Lucchese-Montespertoli: 2-1 Grande secondo tempo dei rossoneri

I 90 minuti
domenica, 15 marzo 2026, 16:31
Lucchese-Montespertoli: 2-1
Lucchese: Milan, Venanzi (33' st Ragghianti), Lorenzini, Picchi (16' st Del Rosso), Pupeschi, Santeramo, Bartolotta, Russo, Camilli (33' st Tosi), Fedato (46' st Rotondo), Riad (16' st Piazze). A disp. Ennached, Tosi, Sansaro, Zenuni, Palma, Ragghianti. All. Pirozzi.
Montespertoli: Romano, Vallesi (26' st Spini), Corradi, Salvadori (26' st Granucci), Trapassi, Calonaci, Rosi, Corsi (36' st Zefi), Lotti, Maltomini, Biliotti (39' st Bettoni). A disp. Biotti, Gasparini, Fiaschi, Ciuffi, Marcacci. All. Sarti.
Arbitro: Poggianti di Livorno.
Reti: 10' st Camilli, 23' st Corradi, 25' st Piazze
Note. Ammoniti: Santeramo. Angoli: 5-2. Spettatori 1706.
|50'
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|Finisce qui: i rossoneri vincono 2-1!
|49'
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|Ragghianti impegna Romano
|48'
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|Ammonito Santeramo
|46'
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|Esce Fedato entra Rotondo
|45'
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|Quattro minuti di recupero
|39'
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|Piazze spara fuori da pochi metri sugli sviluppi di una punizione!
|36'
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|Esce Corsi entra Zefi
|35'
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|Bartolotta ben servito da Ragghianti spreca un'ottima occasione
|33'
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|Escono Venanzi e Camilli entrano Ragghianti e Tosi
|26'
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|Escono Vallesi e Salvadori entrano Spini e Granucci
|25'
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|GOOLLL! Piazze riporta in vantaggio i rossoneri con un gran gol!
|23'
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|Gol! Fa pari Corradi sfruttando un errore della difesa rossonera!
|16'
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|Escono Riad e Picchi entrano Piazze e Del Rosso
|10'
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|GOOLL! Camilli trova l'angolino in diagonale!
|1'
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|Si riparte!
|48'
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|Finisce il primo tempo: è 0-0
|47'
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|Salvadori da buona posizione spara su Milan
|45'
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|Tre minuti di recupero
|39'
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|Esce Biliotti entra Bettoni
|19'
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|Russo a botta sicura: respinge quasi sulla linea un difensore!
|3'
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|Lucchese in bianco, Montespertoli in arancio
|2'
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|In Curva Ovest una rappresentanza di tifosi del Ravenna, da tanti anni legati da amicizia con i supporter rossoneri
|1'
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|Partiti!
domenica, 8 marzo 2026, 16:29
Dopo un primo tempo senza grandi sussulti, i rossoneri sbloccano con il solito Riad, sfiorano il raddoppio e mantengono inalterato il vantaggio sulla seconda. Grande presenza e tifo rossonero
domenica, 1 marzo 2026, 16:31
I rossoneri sbloccano il match a pochi secondi dalla fine grazie a un gol di Sansaro. Dopo un primo tempo sottotono, Lucchese vicina al gol Riad, Bartolotta e Riad ma sbattono contro la difesa apuana sino al colpo di testa decisivo
domenica, 15 febbraio 2026, 16:36
Pari senza grandi emozioni in una gara spigolosa. Occasioni per Camilli e Piazze (palo) nel primo tempo, mentre nella ripresa si registra solo un gran tiro di Russo. Rossoneri che perdono due punti nei confronti della Zenith Prato
domenica, 8 febbraio 2026, 16:31
Con un gol per tempo i rossoneri regolano un coriaceo San Giuliano e continuano la loro marcia al comando del campionato. Sblocca Fedato su rigore, poi nella ripresa raddoppia Piazze. Milan para un rigore, infortunio per Colferai