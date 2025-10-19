Banca di Pescia

I 90 minuti

Lucchese-Viareggio: 1-0 I rossoneri vanno avanti in Coppa

mercoledì, 12 novembre 2025, 22:48

Lucchese-Viareggio: 1-0

Lucchese: Milan, Xeka, Lorenzini, Picchi, Pupeschi (35' st Rotondo), Santeramo, Bartolotta, Del Rosso (30' st Russo C.), Riad (44' st Ragghianti), Piazze, Caggianese. A disp. Ennached, Mauro, Onu, Palma, Galotti, Maggiari. All. Pirozzi.

Viareggio: Nucci, Gabrielli (38' st Morelli), Ivani (17' st Bertelli), Brondi, Videtta, Belluomini (30' st Apolloni), Gabrielli, Baroni (26' st Giannotti), Pegollo, Purro (42' st Kapieu), Galligani. A disp. Carpita, Barsotti, Romanelli, Maurelli. All. Vangioni.

Arbitro: Pisaneschi di Pistoia.

Reti: 31' st Piazze

 Note. Ammoniti: Lorenzini, Galligani, Picchi, Belluomini. Espulsi Caggianese e Gabrielli. Angoli: 6-0.

Fischietto 51' st E' finita! I rossoneri vincono 1-0 e passano il turno accedendo alle semifinali!
BollinoLucchese 50' st Palo di Apolloni!
BollinoLucchese 48' st Ospiti in avanti in massa
BollinoLucchese 45' st Sei minuti di recupero
Sostituzione 44' st Esce Riad entra Ragghianti
Sostituzione 42' st Esce Purro entra Kapieu
CartellinoRosso 42' st Espulsi Caggianese e Gabrielli per reciproche scorrettezze
Sostituzione 38' st Esce Gabrielli entra Morelli
Sostituzione 35' st Esce Pupeschi entra Rotondo
Pallone 31' st GOLLL! Insacca Piazze!
Sostituzione 30' st Esce Belluomini entra Apolloni
Sostituzione 30' st Esce Del Rosso entra Russo
BollinoLucchese 29' st Milan sbaglia la presa ma la difesa libera
Sostituzione 26' st Esce Baroni entra Giannotti
BollinoLucchese 23' st Gol annullato a Piazze: fuorigioco di centimetri
Sostituzione 17' st Esce Ivani entra Bertelli
BollinoLucchese 14' st Ancora rossoneri in avanti, mischia in area, poi fallo sul portiere
BollinoLucchese 11' st Piazze da fuori, palla a lato
BollinoLucchese 8' st In Curva Ovest striscione che ricorda il tifoso laziale Gabriele Sandri ucciso da un poliziotto nel 2007
BollinoLucchese 7' st Galligani su punizione da fuori, la palla sfila sul fondo
Fischietto 1' st Si riparte!
Fischietto 47' pt Finisce il primo tempo: è 0-0
BollinoLucchese 45' pt Due minuti di recupero
CartellinoGiallo 43' pt Ammonito Belluini
BollinoLucchese 41' pt Riad si divora il vantaggio! L'attaccante alza sopra la traversa da un metro dalla linea!
CartellinoGiallo 36' pt Ammonito Picchi
BollinoLucchese 35' pt Piazze di testa, palla fuori
BollinoLucchese 29' pt Bartolotta da fuori, nessun problema per Nucci
BollinoLucchese 22' pt Traversa di Caggianese!
CartellinoGiallo 20' pt Ammonito Galligani
CartellinoGiallo 14' pt Ammonito Lorenzini
BollinoLucchese 10' pt Piazze di testa, Nucci si supera!
BollinoLucchese 5' pt Buona presenza di pubblico, senza la presenza dei tifosi ospiti a cui è stata vietata la trasferta
BollinoLucchese 3' pt Lucchese in rossonero, Viareggio in bianconero
BollinoLucchese 2' pt Bartolotta conclude sull'esterno della rete
BollinoLucchese 2' pt Gara ad eliminazione diretta: in caso di parità al termine dei tempi regolari, si andrà ai rigori
Fischietto 1' pt Partiti!

