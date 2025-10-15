Massese-Lucchese: 0-3 Vittoria larga nel derby

I 90 minuti
domenica, 9 novembre 2025, 16:52
Massese-Lucchese: 0-3
Massese: Gatti, Lasagna (39' pt Mapelli), Marchini (31' st Favret), Zavatto, Bertipagni, Lucaccini, Centonze (31' st Baudi), Caponi, Buffa, Babacar (1' st Mariani), Lucchesi (41' st Bacci). A disp. Cozzolino, Biagi, Maffei, Bonni. All. Biancalana.
Lucchese: Milan, Xeka, Lorenzini, Picchi (41' st Galotti), Pupeschi, Santeramo, Bartolotta (26' st Del Rosso), Russo C., Piazze (37' st Maggiari), Riad (31' st Ragghianti), Caggianese (31' st Palma). A disp. Ennached, Mauro, Rotondo, Onu, Palma. All. Pirozzi.
Arbitro: Boeddu di Prato.
Reti: 20' pt Santeramo, 2' st Marchini (aut.), 5' st Riad
Note. Ammoniti: Buffa, Bartolotta, Picchi, Bertipagani. Angoli: 3-8.
|49'
|st
|Finisce qui: è 3-0 per i rossoneri!
|49'
|st
|Finisce qui: è 3-0 per i rossoneri!
|45'
|st
|Quattro minuti di recupero
|41'
|st
|Esce Lucchesi entra Bacci
|41'
|st
|Esce Picchi entra Galotti
|40'
|st
|Ammonito Bertipagani
|37'
|st
|Esce Piazze entra Maggiari
|35'
|st
|Ammonito Picchi
|31'
|st
|Escono Caggianese e Riad entrano Palma e Ragghianti
|31'
|st
|Escono Marchini e Centonze entrano Favret e Baudi
|25'
|st
|Esce Bartolotta entra Del Rosso all'esordio
|23'
|st
|Caggianese impegna Gatti
|23'
|st
|Azione personale di Picchi, conclusione fuori di poco
|20'
|st
|Ammonito Bartolotta
|16'
|st
|Ammonito Buffa
|12'
|st
|Mariani ci prova da fuori: palla alta di poco
|5'
|st
|GOOLLLL! Riad fa il tris di testa!
|2'
|st
|GOOLLL!!! Splendida azione di Caggianese che semina tutti gli avversari, tira e coglie il palo: la palla schizza su Mariani che fa autorete!
|1'
|st
|Esce Babacar entra Mariani
|1'
|st
|Si riparte!
|45'
|pt
|Finisce il primo tempo: è 0-1
|44'
|pt
|Riad: Gatti si supera e devia in angolo!
|39'
|pt
|Esce Lasagna entra Capelli
|38'
|pt
|Ancora Riad ci prova, Gatti attento
|36'
|pt
|Riad impegna Gatti
|30'
|pt
|Entrano i tifosi della Massese dopo trenta minuti di protesta
|30'
|pt
|Entrano i tifosi della Massese dopo trenta minuti di protesta
|28'
|pt
|Bartolotta di testa, palla alta sulla traversa
|20'
|pt
|Piazza conclude in diagonale ma para Gatti
|20'
|pt
|GOOOLLL! Santeramo sugli sviluppi di un angolo fa centro di testa!
|18'
|pt
|Bartolotta conclude alto
|13'
|pt
|Picchi sugli sviluppi di un angolo: la conclusione viene ribattuta da un difensore
|13'
|pt
|Picchi sugli sviluppi di un angolo: la conclusione viene ribattuta da un difensore
|11'
|pt
|Batti e ribatti in area rossonera, poi la difesa sbroglia
|3'
|pt
|Stadio semideserto, per il momento fuori anche gli ultras bianconeri per solidarietà con i tifosi rossoneri a cui è stato impedito di arrivare a Massa
|2'
|pt
|Massese in bianconero, Lucchese in rossonero
|1'
|pt
|Partiti!
martedì, 28 ottobre 2025, 16:21
Netta vittoria dei rossoneri che costruiscono il successo nel primo tempo grazie a una doppietta di Caggianese, nella ripresa arrotonda Piazze al suo primo gol in campionato. Ora c'è la sosta per recuperare gli infortunati
sabato, 25 ottobre 2025, 16:58
Dopo un primo tempo senza grandi occasioni, i rossoneri trovano il gol con Bartolotta, sfiora il raddoppio, poi in pieno recupero l'arbitro fischia un rigore per i padroni di casa dopo aver trasformato la gara in una corrida e negato un rigore ai rossoneri per fallo su Ragghianti
domenica, 19 ottobre 2025, 17:00
Con un gol per tempo i rossoneri superano i gialloblù e tornano con pieno merito alla vittoria: in rete prima Bartolotta e poi Riad. Più volte sfiorato il terzo gol, gara in controllo
mercoledì, 15 ottobre 2025, 19:57
I rossoneri colgono il pari contro i bianconeri: dopo una grande occasione nel primo tempo per Piazze con la Lucchese che gioca e controlla, subisce la rete di Pegollo a pochi minuti dalla fine, ma a tempo scaduto arriva il pari di Riad