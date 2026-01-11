Banca di Pescia

I 90 minuti

Castelnuovo G-Lucchese: 0-1 Altre tre punti per continuare la marcia

sabato, 31 gennaio 2026, 16:28

Castelnuovo G.-Lucchese: 0-1

Castelnuovo G.: Biggeri (Barghini), Quilici, Morelli, Cecilia, Leshi (27' st Fall), Bartolomei, Casci, Cecchini, Micchi (27' st Condè), Nardi, El Hadouni. A disp. Bigondi, Caiaffa, Marcovina, Micchi, Lunardi, Giorgieri. All. Grassi.

Lucchese: Milan, Xeka (34' st Lorenzini), Tosi, Del Rosso, Pupeschi, Santeramo, Bartolotta, Russo (1' st Zenuni), Camilli (34' st Ragghianti), Fedato, Riad (18' st Colferai). A disp. Ennached, Venanzi, Palma, Picchi, Zenuni, Piazze. All. Pirozzi.

Arbitro: Manduzio di Livorno.

Reti: 11' st Riad

Note. Ammoniti: Santeramo, Bartolomei, Fedato, Pupeschi, Cecchini. Angoli: 4-8. Spettatori 1300, oltre 700 dei quali da Lucca. 

Fischietto 49' st Finisce qui: vince la Lucchese 1-0!
BollinoLucchese 45' st Quattro minuti di recupero
BollinoLucchese 44' st Provvidenziale colpo di testa di Pupeschi che impedisce la rete ai padroni di casa
BollinoLucchese 43' st Forcing finale dei padroni di casa
CartellinoGiallo 35' st Ammonito Cecchini
BollinoLucchese 34' st Escono Camilli e entrano Ragghianti e
BollinoLucchese 33' st Traversa di Bartolomei a Milan battuto!
CartellinoGiallo 32' st Ammonito Pupeschi
Sostituzione 27' st Escono Leshi e Micchi entrano Fall e Condè
Sostituzione 25' st Esce Biggeri entra Barghini
CartellinoGiallo 25' st Ammonito Fedato
BollinoLucchese 23' st Ci prova Camilli, para Biggeri
Sostituzione 18' st Esce Riad entra Colferai
Pallone 11' st GOOOLLL! Riad sgancia un missile da 20 metri che si insacca!
BollinoLucchese 8' st Zenoni da buona posizione manca l'appuntamento con il gol!
BollinoLucchese 7' st Riad di testa, palla fuori di poco
Sostituzione 1' st Esce Russo entra Zenoni
Fischietto 1' st Si riparte!
Fischietto 45' pt Finisce il primo tempo: è 0-0
CartellinoGiallo 37' pt Ammonito Bartolomei
BollinoLucchese 35' pt Fedato conclude alto da fuori area
CartellinoGiallo 23' pt Ammonito Santeramo
BollinoLucchese 22' pt Fedato da fuori: para Biggeri
BollinoLucchese 21' pt Riad dal limite: palla a lato
BollinoLucchese 6' pt Striscione dei tifosi rossoneri per ricordare i tifosi greci del Paok morti in un incidente stradale mentre seguivano la propria squadra in trasferta
BollinoLucchese 3' pt Lucchese chiamata a difendere il primato in classifica
BollinoLucchese 2' pt Padroni di casa in gialloblù, Lucchese in bianco
BollinoLucchese 1' pt Occasione per Nardi: la sua conclusione è alta
Fischietto 1' pt Partiti!

domenica, 25 gennaio 2026, 16:25

Lucchese-Viareggio: 1-0 E' vittoria pesantissima

Rossoneri impegnati con il Viareggio in un match di altissima classifica: nel primo tempo occasioni per Riad e Fedato, Kthella impegna due volte Milan sul finire. A inizio ripresa sblocca Fedato, poi occasioni per lo stesso Fedato e Santeramo ma Nucci dice no. Pegollo centra la traversa nel recupero

mercoledì, 21 gennaio 2026, 16:28

Belvedere-Lucchese: 1-1 Ci pensa Riad

Partono male i rossoneri che concedono occasioni ai padroni di casa, poi gara in equilibrio. inizio secondo tempo il vantaggio dei grossetani con Camilli che sbaglia un rigore ma a tempo scaduto rimedia Riad

domenica, 18 gennaio 2026, 16:31

Lucchese-Real Forte: 1-0 Tre punti per rimanere al comando

Decide un gol del bomber Camilli nel primo tempo. Occasioni per lo stesso Camilli, Riad, Caggianese e Lorenzini. Piazza colpisce una clamorosa traversa ma il risultato rimane in bilico sino alla fine. Rossoneri che restano in testa a pari merito con la Zenith Prato

domenica, 11 gennaio 2026, 16:28

Pro Livorno-Lucchese: 0-1 Vittoria sofferta

I rossoneri vincono soffrendo sul campo della Pro Livorno: decide un gol nel primo tempo di Bartolotta. Ragghianti vicino al raddoppio poi i padroni di casa si buttano in avanti ma colgono solo un palo. Nella ripresa tanto agonismo e poco gioco

