Banca di Pescia

BL Colorificio

panda estivo 2025

prenota grande - Dimensioni 400 x 120 px

Panda

I 90 minuti

Lucchese-Montespertoli: 2-1 Grande secondo tempo dei rossoneri

domenica, 15 marzo 2026, 16:31

Lucchese-Montespertoli: 2-1

Lucchese: Milan, Venanzi (33' st Ragghianti), Lorenzini, Picchi (16' st Del Rosso), Pupeschi, Santeramo, Bartolotta, Russo, Camilli (33' st Tosi), Fedato (46' st Rotondo), Riad (16' st Piazze). A disp. Ennached, Tosi, Sansaro, Zenuni, Palma, Ragghianti. All. Pirozzi.

Montespertoli: Romano, Vallesi (26' st Spini), Corradi, Salvadori (26' st Granucci), Trapassi, Calonaci, Rosi, Corsi (36' st Zefi), Lotti, Maltomini, Biliotti (39' st Bettoni). A disp. Biotti, Gasparini, Fiaschi, Ciuffi, Marcacci. All. Sarti. 

Arbitro: Poggianti di Livorno.

Reti: 10' st Camilli, 23' st Corradi, 25' st Piazze

Note. Ammoniti: Santeramo. Angoli: 5-2. Spettatori 1706.

Fischietto 50' st Finisce qui: i rossoneri vincono 2-1!
BollinoLucchese 49' st Ragghianti impegna Romano
CartellinoGiallo 48' st Ammonito Santeramo
Sostituzione 46' st Esce Fedato entra Rotondo
BollinoLucchese 45' st Quattro minuti di recupero
BollinoLucchese 39' st Piazze spara fuori da pochi metri sugli sviluppi di una punizione!
Sostituzione 36' st Esce Corsi entra Zefi
BollinoLucchese 35' st Bartolotta ben servito da Ragghianti spreca un'ottima occasione
Sostituzione 33' st Escono Venanzi e Camilli entrano Ragghianti e Tosi
Sostituzione 26' st Escono Vallesi e Salvadori entrano Spini e Granucci
Pallone 25' st GOOLLL! Piazze riporta in vantaggio i rossoneri con un gran gol!
Pallone 23' st Gol! Fa pari Corradi sfruttando un errore della difesa rossonera!
Sostituzione 16' st Escono Riad e Picchi entrano Piazze e Del Rosso
Pallone 10' st GOOLL! Camilli trova l'angolino in diagonale!
Fischietto 1' st Si riparte!
Fischietto 48' pt Finisce il primo tempo: è 0-0
BollinoLucchese 47' pt Salvadori da buona posizione spara su Milan
BollinoLucchese 45' pt Tre minuti di recupero
Sostituzione 39' pt Esce Biliotti entra Bettoni
BollinoLucchese 19' pt Russo a botta sicura: respinge quasi sulla linea un difensore!
BollinoLucchese 3' pt Lucchese in bianco, Montespertoli in arancio
BollinoLucchese 2' pt In Curva Ovest una rappresentanza di tifosi del Ravenna, da tanti anni legati da amicizia con i supporter rossoneri
Fischietto 1' pt Partiti!

MAV autotrasporti

bonito

Banca di Pescia

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

BL Colorificio

panda estivo 2025

prenota grande - Dimensioni 400 x 120 px

Panda

Altri articoli in I 90 minuti

domenica, 8 marzo 2026, 16:29

Larcianese-Lucchese: 0-1 Riad lascia ancora il segno

Dopo un primo tempo senza grandi sussulti, i rossoneri sbloccano con il solito Riad, sfiorano il raddoppio e mantengono inalterato il vantaggio sulla seconda. Grande presenza e tifo rossonero

domenica, 1 marzo 2026, 16:31

Lucchese-Massese: 1-0 Tre punti pesantissimi a un soffio dalla fine

I rossoneri sbloccano il match a pochi secondi dalla fine grazie a un gol di Sansaro. Dopo un primo tempo sottotono, Lucchese vicina al gol Riad, Bartolotta e Riad ma sbattono contro la difesa apuana sino al colpo di testa decisivo

domenica, 15 febbraio 2026, 16:36

Sestese-Lucchese: 0-0 Pari senza grandi sussulti

Pari senza grandi emozioni in una gara spigolosa. Occasioni per Camilli e Piazze (palo) nel primo tempo, mentre nella ripresa si registra solo un gran tiro di Russo. Rossoneri che perdono due punti nei confronti della Zenith Prato

domenica, 8 febbraio 2026, 16:31

Lucchese-San Giuliano: 2-0 Ancora una vittoria

Con un gol per tempo i rossoneri regolano un coriaceo San Giuliano e continuano la loro marcia al comando del campionato. Sblocca Fedato su rigore, poi nella ripresa raddoppia Piazze. Milan para un rigore, infortunio per Colferai

Ricerca nel sito

MAV autotrasporti

bonito

Banca di Pescia

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px