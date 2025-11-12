Coppa Italia, Lucchese-Sestese: 2-0 E' finale

I 90 minuti
mercoledì, 3 dicembre 2025, 22:32
Lucchese-Sestese: 2-0
Lucchese: Milan, Xeka, Lorenzini, Del Rosso, Rotondo, Santeramo, Bartolotta (39' st Ragghianti), Palma (19' st Russo), Riad (47' st Onu), Camilli (31' st Piazze), Colferai. A disp. Ennached, Venanzi, Morisi, Bossini, Galotti. All. Pirozzi.
Sestese: Giusti, Cucinotta, Dianda, Arango, Biondi, Cirillo, Safina, Casati (11' st Pisaniello), Berti, Manganiello (16' st Fiorentino), Ermini (32' st Ciotola). A disp. Giuntini, D'Amato, Gaffarelli, Marnnacaj, Scarpelli, Patrignani. All. Polloni.
Arbitro: Briganti di Carrara.
Reti: 28' pt e 13' st Palma.
Note. Ammonit: Ermini, Bartolotta, Biondi, Milan, Riad, Piazze. Angoli: 6-1. Spettatori 850.
|49'
|st
|Finisce qui: è 2-0! Lucchese in finale!
|49'
|48'
|st
|Ammonito Piazze
|47'
|st
|Esce Riad entra Onu
|45'
|st
|Quattro minuti di recupero
|39'
|st
|Esce Bartolotta entra Ragghianti
|36'
|st
|Ammonito Riad
|32'
|st
|Esce Ermini entra Ciotola
|31'
|st
|Esce Camilli entra Piazze
|25'
|st
|Camilli sfiora il tris di testa!
|19'
|st
|Esce Palma entra Russo
|17'
|st
|Ammonito Milan
|16'
|st
|Esce Ermini entra Fiorentino
|12'
|st
|Ammonito Biondi
|11'
|st
|Esce Casati entra Pisaniello
|5'
|st
|Riad su punizione: palla che finisce alta
|1'
|st
|Si riparte!
|48'
|pt
|Finisce il primo tempo: è 1-0
|47'
|pt
|Colferai sfiora il gol su punizione!
|45'
|pt
|Due minuti di recupero
|43'
|pt
|Negati in sequenza due clamorosi rigori ai rossoneri: prima su Palma poi su Riad!
|38'
|pt
|GOOOLL! Palma trova il guizzo in una mischia susseguente a un calcio di punizione
|35'
|pt
|Occasione che latitano, le due squadre si stanno annullando
|35'
|pt
|Ammonito Bartolotta
|35'
|pt
|Palma sfiora la traversa da fuori
|35'
|pt
|Palma sfiora la traversa da fuori
|29'
|pt
|Ammonito Ermini
|21'
|pt
|Colferai da fuori, palla che si perde alta
|7'
|pt
|Mischione in area ospite, la difesa sbroglia con difficoltà
|3'
|pt
|Lucchese in bianco, ospiti in rossoblù a strisce verticali
|2'
|pt
|"Ciao Umberto, grande uomo": ecco lo striscione della Curva Ovest in omaggio al dottor Raggianti, padre del calciatore rossonero Martino, che è morto nella giornata di ieri
|1'
|pt
|Partiti!
domenica, 30 novembre 2025, 16:24
Larga vittoria della formazione di mister Pirozzi che si porta al comando della classifica grazie a una prestazione sontuosa: Caggianese, Piazze, Lorenzini, Riad (2), Palma gli autori dei gol che lanciano i rossoneri
domenica, 23 novembre 2025, 16:26
I rossoneri trovano tre punti fondamentali in una gara molto difficile dove i padroni di casa hanno mollato solo in fondo. Dopo un calcio di rigore negato alla squadra di Pirozzi è il Montespertoli a rendersi pericolo, ma Bartolotta e Riad a tempo scaduto decidono il match
domenica, 16 novembre 2025, 16:21
I rossoneri non vanno oltre il pari contro una buona Larcianese che si era portata in vantaggio nel primo tempo, pareggia Russo ma nella ripresa, nonostante gli attacchi le occasioni latitano
mercoledì, 12 novembre 2025, 22:48
La Lucchese batte i bianconeri con un gol nella ripresa di Piazze e vola in semifinale. Tante le occasioni per i rossoneri soprattutto nel primo tempo in un match duro che ha visto anche due espulsioni. Gli ospiti, mai pericolosi, colgono però un palo impiego recupero