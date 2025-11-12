Banca di Pescia

I 90 minuti

Coppa Italia, Lucchese-Sestese: 2-0 E' finale

mercoledì, 3 dicembre 2025, 22:32

Lucchese-Sestese: 2-0

Lucchese: Milan, Xeka, Lorenzini, Del Rosso, Rotondo, Santeramo, Bartolotta (39' st Ragghianti), Palma (19' st Russo), Riad (47' st Onu), Camilli (31' st Piazze), Colferai. A disp. Ennached, Venanzi, Morisi, Bossini, Galotti. All. Pirozzi.

Sestese: Giusti, Cucinotta, Dianda, Arango, Biondi, Cirillo, Safina, Casati (11' st Pisaniello), Berti, Manganiello (16' st Fiorentino), Ermini (32' st Ciotola). A disp. Giuntini, D'Amato, Gaffarelli, Marnnacaj, Scarpelli, Patrignani. All. Polloni.

Arbitro: Briganti di Carrara.

Reti: 28' pt e 13' st Palma.

Note. Ammonit: Ermini, Bartolotta, Biondi, Milan, Riad, Piazze. Angoli: 6-1. Spettatori 850.

 

BollinoLucchese 49' st Finisce qui: è 2-0! Lucchese in finale!
CartellinoGiallo 48' st Ammonito Piazze
Sostituzione 47' st Esce Riad entra Onu
BollinoLucchese 45' st Quattro minuti di recupero
BollinoLucchese 39' st Esce Bartolotta entra Ragghianti
CartellinoGiallo 36' st Ammonito Riad
Sostituzione 32' st Esce Ermini entra Ciotola
Sostituzione 31' st Esce Camilli entra Piazze
BollinoLucchese 25' st Camilli sfiora il tris di testa!
Sostituzione 19' st Esce Palma entra Russo
CartellinoGiallo 17' st Ammonito Milan
Sostituzione 16' st Esce Ermini entra Fiorentino
CartellinoGiallo 12' st Ammonito Biondi
Sostituzione 11' st Esce Casati entra Pisaniello
BollinoLucchese 5' st Riad su punizione: palla che finisce alta
Fischietto 1' st Si riparte!
Fischietto 48' pt Finisce il primo tempo: è 1-0
BollinoLucchese 47' pt Colferai sfiora il gol su punizione!
BollinoLucchese 45' pt Due minuti di recupero
BollinoLucchese 43' pt Negati in sequenza due clamorosi rigori ai rossoneri: prima su Palma poi su Riad!
Pallone 38' pt GOOOLL! Palma trova il guizzo in una mischia susseguente a un calcio di punizione
BollinoLucchese 35' pt Occasione che latitano, le due squadre si stanno annullando
CartellinoGiallo 35' pt Ammonito Bartolotta
BollinoLucchese 35' pt Palma sfiora la traversa da fuori
CartellinoGiallo 29' pt Ammonito Ermini
BollinoLucchese 21' pt Colferai da fuori, palla che si perde alta
BollinoLucchese 7' pt Mischione in area ospite, la difesa sbroglia con difficoltà
BollinoLucchese 3' pt Lucchese in bianco, ospiti in rossoblù a strisce verticali
BollinoLucchese 2' pt "Ciao Umberto, grande uomo": ecco lo striscione della Curva Ovest in omaggio al dottor Raggianti, padre del calciatore rossonero Martino, che è morto nella giornata di ieri
Fischietto 1' pt Partiti!

