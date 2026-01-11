Castelnuovo G-Lucchese: 0-1 Altre tre punti per continuare la marcia

I 90 minuti
sabato, 31 gennaio 2026, 16:28
Castelnuovo G.-Lucchese: 0-1
Castelnuovo G.: Biggeri (Barghini), Quilici, Morelli, Cecilia, Leshi (27' st Fall), Bartolomei, Casci, Cecchini, Micchi (27' st Condè), Nardi, El Hadouni. A disp. Bigondi, Caiaffa, Marcovina, Micchi, Lunardi, Giorgieri. All. Grassi.
Lucchese: Milan, Xeka (34' st Lorenzini), Tosi, Del Rosso, Pupeschi, Santeramo, Bartolotta, Russo (1' st Zenuni), Camilli (34' st Ragghianti), Fedato, Riad (18' st Colferai). A disp. Ennached, Venanzi, Palma, Picchi, Zenuni, Piazze. All. Pirozzi.
Arbitro: Manduzio di Livorno.
Reti: 11' st Riad
Note. Ammoniti: Santeramo, Bartolomei, Fedato, Pupeschi, Cecchini. Angoli: 4-8. Spettatori 1300, oltre 700 dei quali da Lucca.
|49'
|st
|Finisce qui: vince la Lucchese 1-0!
|45'
|st
|Quattro minuti di recupero
|44'
|st
|Provvidenziale colpo di testa di Pupeschi che impedisce la rete ai padroni di casa
|43'
|st
|Forcing finale dei padroni di casa
|35'
|st
|Ammonito Cecchini
|35'
|34'
|st
|Escono Camilli e entrano Ragghianti e
|33'
|st
|Traversa di Bartolomei a Milan battuto!
|32'
|st
|Ammonito Pupeschi
|27'
|st
|Escono Leshi e Micchi entrano Fall e Condè
|25'
|st
|Esce Biggeri entra Barghini
|25'
|st
|Ammonito Fedato
|23'
|st
|Ci prova Camilli, para Biggeri
|18'
|st
|Esce Riad entra Colferai
|11'
|st
|GOOOLLL! Riad sgancia un missile da 20 metri che si insacca!
|8'
|st
|Zenoni da buona posizione manca l'appuntamento con il gol!
|7'
|st
|Riad di testa, palla fuori di poco
|1'
|st
|Esce Russo entra Zenoni
|1'
|st
|Si riparte!
|45'
|pt
|Finisce il primo tempo: è 0-0
|37'
|pt
|Ammonito Bartolomei
|35'
|pt
|Fedato conclude alto da fuori area
|23'
|pt
|Ammonito Santeramo
|22'
|pt
|Fedato da fuori: para Biggeri
|21'
|pt
|Riad dal limite: palla a lato
|6'
|pt
|Striscione dei tifosi rossoneri per ricordare i tifosi greci del Paok morti in un incidente stradale mentre seguivano la propria squadra in trasferta
|3'
|pt
|Lucchese chiamata a difendere il primato in classifica
|2'
|pt
|Padroni di casa in gialloblù, Lucchese in bianco
|1'
|pt
|Occasione per Nardi: la sua conclusione è alta
|1'
|pt
|Partiti!
domenica, 25 gennaio 2026, 16:25
Rossoneri impegnati con il Viareggio in un match di altissima classifica: nel primo tempo occasioni per Riad e Fedato, Kthella impegna due volte Milan sul finire. A inizio ripresa sblocca Fedato, poi occasioni per lo stesso Fedato e Santeramo ma Nucci dice no. Pegollo centra la traversa nel recupero
mercoledì, 21 gennaio 2026, 16:28
Partono male i rossoneri che concedono occasioni ai padroni di casa, poi gara in equilibrio. inizio secondo tempo il vantaggio dei grossetani con Camilli che sbaglia un rigore ma a tempo scaduto rimedia Riad
domenica, 18 gennaio 2026, 16:31
Decide un gol del bomber Camilli nel primo tempo. Occasioni per lo stesso Camilli, Riad, Caggianese e Lorenzini. Piazza colpisce una clamorosa traversa ma il risultato rimane in bilico sino alla fine. Rossoneri che restano in testa a pari merito con la Zenith Prato
domenica, 11 gennaio 2026, 16:28
I rossoneri vincono soffrendo sul campo della Pro Livorno: decide un gol nel primo tempo di Bartolotta. Ragghianti vicino al raddoppio poi i padroni di casa si buttano in avanti ma colgono solo un palo. Nella ripresa tanto agonismo e poco gioco