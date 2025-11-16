Perignano-Lucchese: 0-0 Pari e poche emozioni

I 90 minuti
domenica, 7 dicembre 2025, 16:25
Perignano-Lucchese: 0-0
Perignano: Rizzato, Genovali, Lupi, Remorini, Passerotti, Vittorini, Meucci, Stringara (38' st Kapidani), Mearini (43' st Garunja), Remedi (11' st Pagni), Regoli (32'ì st Sottile). A disp. Tirabasso, El Ouardi, Taverni, Rofi, Lovo. All. Fanani.
Lucchese: Milan, Xeka, Lorenzini, Del Rosso (24' st Picchi), Rotondo, Santeramo, Bartolotta, Russo (27' st Palma), Riad (1' st Camilli), Piazze (20' st Colferai), Caggianese (46' st Ragghianti). A disp. Ennached, Venanzi, Onu, Galotti. All. Pirozzi.
Arbitro: Marchi di Siena.
Note. Ammoniti: Meucci, Piazze. Angoli: 1-4.
|49'
|st
|Finisce qui: è 0-0
|46'
|st
|Esce Caggianese entra Ragghianti
|45'
|st
|Quattro minuti di recupero
|43'
|st
|Esce Mearini entra Garunja
|38'
|st
|Esce Stringara entra Kapidani
|37'
|st
|Mischia in area, si salva il portiere di casa
|37'
|st
|Bartolotta sfiora il palo!
|32'
|st
|Esce Regoli entra Sottile
|30'
|st
|Colferai su punizione, respinge la barriera
|27'
|st
|Esce Russo entra Palma
|24'
|st
|Esce Del Rosso entra Picchi
|20'
|st
|Esce Piazze entra Colferai
|18'
|st
|Ammonito Piazze
|11'
|st
|Esce Remedi entra Pagni
|5'
|st
|Bartolotta va giù in area, per l'arbitro non è rigore, in precedenza ci aveva provato Piazze: tiro murato
|3'
|st
|Ammonito Meucci
|1'
|st
|Esce Riad entra Camilli
|1'
|st
|Si riparte!
|46'
|pt
|Finisce qui il primo tempo: è 0-0
|45'
|pt
|Un minuto di recupero
|33'
|pt
|Riad impegna Rizzato che si difende in angolo
|30'
|pt
|Caggianese impegna Rizzato che para in due tempi
|16'
|pt
|Stringara ci prova dal limite, palla alta
|3'
|pt
|Padroni di casa in bianco, Lucchese in rossonero
|1'
|pt
|Partiti!
mercoledì, 3 dicembre 2025, 22:32
I rossoneri arrivano in finale regionale di Coppa Italia al termine di un duro match non controllato dall'arbitro: decide Palma con un gol per tempo. Buona gara dei due nuovi arrivati Camilli e Colferai
domenica, 30 novembre 2025, 16:24
Larga vittoria della formazione di mister Pirozzi che si porta al comando della classifica grazie a una prestazione sontuosa: Caggianese, Piazze, Lorenzini, Riad (2), Palma gli autori dei gol che lanciano i rossoneri
domenica, 23 novembre 2025, 16:26
I rossoneri trovano tre punti fondamentali in una gara molto difficile dove i padroni di casa hanno mollato solo in fondo. Dopo un calcio di rigore negato alla squadra di Pirozzi è il Montespertoli a rendersi pericolo, ma Bartolotta e Riad a tempo scaduto decidono il match
domenica, 16 novembre 2025, 16:21
I rossoneri non vanno oltre il pari contro una buona Larcianese che si era portata in vantaggio nel primo tempo, pareggia Russo ma nella ripresa, nonostante gli attacchi le occasioni latitano