I 90 minuti

Lucchese-Sangiovannese: 1-2 I rossoneri perdono la Coppa

mercoledì, 17 dicembre 2025, 20:49

Lucchese-Sangiovannese: 1-2

Lucchese: Milan, Xeka (42' st Sansaro), Lorenzini (17'st Pupeschi), Del Rosso, Rotondo, Santeramo, Bartolotta (38' st Ragghianti), Russo C. (28' st Palma), Caggianese, Piazze (11' st Camilli)), Colferai. A disp. Ennached, Venanzi, Onu, Morisi. All. Pirozzi.

Sangiovannese: Barberini, Nocentini (1' st Agrello), Gozzini, Noferi, Ferrante, Manes, Rossi, Gori, Borri, Castrovilli (17' st Fiaschi), Romanelli. A disp. Viti, Bardotti, Yaide, Stopponi, Zoppi, Lombardi, Ceccherini. All. Calderini.

Arbitro: Carnevali di Prato

Reti: 10' pt Caggianese (r), 13' pt Borri, 17' pt Romanelli

Note. Ammoniti: Nocentini, Noferi, Gori. Angoli: 3-0.

Fischietto 51' st Finisce qui: è 2-1 per la Sangiovannese
CartellinoGiallo 50' st Ammonito Santeramo
BollinoLucchese 45' st Cinque minuti di recupero
Sostituzione 42' st Esce Xeka entra Sansaro
Sostituzione 38' st Esce Bartolotta entra Ragghianti
CartellinoGiallo 36' st Ammonito Gori
BollinoLucchese 33' st Palma impegna Barberini
Sostituzione 28' st Esce Russo entra Palma
CartellinoGiallo 23' st Ammonito Bartolotta
BollinoLucchese 22' st Ci prova Colferai, nessun problema per il portiere valdarnese
Sostituzione 17' st Esce Castrovilli entra Fiaschi
Sostituzione 17' st Esce Lorenzini entra Pupeschi
BollinoLucchese 13' st Mischia in area valdarnese, Bartolotta non trova l'attimo per colpire a rete
Sostituzione 11' st Esce Piazze entra Camilli
BollinoLucchese 10' st Errore di Milan, Romanelli conclude alto
CartellinoGiallo 8' st Ammonito Noferi
Sostituzione 1' st Esce Nocentini entra Agrello
Fischietto 1' st Si riparte!
Fischietto 48' pt Finisce il primo tempo: è 1-2
BollinoLucchese 46' pt Milan dice no a Romanelli
BollinoLucchese 45' pt Tre minuti di recupero
BollinoLucchese 40' pt Gol annullato per fuorigioco a Piazze
BollinoLucchese 31' pt Piazze di testa, palla a lato
BollinoLucchese 23' pt Rossoneri che non riescono a ritrovarsi
Pallone 17' pt Gol! Romanelli la ribalta ma la difesa rossonera lascia a desiderare!
Pallone 13' pt Gol! Borri fa pari sfruttando un errore della difesa rossonera!
Pallone 10' pt GOLLL! Dal dischetto Caggianese!
Fischietto 9' pt Rigore per i rossoneri! Steso Caggianese!
CartellinoGiallo 9' pt Ammonito Nocentini
BollinoLucchese 5' pt Tanta gente sulle tribune del piccolo stadio: da Lucca 7-800 persone
BollinoLucchese 2' pt Lucchese in rossonero, Sangiovannese in biancoblù
Fischietto 1' pt Partiti!

