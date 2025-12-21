Banca di Pescia

I 90 minuti

Belvedere-Lucchese: 1-1 Ci pensa Riad

foto lucchese calcio

mercoledì, 21 gennaio 2026, 16:28

Belvedere-Lucchese: 1-1

Belvedere: Pini, Fregoli, Pecciarini, Cretella, Borboryo, Blanchard, Capoduri, Faenzi, Canessa (42' st Tenci), Bartolini, D'Angelo. A disp. Balassone, Del Conte, Veronesi, Cret Catalini, Consonni, Tantone, Colledan, Pecchia. All. Giallini.

Lucchese: Milan, Venanzi (19' st Ragghianti), Lorenzini (19' st Tosi), Picchi (24' st Bartolotta), Pupeschi, Santeramo, Del Rosso, Russo, Camilli, Palma (30' st Riad), Piazze (19' st Fedato). A disp. Ennached, Xeka, Rotondo, Sansaro. All. Pirozzi.

Arbitro: Carnevali di Prato.

Reti 2' st Capoduri, 45' st Riad

Note. Ammoniti: D'Angelo. Espulso Rotondo dalla panchina. Angoli: 3-3. Camilli sbaglia un rigore al 17' st 

Fischietto 50' st Finisce qui: è 1-1
BollinoLucchese 45' st Cinque minuti di recupero
Pallone 45' st GOOLLL! Fa pari Riad!
Sostituzione 42' st Esce Canessa entra Tenci
CartellinoRosso 42' st Espulso Rotondo dalla panchina
CartellinoGiallo 40' st Ammonito D'Angelo
Sostituzione 30' st Esce Palma entra Riad
BollinoLucchese 28' st Fedato sfiora l'incrocio dei pali!
Sostituzione 24' st Esce Picchi entra Bartolotta
Sostituzione 19' st Escono Venanzi, Lorenzini e Piazze entrano Tosi, Fedato e Ragghianti
Sostituzione 19' st Esce Bartolini entra Pecchia
Fischietto 17' st Camilli si fa parare il rigore!
Fischietto 16' st Rigore per i rossoneri! Fallo di mano di Cretella
Pallone 2' st Gol! Capoduri insacca dopo che Milan aveva salvato su Canessa
Fischietto 1' st Si riparte!
Fischietto 46' pt Finisce il primo tempo
BollinoLucchese 45' pt Un minuto di recupero
BollinoLucchese 28' pt Palma non inquadra la porta da pochi metri
BollinoLucchese 24' pt Lorenzini prova un tiro cross che mette in difficoltà Pini
BollinoLucchese 15' pt Piazze in diagonale, palla sul fondo
BollinoLucchese 12' pt Milan salva il risultato su un colpo di testa di Blanchard
BollinoLucchese 2' pt Borboryo manca il gol da due passi sugli sviluppi di una punizione!
BollinoLucchese 2' pt Belvedere in maglia bianca e calzonini rossi, Lucchese in rossonero
Fischietto 1' pt Partiti!

domenica, 18 gennaio 2026, 16:31

Lucchese-Real Forte: 1-0 Tre punti per rimanere al comando

Decide un gol del bomber Camilli nel primo tempo. Occasioni per lo stesso Camilli, Riad, Caggianese e Lorenzini. Piazza colpisce una clamorosa traversa ma il risultato rimane in bilico sino alla fine. Rossoneri che restano in testa a pari merito con la Zenith Prato

domenica, 11 gennaio 2026, 16:28

Pro Livorno-Lucchese: 0-1 Vittoria sofferta

I rossoneri vincono soffrendo sul campo della Pro Livorno: decide un gol nel primo tempo di Bartolotta. Ragghianti vicino al raddoppio poi i padroni di casa si buttano in avanti ma colgono solo un palo. Nella ripresa tanto agonismo e poco gioco

mercoledì, 7 gennaio 2026, 16:31

Lucchese-Zenith Prato: 1-1 Pari molto stretto

Rossoneri raggiunti nello scontro diretto: Piazze sblocca nel primo tempo. Nella ripresa Santeramo e Camilli vicini al raddoppio poi pareggia Palaj. Doppio salvataggio sulla linea degli ospiti e assedio finale, ma il risultato non cambia

domenica, 21 dicembre 2025, 16:24

Fucecchio-Lucchese: 2-2 I rossoneri recuperano una partita che sembrava persa

Gara dai due volti: nel primo tempo gli uomini di Pirozzi vanno sotto di due reti e sembrano incapaci di reagire, nella ripresa in due minuti prima Santeramo e poi Camilli ristabiliscono la parità che vale il primato in coabitazione

