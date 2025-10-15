Banca di Pescia

BL Colorificio

panda estivo 2025

prenota grande - Dimensioni 400 x 120 px

Panda

I 90 minuti

Massese-Lucchese: 0-3 Vittoria larga nel derby

domenica, 9 novembre 2025, 16:52

Massese-Lucchese: 0-3

Massese: Gatti, Lasagna (39' pt Mapelli), Marchini (31' st Favret), Zavatto, Bertipagni, Lucaccini, Centonze (31' st Baudi), Caponi, Buffa, Babacar (1' st Mariani), Lucchesi (41' st Bacci). A disp. Cozzolino, Biagi, Maffei, Bonni. All. Biancalana.

Lucchese: Milan, Xeka, Lorenzini, Picchi (41' st Galotti), Pupeschi, Santeramo, Bartolotta (26' st Del Rosso), Russo C., Piazze (37' st Maggiari), Riad (31' st Ragghianti), Caggianese (31' st Palma). A disp. Ennached, Mauro, Rotondo, Onu, Palma. All. Pirozzi.

Arbitro: Boeddu di Prato.

Reti: 20' pt Santeramo, 2' st Marchini (aut.), 5' st Riad

Note. Ammoniti: Buffa, Bartolotta, Picchi, Bertipagani. Angoli: 3-8.

 

Fischietto 49' st Finisce qui: è 3-0 per i rossoneri!
Fischietto 49' st Finisce qui: è 3-0 per i rossoneri!
BollinoLucchese 45' st Quattro minuti di recupero
Sostituzione 41' st Esce Lucchesi entra Bacci
Sostituzione 41' st Esce Picchi entra Galotti
CartellinoGiallo 40' st Ammonito Bertipagani
Sostituzione 37' st Esce Piazze entra Maggiari
CartellinoGiallo 35' st Ammonito Picchi
Sostituzione 31' st Escono Caggianese e Riad entrano Palma e Ragghianti
Sostituzione 31' st Escono Marchini e Centonze entrano Favret e Baudi
Sostituzione 25' st Esce Bartolotta entra Del Rosso all'esordio
BollinoLucchese 23' st Caggianese impegna Gatti
BollinoLucchese 23' st Azione personale di Picchi, conclusione fuori di poco
CartellinoGiallo 20' st Ammonito Bartolotta
CartellinoGiallo 16' st Ammonito Buffa
BollinoLucchese 12' st Mariani ci prova da fuori: palla alta di poco
Pallone 5' st GOOLLLL! Riad fa il tris di testa!
Pallone 2' st GOOLLL!!! Splendida azione di Caggianese che semina tutti gli avversari, tira e coglie il palo: la palla schizza su Mariani che fa autorete!
Sostituzione 1' st Esce Babacar entra Mariani
Fischietto 1' st Si riparte!
Fischietto 45' pt Finisce il primo tempo: è 0-1
BollinoLucchese 44' pt Riad: Gatti si supera e devia in angolo!
Sostituzione 39' pt Esce Lasagna entra Capelli
BollinoLucchese 38' pt Ancora Riad ci prova, Gatti attento
BollinoLucchese 36' pt Riad impegna Gatti
BollinoLucchese 30' pt Entrano i tifosi della Massese dopo trenta minuti di protesta
BollinoLucchese 30' pt Entrano i tifosi della Massese dopo trenta minuti di protesta
BollinoLucchese 28' pt Bartolotta di testa, palla alta sulla traversa
BollinoLucchese 20' pt Piazza conclude in diagonale ma para Gatti
Pallone 20' pt GOOOLLL! Santeramo sugli sviluppi di un angolo fa centro di testa!
BollinoLucchese 18' pt Bartolotta conclude alto
BollinoLucchese 13' pt Picchi sugli sviluppi di un angolo: la conclusione viene ribattuta da un difensore
BollinoLucchese 13' pt Picchi sugli sviluppi di un angolo: la conclusione viene ribattuta da un difensore
BollinoLucchese 11' pt Batti e ribatti in area rossonera, poi la difesa sbroglia
BollinoLucchese 3' pt Stadio semideserto, per il momento fuori anche gli ultras bianconeri per solidarietà con i tifosi rossoneri a cui è stato impedito di arrivare a Massa
BollinoLucchese 2' pt Massese in bianconero, Lucchese in rossonero
Fischietto 1' pt Partiti!

MAV autotrasporti

bonito

Banca di Pescia

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

BL Colorificio

panda estivo 2025

prenota grande - Dimensioni 400 x 120 px

Panda

Altri articoli in I 90 minuti

martedì, 28 ottobre 2025, 16:21

Lucchese-Sestese: 3-0 senza problemi

Netta vittoria dei rossoneri che costruiscono il successo nel primo tempo grazie a una doppietta di Caggianese, nella ripresa arrotonda Piazze al suo primo gol in campionato. Ora c'è la sosta per recuperare gli infortunati

sabato, 25 ottobre 2025, 16:58

San Giuliano-Lucchese: 1-1 Il risultato lo firma l'arbitro

Dopo un primo tempo senza grandi occasioni, i rossoneri trovano il gol con Bartolotta, sfiora il raddoppio, poi in pieno recupero l'arbitro fischia un rigore per i padroni di casa dopo aver trasformato la gara in una corrida e negato un rigore ai rossoneri per fallo su Ragghianti

domenica, 19 ottobre 2025, 17:00

Lucchese-Castelnuovo: 2-0 I rossoneri tornano alla vittoria

Con un gol per tempo i rossoneri superano i gialloblù e tornano con pieno merito alla vittoria: in rete prima Bartolotta e poi Riad. Più volte sfiorato il terzo gol, gara in controllo

mercoledì, 15 ottobre 2025, 19:57

Viareggio-Lucchese: 1-1 Pari con brividi finali

I rossoneri colgono il pari contro i bianconeri: dopo una grande occasione nel primo tempo per Piazze con la Lucchese che gioca e controlla, subisce la rete di Pegollo a pochi minuti dalla fine, ma a tempo scaduto arriva il pari di Riad

Ricerca nel sito

MAV autotrasporti

bonito

Banca di Pescia

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px