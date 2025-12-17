Lucchese-Real Forte: 1-0 Tre punti per rimanere al comando

I 90 minuti
domenica, 18 gennaio 2026, 16:31
|49'
|st
|Finisce qui: è 1-0!
|45'
|st
|Tre minuti di recupero
|44'
|st
|Traversa clamorosa di Piazze con il portiere battuto!
|39'
|st
|Liscio di Santeramo, Borselli spara fuori un gol quasi fatto!
|30'
|st
|Escono Camilli e Bartolotta entrano Piazze e Palma
|29'
|st
|Esce Mogavero entra Michelucci
|23'
|st
|Riad colpito in area: per l'arbitro è tutto regolare
|19'
|st
|Del Rosso da fuori: palla alta
|13'
|st
|Lorenzini da fuori: palla alta di un soffio
|11'
|st
|Riad non arriva all'impatto con il pallone a un metro dalla porta!
|5'
|st
|Camilli a centrarea: tiro debole, para Pastine
|2'
|st
|Bartolotta al tiro, palla deviata da un difensore
|1'
|st
|Esce Piccione entra Panicucci
|1'
|st
|Esce Colferai entra Caggianese
|1'
|st
|Si riparte!
|46'
|pt
|Finisce qui il primo tempo: è 1-0
|45'
|pt
|Un minuto di recupero
|42'
|pt
|Riad prova in acrobazia al termine di una bella azione rossonera: palla a lato
|30'
|pt
|Camilli si divora il raddoppio a tu per tu con Pastine
|19'
|pt
|Ci prova Lorenzini da fuori, nessun problema per Pastine
|12'
|pt
|GOOLL!!! Camilli appena dentro l'area scarica in rete!
|5'
|pt
|Camilli di testa, palla sul fondo
|2'
|pt
|Lucchese in rossonero, ospiti in bianco
|1'
|pt
|Partiti!
domenica, 11 gennaio 2026, 16:28
I rossoneri vincono soffrendo sul campo della Pro Livorno: decide un gol nel primo tempo di Bartolotta. Ragghianti vicino al raddoppio poi i padroni di casa si buttano in avanti ma colgono solo un palo. Nella ripresa tanto agonismo e poco gioco
mercoledì, 7 gennaio 2026, 16:31
Rossoneri raggiunti nello scontro diretto: Piazze sblocca nel primo tempo. Nella ripresa Santeramo e Camilli vicini al raddoppio poi pareggia Palaj. Doppio salvataggio sulla linea degli ospiti e assedio finale, ma il risultato non cambia
domenica, 21 dicembre 2025, 16:24
Gara dai due volti: nel primo tempo gli uomini di Pirozzi vanno sotto di due reti e sembrano incapaci di reagire, nella ripresa in due minuti prima Santeramo e poi Camilli ristabiliscono la parità che vale il primato in coabitazione
mercoledì, 17 dicembre 2025, 20:49
Nella finale di Coppa Italia regionale, i rossoneri escono battuti: Caggianese illude con un rigore ma i valdarnesi recuperano e sorpassano: tutto nel primo tempo. Nella ripresa, nonostante le sostituzioni, non si creano situazioni per riacciuffare il pari. Squadra con poche idee