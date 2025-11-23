Lucchese-Sangiovannese: 1-2 I rossoneri perdono la Coppa

I 90 minuti
mercoledì, 17 dicembre 2025, 20:49
Lucchese-Sangiovannese: 1-2
Lucchese: Milan, Xeka (42' st Sansaro), Lorenzini (17'st Pupeschi), Del Rosso, Rotondo, Santeramo, Bartolotta (38' st Ragghianti), Russo C. (28' st Palma), Caggianese, Piazze (11' st Camilli)), Colferai. A disp. Ennached, Venanzi, Onu, Morisi. All. Pirozzi.
Sangiovannese: Barberini, Nocentini (1' st Agrello), Gozzini, Noferi, Ferrante, Manes, Rossi, Gori, Borri, Castrovilli (17' st Fiaschi), Romanelli. A disp. Viti, Bardotti, Yaide, Stopponi, Zoppi, Lombardi, Ceccherini. All. Calderini.
Arbitro: Carnevali di Prato
Reti: 10' pt Caggianese (r), 13' pt Borri, 17' pt Romanelli
Note. Ammoniti: Nocentini, Noferi, Gori. Angoli: 3-0.
|51'
|st
|Finisce qui: è 2-1 per la Sangiovannese
|50'
|st
|Ammonito Santeramo
|45'
|st
|Cinque minuti di recupero
|42'
|st
|Esce Xeka entra Sansaro
|38'
|st
|Esce Bartolotta entra Ragghianti
|36'
|st
|Ammonito Gori
|33'
|st
|Palma impegna Barberini
|28'
|st
|Esce Russo entra Palma
|23'
|st
|Ammonito Bartolotta
|22'
|st
|Ci prova Colferai, nessun problema per il portiere valdarnese
|17'
|st
|Esce Castrovilli entra Fiaschi
|17'
|st
|Esce Lorenzini entra Pupeschi
|13'
|st
|Mischia in area valdarnese, Bartolotta non trova l'attimo per colpire a rete
|11'
|st
|Esce Piazze entra Camilli
|10'
|st
|Errore di Milan, Romanelli conclude alto
|8'
|st
|Ammonito Noferi
|1'
|st
|Esce Nocentini entra Agrello
|1'
|st
|Si riparte!
|48'
|pt
|Finisce il primo tempo: è 1-2
|46'
|pt
|Milan dice no a Romanelli
|45'
|pt
|Tre minuti di recupero
|40'
|pt
|Gol annullato per fuorigioco a Piazze
|31'
|pt
|Piazze di testa, palla a lato
|23'
|pt
|Rossoneri che non riescono a ritrovarsi
|17'
|pt
|Gol! Romanelli la ribalta ma la difesa rossonera lascia a desiderare!
|13'
|pt
|Gol! Borri fa pari sfruttando un errore della difesa rossonera!
|10'
|pt
|GOLLL! Dal dischetto Caggianese!
|9'
|pt
|Rigore per i rossoneri! Steso Caggianese!
|9'
|pt
|Ammonito Nocentini
|5'
|pt
|Tanta gente sulle tribune del piccolo stadio: da Lucca 7-800 persone
|2'
|pt
|Lucchese in rossonero, Sangiovannese in biancoblù
|1'
|pt
|Partiti!
domenica, 7 dicembre 2025, 16:25
I rossoneri non vanno oltre il pari contro il Perignano che fa muro e si difende con ordine: occasioni per Caggianese, Riad e Bartolotta ma conservano comunque il primo posto
mercoledì, 3 dicembre 2025, 22:32
I rossoneri arrivano in finale regionale di Coppa Italia al termine di un duro match non controllato dall'arbitro: decide Palma con un gol per tempo. Buona gara dei due nuovi arrivati Camilli e Colferai
domenica, 30 novembre 2025, 16:24
Larga vittoria della formazione di mister Pirozzi che si porta al comando della classifica grazie a una prestazione sontuosa: Caggianese, Piazze, Lorenzini, Riad (2), Palma gli autori dei gol che lanciano i rossoneri
domenica, 23 novembre 2025, 16:26
I rossoneri trovano tre punti fondamentali in una gara molto difficile dove i padroni di casa hanno mollato solo in fondo. Dopo un calcio di rigore negato alla squadra di Pirozzi è il Montespertoli a rendersi pericolo, ma Bartolotta e Riad a tempo scaduto decidono il match