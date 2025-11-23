Lucchese-Sangiovannese: 1-2 I rossoneri perdono la Coppa

Altri articoli in I 90 minuti

domenica, 7 dicembre 2025, 16:25

I rossoneri non vanno oltre il pari contro il Perignano che fa muro e si difende con ordine: occasioni per Caggianese, Riad e Bartolotta ma conservano comunque il primo posto

mercoledì, 3 dicembre 2025, 22:32

I rossoneri arrivano in finale regionale di Coppa Italia al termine di un duro match non controllato dall'arbitro: decide Palma con un gol per tempo. Buona gara dei due nuovi arrivati Camilli e Colferai

domenica, 30 novembre 2025, 16:24

Larga vittoria della formazione di mister Pirozzi che si porta al comando della classifica grazie a una prestazione sontuosa: Caggianese, Piazze, Lorenzini, Riad (2), Palma gli autori dei gol che lanciano i rossoneri

domenica, 23 novembre 2025, 16:26

I rossoneri trovano tre punti fondamentali in una gara molto difficile dove i padroni di casa hanno mollato solo in fondo. Dopo un calcio di rigore negato alla squadra di Pirozzi è il Montespertoli a rendersi pericolo, ma Bartolotta e Riad a tempo scaduto decidono il match