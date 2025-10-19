Lucchese-Viareggio: 1-0 I rossoneri vanno avanti in Coppa

I 90 minuti
mercoledì, 12 novembre 2025, 22:48
Lucchese-Viareggio: 1-0
Lucchese: Milan, Xeka, Lorenzini, Picchi, Pupeschi (35' st Rotondo), Santeramo, Bartolotta, Del Rosso (30' st Russo C.), Riad (44' st Ragghianti), Piazze, Caggianese. A disp. Ennached, Mauro, Onu, Palma, Galotti, Maggiari. All. Pirozzi.
Viareggio: Nucci, Gabrielli (38' st Morelli), Ivani (17' st Bertelli), Brondi, Videtta, Belluomini (30' st Apolloni), Gabrielli, Baroni (26' st Giannotti), Pegollo, Purro (42' st Kapieu), Galligani. A disp. Carpita, Barsotti, Romanelli, Maurelli. All. Vangioni.
Arbitro: Pisaneschi di Pistoia.
Reti: 31' st Piazze
Note. Ammoniti: Lorenzini, Galligani, Picchi, Belluomini. Espulsi Caggianese e Gabrielli. Angoli: 6-0.
|51'
|st
|E' finita! I rossoneri vincono 1-0 e passano il turno accedendo alle semifinali!
|50'
|st
|Palo di Apolloni!
|48'
|st
|Ospiti in avanti in massa
|45'
|st
|Sei minuti di recupero
|44'
|st
|Esce Riad entra Ragghianti
|42'
|st
|Esce Purro entra Kapieu
|42'
|st
|Espulsi Caggianese e Gabrielli per reciproche scorrettezze
|38'
|st
|Esce Gabrielli entra Morelli
|35'
|st
|Esce Pupeschi entra Rotondo
|31'
|st
|GOLLL! Insacca Piazze!
|30'
|st
|Esce Belluomini entra Apolloni
|30'
|st
|Esce Del Rosso entra Russo
|29'
|st
|Milan sbaglia la presa ma la difesa libera
|26'
|st
|Esce Baroni entra Giannotti
|23'
|st
|Gol annullato a Piazze: fuorigioco di centimetri
|17'
|st
|Esce Ivani entra Bertelli
|14'
|st
|Ancora rossoneri in avanti, mischia in area, poi fallo sul portiere
|11'
|st
|Piazze da fuori, palla a lato
|8'
|st
|In Curva Ovest striscione che ricorda il tifoso laziale Gabriele Sandri ucciso da un poliziotto nel 2007
|7'
|st
|Galligani su punizione da fuori, la palla sfila sul fondo
|1'
|st
|Si riparte!
|47'
|pt
|Finisce il primo tempo: è 0-0
|45'
|pt
|Due minuti di recupero
|43'
|pt
|Ammonito Belluini
|41'
|pt
|Riad si divora il vantaggio! L'attaccante alza sopra la traversa da un metro dalla linea!
|36'
|pt
|Ammonito Picchi
|35'
|pt
|Piazze di testa, palla fuori
|29'
|pt
|Bartolotta da fuori, nessun problema per Nucci
|22'
|pt
|Traversa di Caggianese!
|20'
|pt
|Ammonito Galligani
|14'
|pt
|Ammonito Lorenzini
|10'
|pt
|Piazze di testa, Nucci si supera!
|5'
|pt
|Buona presenza di pubblico, senza la presenza dei tifosi ospiti a cui è stata vietata la trasferta
|3'
|pt
|Lucchese in rossonero, Viareggio in bianconero
|2'
|pt
|Bartolotta conclude sull'esterno della rete
|2'
|pt
|Gara ad eliminazione diretta: in caso di parità al termine dei tempi regolari, si andrà ai rigori
|1'
|pt
|Partiti!
