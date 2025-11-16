Banca di Pescia

I 90 minuti

Perignano-Lucchese: 0-0 Pari e poche emozioni

domenica, 7 dicembre 2025, 16:25

Perignano-Lucchese: 0-0

Perignano: Rizzato, Genovali, Lupi, Remorini, Passerotti, Vittorini, Meucci, Stringara (38' st Kapidani), Mearini (43' st Garunja), Remedi (11' st Pagni), Regoli (32'ì st Sottile). A disp. Tirabasso, El Ouardi, Taverni, Rofi, Lovo. All. Fanani.

Lucchese: Milan, Xeka, Lorenzini, Del Rosso (24' st Picchi), Rotondo, Santeramo, Bartolotta, Russo (27' st Palma), Riad (1' st Camilli), Piazze (20' st Colferai), Caggianese (46' st Ragghianti). A disp. Ennached, Venanzi, Onu, Galotti. All. Pirozzi.

Arbitro: Marchi di Siena.

Note. Ammoniti: Meucci, Piazze. Angoli: 1-4.

Fischietto 49' st Finisce qui: è 0-0
BollinoLucchese 46' st Esce Caggianese entra Ragghianti
BollinoLucchese 45' st Quattro minuti di recupero
Sostituzione 43' st Esce Mearini entra Garunja
Sostituzione 38' st Esce Stringara entra Kapidani
BollinoLucchese 37' st Mischia in area, si salva il portiere di casa
BollinoLucchese 37' st Bartolotta sfiora il palo!
Sostituzione 32' st Esce Regoli entra Sottile
BollinoLucchese 30' st Colferai su punizione, respinge la barriera
Sostituzione 27' st Esce Russo entra Palma
Sostituzione 24' st Esce Del Rosso entra Picchi
Sostituzione 20' st Esce Piazze entra Colferai
CartellinoGiallo 18' st Ammonito Piazze
Sostituzione 11' st Esce Remedi entra Pagni
BollinoLucchese 5' st Bartolotta va giù in area, per l'arbitro non è rigore, in precedenza ci aveva provato Piazze: tiro murato
CartellinoGiallo 3' st Ammonito Meucci
Sostituzione 1' st Esce Riad entra Camilli
Fischietto 1' st Si riparte!
Fischietto 46' pt Finisce qui il primo tempo: è 0-0
BollinoLucchese 45' pt Un minuto di recupero
BollinoLucchese 33' pt Riad impegna Rizzato che si difende in angolo
BollinoLucchese 30' pt Caggianese impegna Rizzato che para in due tempi
BollinoLucchese 16' pt Stringara ci prova dal limite, palla alta
BollinoLucchese 3' pt Padroni di casa in bianco, Lucchese in rossonero
Fischietto 1' pt Partiti!

Altri articoli in I 90 minuti

mercoledì, 3 dicembre 2025, 22:32

Coppa Italia, Lucchese-Sestese: 2-0 E' finale

I rossoneri arrivano in finale regionale di Coppa Italia al termine di un duro match non controllato dall'arbitro: decide Palma con un gol per tempo. Buona gara dei due nuovi arrivati Camilli e Colferai

domenica, 30 novembre 2025, 16:24

Lucchese-Cenaia: 6-1 Goleada rossonera

Larga vittoria della formazione di mister Pirozzi che si porta al comando della classifica grazie a una prestazione sontuosa: Caggianese, Piazze, Lorenzini, Riad (2), Palma gli autori dei gol che lanciano i rossoneri

domenica, 23 novembre 2025, 16:26

Montespertoli-Lucchese: 0-2 Vittoria nella battaglia

I rossoneri trovano tre punti fondamentali in una gara molto difficile dove i padroni di casa hanno mollato solo in fondo. Dopo un calcio di rigore negato alla squadra di Pirozzi è il Montespertoli a rendersi pericolo, ma Bartolotta e Riad a tempo scaduto decidono il match

domenica, 16 novembre 2025, 16:21

Lucchese-Larcianese: 1-1 Solo un pari

I rossoneri non vanno oltre il pari contro una buona Larcianese che si era portata in vantaggio nel primo tempo, pareggia Russo ma nella ripresa, nonostante gli attacchi le occasioni latitano

