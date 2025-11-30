Fucecchio-Lucchese: 2-2 I rossoneri recuperano una partita che sembrava persa

I 90 minuti
domenica, 21 dicembre 2025, 16:24
Fucecchio-Lucchese: 2-2
Fucecchio: Del Bino, Compagnucci (44' st Usai), Arapi, Lecceti, Malanchi, Goretti, Pieri, Melani, Fiorini, (7' st Agostini) Geniotal, Princiotta (7' st Cristodoro). A disp. Rocchi, Berhoxha, Cioni, Lamberta, Sgherri, Guerrucci. All. Menichetti.
Lucchese: Milan, Venanzi, Lorenzini (31' st Onu), Picchi (1' st Del Rosso), Pupeschi, Santeramo, Bartolotta (1' st Colferai), Sansaro (1' st Russo), Riad, Camilli, Caggianese (1' st Piazze). A disp. Ennached, Xeka, Rotondo, Ragghianti.
Arbitro: Lachi di Siena.
Reti: 7' e 31' pt Geniotal, 32' st Santeramo, 34' st Camilli
Note. Ammoniti: Santeramo. Angoli: 3-3.
|50'
|st
|Finisce qui: è 2-2!
|45'
|st
|Cinque minuti di recupero
|44'
|st
|Esce Compagnucci entra Usai
|38'
|st
|Camilli spara alto da buona posizione
|37'
|st
|Santeramo impegna il portiere su punizione
|34'
|st
|GOOLLL! Fa pari Camilli in una mischia in area!
|32'
|st
|GOOLL! Accorcia Santeramo sugli sviluppi di un angolo!
|31'
|st
|Esce Lorenzini entra Onu
|25'
|st
|Ammonito Santeramo
|7'
|st
|Escono Fiorini e Princiotta entrano Agostini e Cristodaro
|5'
|st
|Camilli spara alle stelle
|1'
|st
|Escono Picchi, Sansaro, Bartolotta e Caggianese entrano Del Rosso, Russo, Colferai e Piazze
|1'
|st
|Si riparte!
|47'
|pt
|Finisce il primo tempo: è 2-0
|45'
|pt
|Doppia occasione per Riad e Lorenzini ma il portiere dice no!
|45'
|pt
|Due minuti di recupero
|36'
|pt
|Camilli di testa, palla alta
|31'
|pt
|Gol! Raddoppa Geniotal con un tiro da fuori ma ci sono evidente responsabilità di Milan!
|18'
|pt
|Melani non trova l'impatto con il pallone a due passi da Milan
|9'
|pt
|Riad conclude fuori di poco
|7'
|pt
|Gol! Geniotal di testa insacca sugli sviluppi di un angolo
|3'
|pt
|Formazione rossonera che presenta molte novità rispetto alla finale di Coppa Italia
|2'
|pt
|Fucecchio in blu, Lucchese in bianco
|1'
|pt
|Partiti!
mercoledì, 17 dicembre 2025, 20:49
Nella finale di Coppa Italia regionale, i rossoneri escono battuti: Caggianese illude con un rigore ma i valdarnesi recuperano e sorpassano: tutto nel primo tempo. Nella ripresa, nonostante le sostituzioni, non si creano situazioni per riacciuffare il pari. Squadra con poche idee
domenica, 7 dicembre 2025, 16:25
I rossoneri non vanno oltre il pari contro il Perignano che fa muro e si difende con ordine: occasioni per Caggianese, Riad e Bartolotta ma conservano comunque il primo posto
mercoledì, 3 dicembre 2025, 22:32
I rossoneri arrivano in finale regionale di Coppa Italia al termine di un duro match non controllato dall'arbitro: decide Palma con un gol per tempo. Buona gara dei due nuovi arrivati Camilli e Colferai
domenica, 30 novembre 2025, 16:24
Larga vittoria della formazione di mister Pirozzi che si porta al comando della classifica grazie a una prestazione sontuosa: Caggianese, Piazze, Lorenzini, Riad (2), Palma gli autori dei gol che lanciano i rossoneri