splendida discesa di Caggianese con Lorenzini che colpisce con un preciso diagonale!
BollinoLucchese 13' st Del Rosso impegna Bettarini da fuori
Sostituzione 7' st Esce Boumarouan entra Fischer
BollinoLucchese 6' st Del Rosso su punizione dal limite: palla fuori di poco
BollinoLucchese 5' st Russo prova il gol con un tacco sugli sviluppi di un angolo: Bettarini respinge
CartellinoGiallo 3' st Ammonito Russo
Fischietto 1' st Si riparte!
BollinoLucchese 45' pt Due minuti di recupero
BollinoLucchese 43' pt Riad non arriva per un soffio all'impatto con il pallone a pochi metri dalla porta avversaria
BollinoLucchese 40' pt Bettarini sventa l'incursione di Bartolotta
BollinoLucchese 38' pt Arcidiacono impegna Milan
Pallone 34' pt GOLLLL! Piazza fulmina in diagonale Bettarini!
BollinoLucchese 26' pt Piazze prova il pallonetto, si salva con difficoltà Bettarini
BollinoLucchese 19' pt Piazze conclude fuori da buona posizione
BollinoLucchese 19' pt Bettarini dice no a Russo con piedi!
BollinoLucchese 18' pt Ci prova Riad: palla che sfila sul fondo
Pallone 15' pt GOOLL! Caggianese di testa sblocca il match!
BollinoLucchese 9' pt Lischi da fuori, palla a lato
BollinoLucchese 3' pt Lucchese in bianco, ospiti in arancio
Fischietto 1' pt Partiti!

MAV autotrasporti

bonito

Banca di Pescia

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

BL Colorificio

panda estivo 2025

prenota grande - Dimensioni 400 x 120 px

Panda

Altri articoli in I 90 minuti

domenica, 23 novembre 2025, 16:26

Montespertoli-Lucchese: 0-2 Vittoria nella battaglia

I rossoneri trovano tre punti fondamentali in una gara molto difficile dove i padroni di casa hanno mollato solo in fondo. Dopo un calcio di rigore negato alla squadra di Pirozzi è il Montespertoli a rendersi pericolo, ma Bartolotta e Riad a tempo scaduto decidono il match

domenica, 16 novembre 2025, 16:21

Lucchese-Larcianese: 1-1 Solo un pari

I rossoneri non vanno oltre il pari contro una buona Larcianese che si era portata in vantaggio nel primo tempo, pareggia Russo ma nella ripresa, nonostante gli attacchi le occasioni latitano

mercoledì, 12 novembre 2025, 22:48

Lucchese-Viareggio: 1-0 I rossoneri vanno avanti in Coppa

La Lucchese batte i bianconeri con un gol nella ripresa di Piazze e vola in semifinale. Tante le occasioni per i rossoneri soprattutto nel primo tempo in un match duro che ha visto anche due espulsioni. Gli ospiti, mai pericolosi, colgono però un palo impiego recupero

domenica, 9 novembre 2025, 16:52

Massese-Lucchese: 0-3 Vittoria larga nel derby

I rossoneri, senza i propri tifosi, dilagano a Massa: vantaggio nel primo tempo di Santeramo, poi nella ripresa un autogol e una rete di Riad mettono al sicuro il risultato di una gara mai in discussione: agganciato il secondo posto

Ricerca nel sito

MAV autotrasporti

bonito

Banca di Pescia

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px