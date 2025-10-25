Lucchese-Larcianese: 1-1 Solo un pari

I 90 minuti
domenica, 16 novembre 2025, 16:21
Lucchese-Larcianese: 1-1
Lucchese: Milan, Xeka (19' st Mauro), Lorenzini, Picchi (15' pt Russo C.), Rotondo, Santeramo, Bartolotta (40' st Maggiari), Del Rosso, Galotti (19' st Ragghianti), Piazze (35' st Palma), Caggianese. A disp. Ennached, Onu, Bossini, Morisi. All. Pirozzi.
Larcianese: Della Pina, Porciani (37' st Di Giulio), Martinelli, Salerno, Belluomini, Crecchi, Minardi, Rosselli (42' st Tocchini), Michelotti (25' st Niccolai), Ba (38' st Ndiaye). A disp. Gorni, Iannello, Falorni, Bolognini, Del Picchia. All. Cerasa.
Arbitro: Briganti di Carrara.
Reti: 8' pt Michelotti, 35' pt Russo C.
Note. Ammoniti: Lorenzini, Santeramo, Niccolai. Angoli 5-5. Spettatori 1457.
|50'
|st
|Finisce qui: è 1-1
|46'
|st
|Ammonito Niccolai
|45'
|st
|Cinque minuti di recupero
|43'
|st
|Ammonito Santeramo
|42'
|st
|Esce Rosselli entra Tocchini
|40'
|st
|Esce Bartolotta entra Maggiari
|38'
|st
|Esce Ba entra Ndiaye
|37'
|st
|Esce Porciani entra Di Giulio
|35'
|st
|Esce Piazze entra Palma
|26'
|st
|Ammonito Lorenzini
|25'
|st
|Esce Michelotti entra Niccolai
|23'
|st
|Caggianese, ben servito da Ragghianti, viene anticipato da Della Pina in uscita
|19'
|st
|Escono Xeka e Galotti entrano Mauro e Ragghianti
|17'
|st
|Bartolotta di testa, palla alta
|6'
|st
|Caggianese conclude sull'esterno della rete
|1'
|st
|Si riparte!
|47'
|pt
|A fine primo tempo è 1-1
|45'
|pt
|Due minuti di recupero
|41'
|pt
|Cross di Xeka che attraversa tutta l'are ospite
|35'
|pt
|GOOLLL! Gran rete di Russo che da posizione defilata trova l'angolino!
|25'
|pt
|Minardi ci prova da fuori, palla a lato
|18'
|pt
|Piazze triangola e conclude, ma Della Pina si supera e devia in angolo.
|15'
|pt
|Esce Picchi entra Russo
|8'
|pt
|Gol! Michelotti trova l'angolo giusto sugli sviluppi di un corner!
|3'
|pt
|In Curva Ovest presente una rappresentanza di tifosi ravennati gemellati da molti anni con i rossoneri
|2'
|pt
|Lucchese in maglia bianca, ospiti in viola
|1'
|pt
|Partiti!
