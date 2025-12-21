Belvedere-Lucchese: 1-1 Ci pensa Riad

I 90 minuti
mercoledì, 21 gennaio 2026, 16:28
Belvedere-Lucchese: 1-1
Belvedere: Pini, Fregoli, Pecciarini, Cretella, Borboryo, Blanchard, Capoduri, Faenzi, Canessa (42' st Tenci), Bartolini, D'Angelo. A disp. Balassone, Del Conte, Veronesi, Cret Catalini, Consonni, Tantone, Colledan, Pecchia. All. Giallini.
Lucchese: Milan, Venanzi (19' st Ragghianti), Lorenzini (19' st Tosi), Picchi (24' st Bartolotta), Pupeschi, Santeramo, Del Rosso, Russo, Camilli, Palma (30' st Riad), Piazze (19' st Fedato). A disp. Ennached, Xeka, Rotondo, Sansaro. All. Pirozzi.
Arbitro: Carnevali di Prato.
Reti 2' st Capoduri, 45' st Riad
Note. Ammoniti: D'Angelo. Espulso Rotondo dalla panchina. Angoli: 3-3. Camilli sbaglia un rigore al 17' st
|50'
|st
|Finisce qui: è 1-1
|45'
|st
|Cinque minuti di recupero
|45'
|st
|GOOLLL! Fa pari Riad!
|42'
|st
|Esce Canessa entra Tenci
|42'
|st
|Espulso Rotondo dalla panchina
|40'
|st
|Ammonito D'Angelo
|30'
|st
|Esce Palma entra Riad
|28'
|st
|Fedato sfiora l'incrocio dei pali!
|24'
|st
|Esce Picchi entra Bartolotta
|19'
|st
|Escono Venanzi, Lorenzini e Piazze entrano Tosi, Fedato e Ragghianti
|19'
|st
|Esce Bartolini entra Pecchia
|17'
|st
|Camilli si fa parare il rigore!
|16'
|st
|Rigore per i rossoneri! Fallo di mano di Cretella
|2'
|st
|Gol! Capoduri insacca dopo che Milan aveva salvato su Canessa
|2'
|st
|1'
|st
|Si riparte!
|46'
|pt
|Finisce il primo tempo
|45'
|pt
|Un minuto di recupero
|28'
|pt
|Palma non inquadra la porta da pochi metri
|24'
|pt
|Lorenzini prova un tiro cross che mette in difficoltà Pini
|15'
|pt
|Piazze in diagonale, palla sul fondo
|12'
|pt
|Milan salva il risultato su un colpo di testa di Blanchard
|2'
|pt
|Borboryo manca il gol da due passi sugli sviluppi di una punizione!
|2'
|pt
|Belvedere in maglia bianca e calzonini rossi, Lucchese in rossonero
|1'
|pt
|Partiti!
domenica, 18 gennaio 2026, 16:31
Decide un gol del bomber Camilli nel primo tempo. Occasioni per lo stesso Camilli, Riad, Caggianese e Lorenzini. Piazza colpisce una clamorosa traversa ma il risultato rimane in bilico sino alla fine. Rossoneri che restano in testa a pari merito con la Zenith Prato
domenica, 11 gennaio 2026, 16:28
I rossoneri vincono soffrendo sul campo della Pro Livorno: decide un gol nel primo tempo di Bartolotta. Ragghianti vicino al raddoppio poi i padroni di casa si buttano in avanti ma colgono solo un palo. Nella ripresa tanto agonismo e poco gioco
mercoledì, 7 gennaio 2026, 16:31
Rossoneri raggiunti nello scontro diretto: Piazze sblocca nel primo tempo. Nella ripresa Santeramo e Camilli vicini al raddoppio poi pareggia Palaj. Doppio salvataggio sulla linea degli ospiti e assedio finale, ma il risultato non cambia
domenica, 21 dicembre 2025, 16:24
Gara dai due volti: nel primo tempo gli uomini di Pirozzi vanno sotto di due reti e sembrano incapaci di reagire, nella ripresa in due minuti prima Santeramo e poi Camilli ristabiliscono la parità che vale il primato in coabitazione