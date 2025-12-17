Banca di Pescia

I 90 minuti

Lucchese-Real Forte: 1-0 Tre punti per rimanere al comando

domenica, 18 gennaio 2026, 16:31

Fischietto 49' st Finisce qui: è 1-0!
BollinoLucchese 45' st Tre minuti di recupero
BollinoLucchese 44' st Traversa clamorosa di Piazze con il portiere battuto!
BollinoLucchese 39' st Liscio di Santeramo, Borselli spara fuori un gol quasi fatto!
Sostituzione 30' st Escono Camilli e Bartolotta entrano Piazze e Palma
Sostituzione 29' st Esce Mogavero entra Michelucci
BollinoLucchese 23' st Riad colpito in area: per l'arbitro è tutto regolare
BollinoLucchese 19' st Del Rosso da fuori: palla alta
BollinoLucchese 13' st Lorenzini da fuori: palla alta di un soffio
BollinoLucchese 11' st Riad non arriva all'impatto con il pallone a un metro dalla porta!
BollinoLucchese 5' st Camilli a centrarea: tiro debole, para Pastine
BollinoLucchese 2' st Bartolotta al tiro, palla deviata da un difensore
Sostituzione 1' st Esce Piccione entra Panicucci
Sostituzione 1' st Esce Colferai entra Caggianese
Fischietto 1' st Si riparte!
Fischietto 46' pt Finisce qui il primo tempo: è 1-0
BollinoLucchese 45' pt Un minuto di recupero
BollinoLucchese 42' pt Riad prova in acrobazia al termine di una bella azione rossonera: palla a lato
BollinoLucchese 30' pt Camilli si divora il raddoppio a tu per tu con Pastine
BollinoLucchese 19' pt Ci prova Lorenzini da fuori, nessun problema per Pastine
Pallone 12' pt GOOLL!!! Camilli appena dentro l'area scarica in rete!
BollinoLucchese 5' pt Camilli di testa, palla sul fondo
BollinoLucchese 2' pt Lucchese in rossonero, ospiti in bianco
Fischietto 1' pt Partiti!

Altri articoli in I 90 minuti

domenica, 11 gennaio 2026, 16:28

Pro Livorno-Lucchese: 0-1 Vittoria sofferta

I rossoneri vincono soffrendo sul campo della Pro Livorno: decide un gol nel primo tempo di Bartolotta. Ragghianti vicino al raddoppio poi i padroni di casa si buttano in avanti ma colgono solo un palo. Nella ripresa tanto agonismo e poco gioco

mercoledì, 7 gennaio 2026, 16:31

Lucchese-Zenith Prato: 1-1 Pari molto stretto

Rossoneri raggiunti nello scontro diretto: Piazze sblocca nel primo tempo. Nella ripresa Santeramo e Camilli vicini al raddoppio poi pareggia Palaj. Doppio salvataggio sulla linea degli ospiti e assedio finale, ma il risultato non cambia

domenica, 21 dicembre 2025, 16:24

Fucecchio-Lucchese: 2-2 I rossoneri recuperano una partita che sembrava persa

Gara dai due volti: nel primo tempo gli uomini di Pirozzi vanno sotto di due reti e sembrano incapaci di reagire, nella ripresa in due minuti prima Santeramo e poi Camilli ristabiliscono la parità che vale il primato in coabitazione

mercoledì, 17 dicembre 2025, 20:49

Lucchese-Sangiovannese: 1-2 I rossoneri perdono la Coppa

Nella finale di Coppa Italia regionale, i rossoneri escono battuti: Caggianese illude con un rigore ma i valdarnesi recuperano e sorpassano: tutto nel primo tempo. Nella ripresa, nonostante le sostituzioni, non si creano situazioni per riacciuffare il pari. Squadra con poche idee

