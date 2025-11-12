Coppa Italia, Lucchese-Sestese: 2-0 E' finale

Altri articoli in I 90 minuti

domenica, 30 novembre 2025, 16:24

Larga vittoria della formazione di mister Pirozzi che si porta al comando della classifica grazie a una prestazione sontuosa: Caggianese, Piazze, Lorenzini, Riad (2), Palma gli autori dei gol che lanciano i rossoneri

domenica, 23 novembre 2025, 16:26

I rossoneri trovano tre punti fondamentali in una gara molto difficile dove i padroni di casa hanno mollato solo in fondo. Dopo un calcio di rigore negato alla squadra di Pirozzi è il Montespertoli a rendersi pericolo, ma Bartolotta e Riad a tempo scaduto decidono il match

domenica, 16 novembre 2025, 16:21

I rossoneri non vanno oltre il pari contro una buona Larcianese che si era portata in vantaggio nel primo tempo, pareggia Russo ma nella ripresa, nonostante gli attacchi le occasioni latitano

mercoledì, 12 novembre 2025, 22:48

La Lucchese batte i bianconeri con un gol nella ripresa di Piazze e vola in semifinale. Tante le occasioni per i rossoneri soprattutto nel primo tempo in un match duro che ha visto anche due espulsioni. Gli ospiti, mai pericolosi, colgono però un palo impiego recupero