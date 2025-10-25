Banca di Pescia

I 90 minuti

Lucchese-Larcianese: 1-1 Solo un pari

domenica, 16 novembre 2025, 16:21

Lucchese-Larcianese: 1-1

Lucchese: Milan, Xeka (19' st Mauro), Lorenzini, Picchi (15' pt Russo C.), Rotondo, Santeramo, Bartolotta (40' st Maggiari), Del Rosso, Galotti (19' st Ragghianti), Piazze (35' st Palma), Caggianese. A disp. Ennached, Onu, Bossini, Morisi. All. Pirozzi.

Larcianese: Della Pina, Porciani (37' st Di Giulio), Martinelli, Salerno, Belluomini, Crecchi, Minardi, Rosselli (42' st Tocchini), Michelotti (25' st Niccolai), Ba (38' st Ndiaye). A disp. Gorni, Iannello, Falorni, Bolognini, Del Picchia. All. Cerasa.

Arbitro: Briganti di Carrara.

Reti: 8' pt Michelotti, 35' pt Russo C.

Note. Ammoniti: Lorenzini, Santeramo, Niccolai. Angoli 5-5. Spettatori 1457.

Fischietto 50' st Finisce qui: è 1-1
CartellinoGiallo 46' st Ammonito Niccolai
BollinoLucchese 45' st Cinque minuti di recupero
CartellinoGiallo 43' st Ammonito Santeramo
Sostituzione 42' st Esce Rosselli entra Tocchini
Sostituzione 40' st Esce Bartolotta entra Maggiari
Sostituzione 38' st Esce Ba entra Ndiaye
Sostituzione 37' st Esce Porciani entra Di Giulio
Sostituzione 35' st Esce Piazze entra Palma
CartellinoGiallo 26' st Ammonito Lorenzini
Sostituzione 25' st Esce Michelotti entra Niccolai
BollinoLucchese 23' st Caggianese, ben servito da Ragghianti, viene anticipato da Della Pina in uscita
Sostituzione 19' st Escono Xeka e Galotti entrano Mauro e Ragghianti
BollinoLucchese 17' st Bartolotta di testa, palla alta
BollinoLucchese 6' st Caggianese conclude sull'esterno della rete
Fischietto 1' st Si riparte!
Fischietto 47' pt A fine primo tempo è 1-1
BollinoLucchese 45' pt Due minuti di recupero
BollinoLucchese 41' pt Cross di Xeka che attraversa tutta l'are ospite
Pallone 35' pt GOOLLL! Gran rete di Russo che da posizione defilata trova l'angolino!
BollinoLucchese 25' pt Minardi ci prova da fuori, palla a lato
BollinoLucchese 18' pt Piazze triangola e conclude, ma Della Pina si supera e devia in angolo.
Sostituzione 15' pt Esce Picchi entra Russo
Pallone 8' pt Gol! Michelotti trova l'angolo giusto sugli sviluppi di un corner!
BollinoLucchese 3' pt In Curva Ovest presente una rappresentanza di tifosi ravennati gemellati da molti anni con i rossoneri
BollinoLucchese 2' pt Lucchese in maglia bianca, ospiti in viola
Fischietto 1' pt Partiti!

Altri articoli in I 90 minuti

mercoledì, 12 novembre 2025, 22:48

Lucchese-Viareggio: 1-0 I rossoneri vanno avanti in Coppa

La Lucchese batte i bianconeri con un gol nella ripresa di Piazze e vola in semifinale. Tante le occasioni per i rossoneri soprattutto nel primo tempo in un match duro che ha visto anche due espulsioni. Gli ospiti, mai pericolosi, colgono però un palo impiego recupero

domenica, 9 novembre 2025, 16:52

Massese-Lucchese: 0-3 Vittoria larga nel derby

I rossoneri, senza i propri tifosi, dilagano a Massa: vantaggio nel primo tempo di Santeramo, poi nella ripresa un autogol e una rete di Riad mettono al sicuro il risultato di una gara mai in discussione: agganciato il secondo posto

martedì, 28 ottobre 2025, 16:21

Lucchese-Sestese: 3-0 senza problemi

Netta vittoria dei rossoneri che costruiscono il successo nel primo tempo grazie a una doppietta di Caggianese, nella ripresa arrotonda Piazze al suo primo gol in campionato. Ora c'è la sosta per recuperare gli infortunati

sabato, 25 ottobre 2025, 16:58

San Giuliano-Lucchese: 1-1 Il risultato lo firma l'arbitro

Dopo un primo tempo senza grandi occasioni, i rossoneri trovano il gol con Bartolotta, sfiora il raddoppio, poi in pieno recupero l'arbitro fischia un rigore per i padroni di casa dopo aver trasformato la gara in una corrida e negato un rigore ai rossoneri per fallo su Ragghianti

