Lucchese-Viareggio: 1-0 E' vittoria pesantissima

I 90 minuti
domenica, 25 gennaio 2026, 16:25
Lucchese-Viareggio: 1-0
Lucchese: Milan, Xeka, Tosi (26' st Lorenzini), Del Rosso, Pupeschi, Santeramo, Bartolotta, Russo, Camilli (32' st Piazze), Fedato (25' st Colferai), Riad (45' st Sansaro). A disp. Ennached, Onu, Lorenzini, Venanzi, Zenuni, Colferai, Ragghianti. All. Pirozzi.
Viareggio: Nucci, D'Alessandro (5' st Belluomini, 34' st Ivani), Danovaro, Brondi (21' st Galligani), Videtta, Sforzi, Kapieu, Baroni (21' St Romanelli), Gabrielli, Kthella (21' st Pegollo), Purro. A disp. Carpita, Apolloni, Giannotti, Lollo. A disp. Vangioni.
Arbitro: Iglio di Pistoia.
Reti: 8' st Fedato
Note. Ammoniti: Videtta, Santeramo e il tecnico Vangioni. Angoli: 8-5. Spettatori 1965.
|53'
|st
|E' finita! E' vittoria!!!
|48'
|st
|Traversa di Pegollo!
|45'
|st
|Nove minuti di recupero
|45'
|st
|Esce Riad entra Sansaro
|41'
|st
|Milan para su Galligani
|40'
|st
|Mischia in area rossonera, la difesa spazza tra molte difficoltà
|37'
|st
|Ammonito il tecnico Vangioni
|37'
|st
|36'
|st
|Ci prova Riad da lontano, nessun problema per Nucci
|34'
|st
|Esce Belluomini entra Ivani
|33'
|st
|Esce Camilli entra Piazze
|33'
|st
|Mischia furibonda in area rossonera, occasioni per gli ospiti
|32'
|st
|Ammonito Santeramo
|30'
|st
|Pegollo di testa, para Milan
|26'
|st
|Esce Tosi entra Lorenzini
|25'
|st
|Esce Fedato entra Colferai
|21'
|st
|Escono Brondi, Kthella e Baroni entrano Galligani, Romanelli e Pigolo
|15'
|st
|Ancora Nucci dice no a Fedato
|15'
|st
|Miracolo di Nucci su Santeramo!
|14'
|st
|Fedato sfiora il bis su punizione, bravo Nucci a deviare!
|13'
|st
|Ammonito Videtta
|8'
|st
|GOOLLL! Fedato in gol al termine di una triangolazione con Riad!
|4'
|st
|Baroni dal limite: palla non lontana dal palo
|3'
|st
|Ci prova Riad al termine di una azione insistita: nessun problema per Nucci
|1'
|st
|Si riparte!
|48'
|pt
|Finisce il primo tempo: è 0-0
|45'
|pt
|Tre minuti di recupero
|45'
|pt
|Ancora Khtella impegna Milan
|42'
|pt
|Kthella, grande occasione e altrettanto grande risposta di Milan
|35'
|pt
|Mischia in area ospite, qualche protesta per un possibile tocco di mano
|25'
|pt
|Baroni conclude debolmente di testa da buona posizione
|25'
|pt
|22'
|pt
|Fedato dal limite: la palla sfiora il palo!
|12'
|pt
|Occasione per Riad: Nucci para con il corpo in uscita!
|5'
|pt
|Esce D'Alessandro entra Belluini
|5'
|pt
|In Curva Ovest tifosi dell'Almere City (Olanda) e Mons (Belgio) gemellati con i rossoneri
|2'
|pt
|Lucchese in rossonero, Viareggio in bianconero
|1'
|pt
|Partiti!
mercoledì, 21 gennaio 2026, 16:28
Partono male i rossoneri che concedono occasioni ai padroni di casa, poi gara in equilibrio. inizio secondo tempo il vantaggio dei grossetani con Camilli che sbaglia un rigore ma a tempo scaduto rimedia Riad
domenica, 18 gennaio 2026, 16:31
Decide un gol del bomber Camilli nel primo tempo. Occasioni per lo stesso Camilli, Riad, Caggianese e Lorenzini. Piazza colpisce una clamorosa traversa ma il risultato rimane in bilico sino alla fine. Rossoneri che restano in testa a pari merito con la Zenith Prato
domenica, 11 gennaio 2026, 16:28
I rossoneri vincono soffrendo sul campo della Pro Livorno: decide un gol nel primo tempo di Bartolotta. Ragghianti vicino al raddoppio poi i padroni di casa si buttano in avanti ma colgono solo un palo. Nella ripresa tanto agonismo e poco gioco
mercoledì, 7 gennaio 2026, 16:31
Rossoneri raggiunti nello scontro diretto: Piazze sblocca nel primo tempo. Nella ripresa Santeramo e Camilli vicini al raddoppio poi pareggia Palaj. Doppio salvataggio sulla linea degli ospiti e assedio finale, ma il risultato non cambia