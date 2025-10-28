Montespertoli-Lucchese: 0-2 Vittoria nella battaglia

I 90 minuti
domenica, 23 novembre 2025, 16:26
Montespertoli-Lucchese: 0-2
Montespertoli: Romano, Fiaschi, Corradi, Salvadori (27' st Biliotti), Trapassi, Vallesi, Zefi (43' st Lensi), Bettoni (27' st Marcacci)), Granucci, Maltomini, Rosi. A disp. Biotti, Spini, Mancini, Ciuffi, Vignozzi, Lotti. All. Sarti.
Lucchese: Milan, Xeka, Lorenzini, Del Rosso, Rotondo, Santeramo, Bartolotta (38' st Onu), Russo C. (27' st Palma), Riad, Piazze, Caggianese. A disp. Ennached, Bossini, Russo L., Galotti, Morisi, Maggiari, Ragghianti. All. Pirozzi.
Arbitro: Foresi di Livorno.
Reti: 21' st Bartolotta, 49' st Riad
Note. Ammoniti Bettoni, Xeka, Caggianese. Angoli: 2-4. Spettatori 150 circa.
|51'
|st
|E' finita! Vince la Lucchese 2-0!
|50'
|st
|Ammonito Riad
|49'
|st
|GOOOLLL! Riad si invola e batte il portiere al secondo tentativo!
|45'
|st
|Sei minuti di recupero
|43'
|st
|Esce Zefi entra Lensi
|41'
|st
|Palma conclude fuori di poco
|38'
|st
|Esce Bartolotta entra Onu
|34'
|st
|Milan dice no a un colpo di testa di Maltomini
|31'
|st
|Palma da fuori, palla alta
|27'
|st
|Escono Salvadori e Bettoni entrano Biliotti e Marcacci
|27'
|st
|Esce Russo entra Palma
|25'
|st
|Siluro di Russo: bravo il portiere a respingere!
|21'
|st
|GOOLLL! Bartolotta insacca da pochi passi!
|19'
|st
|Ammonito Caggianese
|10'
|st
|Granucci impegna Milan
|9'
|st
|Zefi non trova l'impatto giusto con il pallone a tre metri dalla porta rossonera!
|5'
|st
|Riad non aggancia un bel pallone che lo avrebbe portato davanti al portiere!
|4'
|st
|Caggianese a percussione, la difesa di casa libera
|4'
|st
|Caggianese a percussione, la difesa di casa libera
|1'
|st
|Si riparte!
|47'
|pt
|Finisce qui il primo tempo: è 0-0
|45'
|pt
|Due minuti di recupero
|39'
|pt
|Ammonito Xeka
|35'
|pt
|Ammonito Bettoni
|33'
|pt
|Zefi conclude in area, respinge Milan
|32'
|pt
|Xeka da lontanissimo, conclusione sopra la traversa
|32'
|pt
|Xeka da lontanissimo, conclusione sopra la traversa
|31'
|pt
|Occasione per Rosi, ma la difesa rossonera sbroglia
|27'
|pt
|Riad in diagonale, nessun problema per il portiere
|17'
|pt
|Episodio a dir poco sospetto: Romano stende Caggianese per l'arbitro non c'è nulla!
|16'
|pt
|Bartolotta conclude fuori poco dentro l'area avversaria
|11'
|pt
|Maltomini da fuori, palla molto alta
|5'
|pt
|Lucchese come noto senza tifosi al seguito per la sconcertante decisione presa da chi dovrebbe gestire l'ordine pubblico
|2'
|pt
|Montespertoli in verde, Lucchese in rossonero
|1'
|pt
|Partiti!
|0'
|pt
|Escono Salvadori e Bettoni entrano Pensi
|0'
|pt
|Escono Salvadori e Bettoni entrano Pensi
domenica, 16 novembre 2025, 16:21
I rossoneri non vanno oltre il pari contro una buona Larcianese che si era portata in vantaggio nel primo tempo, pareggia Russo ma nella ripresa, nonostante gli attacchi le occasioni latitano
mercoledì, 12 novembre 2025, 22:48
La Lucchese batte i bianconeri con un gol nella ripresa di Piazze e vola in semifinale. Tante le occasioni per i rossoneri soprattutto nel primo tempo in un match duro che ha visto anche due espulsioni. Gli ospiti, mai pericolosi, colgono però un palo impiego recupero
domenica, 9 novembre 2025, 16:52
I rossoneri, senza i propri tifosi, dilagano a Massa: vantaggio nel primo tempo di Santeramo, poi nella ripresa un autogol e una rete di Riad mettono al sicuro il risultato di una gara mai in discussione: agganciato il secondo posto
martedì, 28 ottobre 2025, 16:21
Netta vittoria dei rossoneri che costruiscono il successo nel primo tempo grazie a una doppietta di Caggianese, nella ripresa arrotonda Piazze al suo primo gol in campionato. Ora c'è la sosta per recuperare gli infortunati