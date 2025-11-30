Banca di Pescia

I 90 minuti

Fucecchio-Lucchese: 2-2 I rossoneri recuperano una partita che sembrava persa

domenica, 21 dicembre 2025, 16:24

Fucecchio-Lucchese: 2-2

Fucecchio: Del Bino, Compagnucci (44' st Usai), Arapi, Lecceti, Malanchi, Goretti, Pieri, Melani, Fiorini, (7' st Agostini) Geniotal, Princiotta (7' st Cristodoro). A disp. Rocchi, Berhoxha, Cioni, Lamberta, Sgherri, Guerrucci. All. Menichetti.

Lucchese: Milan, Venanzi, Lorenzini (31' st Onu), Picchi (1' st Del Rosso), Pupeschi, Santeramo, Bartolotta (1' st Colferai), Sansaro (1' st Russo), Riad, Camilli, Caggianese (1' st Piazze). A disp. Ennached, Xeka, Rotondo, Ragghianti.

Arbitro: Lachi di Siena.

Reti: 7' e 31' pt Geniotal, 32' st Santeramo, 34' st Camilli

Note. Ammoniti: Santeramo. Angoli: 3-3.

Fischietto 50' st Finisce qui: è 2-2!
BollinoLucchese 45' st Cinque minuti di recupero
Sostituzione 44' st Esce Compagnucci entra Usai
BollinoLucchese 38' st Camilli spara alto da buona posizione
BollinoLucchese 37' st Santeramo impegna il portiere su punizione
Pallone 34' st GOOLLL! Fa pari Camilli in una mischia in area!
Pallone 32' st GOOLL! Accorcia Santeramo sugli sviluppi di un angolo!
Sostituzione 31' st Esce Lorenzini entra Onu
CartellinoGiallo 25' st Ammonito Santeramo
Sostituzione 7' st Escono Fiorini e Princiotta entrano Agostini e Cristodaro
BollinoLucchese 5' st Camilli spara alle stelle
Sostituzione 1' st Escono Picchi, Sansaro, Bartolotta e Caggianese entrano Del Rosso, Russo, Colferai e Piazze
Fischietto 1' st Si riparte!
Fischietto 47' pt Finisce il primo tempo: è 2-0
BollinoLucchese 45' pt Doppia occasione per Riad e Lorenzini ma il portiere dice no!
BollinoLucchese 45' pt Due minuti di recupero
BollinoLucchese 36' pt Camilli di testa, palla alta
Pallone 31' pt Gol! Raddoppa Geniotal con un tiro da fuori ma ci sono evidente responsabilità di Milan!
BollinoLucchese 18' pt Melani non trova l'impatto con il pallone a due passi da Milan
BollinoLucchese 9' pt Riad conclude fuori di poco
Pallone 7' pt Gol! Geniotal di testa insacca sugli sviluppi di un angolo
BollinoLucchese 3' pt Formazione rossonera che presenta molte novità rispetto alla finale di Coppa Italia
BollinoLucchese 2' pt Fucecchio in blu, Lucchese in bianco
Fischietto 1' pt Partiti!

Altri articoli in I 90 minuti

mercoledì, 17 dicembre 2025, 20:49

Lucchese-Sangiovannese: 1-2 I rossoneri perdono la Coppa

Nella finale di Coppa Italia regionale, i rossoneri escono battuti: Caggianese illude con un rigore ma i valdarnesi recuperano e sorpassano: tutto nel primo tempo. Nella ripresa, nonostante le sostituzioni, non si creano situazioni per riacciuffare il pari. Squadra con poche idee

domenica, 7 dicembre 2025, 16:25

Perignano-Lucchese: 0-0 Pari e poche emozioni

I rossoneri non vanno oltre il pari contro il Perignano che fa muro e si difende con ordine: occasioni per Caggianese, Riad e Bartolotta ma conservano comunque il primo posto

mercoledì, 3 dicembre 2025, 22:32

Coppa Italia, Lucchese-Sestese: 2-0 E' finale

I rossoneri arrivano in finale regionale di Coppa Italia al termine di un duro match non controllato dall'arbitro: decide Palma con un gol per tempo. Buona gara dei due nuovi arrivati Camilli e Colferai

domenica, 30 novembre 2025, 16:24

Lucchese-Cenaia: 6-1 Goleada rossonera

Larga vittoria della formazione di mister Pirozzi che si porta al comando della classifica grazie a una prestazione sontuosa: Caggianese, Piazze, Lorenzini, Riad (2), Palma gli autori dei gol che lanciano i rossoneri

