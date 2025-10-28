Banca di Pescia

I 90 minuti

Montespertoli-Lucchese: 0-2 Vittoria nella battaglia

domenica, 23 novembre 2025, 16:26

Montespertoli-Lucchese: 0-2

Montespertoli: Romano, Fiaschi, Corradi, Salvadori (27' st Biliotti), Trapassi, Vallesi, Zefi (43' st Lensi), Bettoni (27' st Marcacci)), Granucci, Maltomini, Rosi. A disp. Biotti, Spini, Mancini, Ciuffi, Vignozzi, Lotti. All. Sarti.

Lucchese: Milan, Xeka, Lorenzini, Del Rosso, Rotondo, Santeramo, Bartolotta (38' st Onu), Russo C. (27' st Palma), Riad, Piazze, Caggianese. A disp. Ennached, Bossini, Russo L., Galotti, Morisi, Maggiari, Ragghianti. All. Pirozzi.

Arbitro: Foresi di Livorno.

Reti: 21' st Bartolotta, 49' st Riad

Note. Ammoniti Bettoni, Xeka, Caggianese. Angoli: 2-4. Spettatori 150 circa.

Fischietto 51' st E' finita! Vince la Lucchese 2-0!
BollinoLucchese 50' st Ammonito Riad
Pallone 49' st GOOOLLL! Riad si invola e batte il portiere al secondo tentativo!
BollinoLucchese 45' st Sei minuti di recupero
Sostituzione 43' st Esce Zefi entra Lensi
BollinoLucchese 41' st Palma conclude fuori di poco
Sostituzione 38' st Esce Bartolotta entra Onu
BollinoLucchese 34' st Milan dice no a un colpo di testa di Maltomini
BollinoLucchese 31' st Palma da fuori, palla alta
Sostituzione 27' st Escono Salvadori e Bettoni entrano Biliotti e Marcacci
Sostituzione 27' st Esce Russo entra Palma
BollinoLucchese 25' st Siluro di Russo: bravo il portiere a respingere!
Pallone 21' st GOOLLL! Bartolotta insacca da pochi passi!
CartellinoGiallo 19' st Ammonito Caggianese
BollinoLucchese 10' st Granucci impegna Milan
BollinoLucchese 9' st Zefi non trova l'impatto giusto con il pallone a tre metri dalla porta rossonera!
BollinoLucchese 5' st Riad non aggancia un bel pallone che lo avrebbe portato davanti al portiere!
BollinoLucchese 4' st Caggianese a percussione, la difesa di casa libera
Fischietto 1' st Si riparte!
Fischietto 47' pt Finisce qui il primo tempo: è 0-0
BollinoLucchese 45' pt Due minuti di recupero
CartellinoGiallo 39' pt Ammonito Xeka
CartellinoGiallo 35' pt Ammonito Bettoni
BollinoLucchese 33' pt Zefi conclude in area, respinge Milan
BollinoLucchese 32' pt Xeka da lontanissimo, conclusione sopra la traversa
BollinoLucchese 31' pt Occasione per Rosi, ma la difesa rossonera sbroglia
BollinoLucchese 27' pt Riad in diagonale, nessun problema per il portiere
BollinoLucchese 17' pt Episodio a dir poco sospetto: Romano stende Caggianese per l'arbitro non c'è nulla!
BollinoLucchese 16' pt Bartolotta conclude fuori poco dentro l'area avversaria
BollinoLucchese 11' pt Maltomini da fuori, palla molto alta
BollinoLucchese 5' pt Lucchese come noto senza tifosi al seguito per la sconcertante decisione presa da chi dovrebbe gestire l'ordine pubblico
BollinoLucchese 2' pt Montespertoli in verde, Lucchese in rossonero
Fischietto 1' pt Partiti!
Altri articoli in I 90 minuti

domenica, 16 novembre 2025, 16:21

Lucchese-Larcianese: 1-1 Solo un pari

I rossoneri non vanno oltre il pari contro una buona Larcianese che si era portata in vantaggio nel primo tempo, pareggia Russo ma nella ripresa, nonostante gli attacchi le occasioni latitano

mercoledì, 12 novembre 2025, 22:48

Lucchese-Viareggio: 1-0 I rossoneri vanno avanti in Coppa

La Lucchese batte i bianconeri con un gol nella ripresa di Piazze e vola in semifinale. Tante le occasioni per i rossoneri soprattutto nel primo tempo in un match duro che ha visto anche due espulsioni. Gli ospiti, mai pericolosi, colgono però un palo impiego recupero

domenica, 9 novembre 2025, 16:52

Massese-Lucchese: 0-3 Vittoria larga nel derby

I rossoneri, senza i propri tifosi, dilagano a Massa: vantaggio nel primo tempo di Santeramo, poi nella ripresa un autogol e una rete di Riad mettono al sicuro il risultato di una gara mai in discussione: agganciato il secondo posto

martedì, 28 ottobre 2025, 16:21

Lucchese-Sestese: 3-0 senza problemi

Netta vittoria dei rossoneri che costruiscono il successo nel primo tempo grazie a una doppietta di Caggianese, nella ripresa arrotonda Piazze al suo primo gol in campionato. Ora c'è la sosta per recuperare gli infortunati

