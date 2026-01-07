Banca di Pescia

Lucchese-Viareggio: 1-0 E' vittoria pesantissima

domenica, 25 gennaio 2026, 16:25

Lucchese-Viareggio: 1-0

Lucchese: Milan, Xeka, Tosi (26' st Lorenzini), Del Rosso, Pupeschi, Santeramo, Bartolotta, Russo, Camilli (32' st Piazze), Fedato (25' st Colferai), Riad (45' st Sansaro). A disp. Ennached, Onu, Lorenzini, Venanzi, Zenuni, Colferai, Ragghianti. All. Pirozzi.

Viareggio: Nucci, D'Alessandro (5' st Belluomini, 34' st Ivani), Danovaro, Brondi (21' st Galligani), Videtta, Sforzi, Kapieu, Baroni (21' St Romanelli), Gabrielli, Kthella (21' st Pegollo), Purro. A disp. Carpita, Apolloni, Giannotti, Lollo. A disp. Vangioni.

Arbitro: Iglio di Pistoia.

Reti: 8' st Fedato

Note. Ammoniti: Videtta, Santeramo e il tecnico Vangioni. Angoli: 8-5. Spettatori 1965.

Fischietto 53' st E' finita! E' vittoria!!!
BollinoLucchese 48' st Traversa di Pegollo!
BollinoLucchese 45' st Nove minuti di recupero
Sostituzione 45' st Esce Riad entra Sansaro
BollinoLucchese 41' st Milan para su Galligani
BollinoLucchese 40' st Mischia in area rossonera, la difesa spazza tra molte difficoltà
CartellinoGiallo 37' st Ammonito il tecnico Vangioni
BollinoLucchese 36' st Ci prova Riad da lontano, nessun problema per Nucci
Sostituzione 34' st Esce Belluomini entra Ivani
Sostituzione 33' st Esce Camilli entra Piazze
BollinoLucchese 33' st Mischia furibonda in area rossonera, occasioni per gli ospiti
CartellinoGiallo 32' st Ammonito Santeramo
BollinoLucchese 30' st Pegollo di testa, para Milan
Sostituzione 26' st Esce Tosi entra Lorenzini
Sostituzione 25' st Esce Fedato entra Colferai
Sostituzione 21' st Escono Brondi, Kthella e Baroni entrano Galligani, Romanelli e Pigolo
BollinoLucchese 15' st Ancora Nucci dice no a Fedato
BollinoLucchese 15' st Miracolo di Nucci su Santeramo!
BollinoLucchese 14' st Fedato sfiora il bis su punizione, bravo Nucci a deviare!
CartellinoGiallo 13' st Ammonito Videtta
Pallone 8' st GOOLLL! Fedato in gol al termine di una triangolazione con Riad!
BollinoLucchese 4' st Baroni dal limite: palla non lontana dal palo
BollinoLucchese 3' st Ci prova Riad al termine di una azione insistita: nessun problema per Nucci
Fischietto 1' st Si riparte!
Fischietto 48' pt Finisce il primo tempo: è 0-0
BollinoLucchese 45' pt Tre minuti di recupero
BollinoLucchese 45' pt Ancora Khtella impegna Milan
BollinoLucchese 42' pt Kthella, grande occasione e altrettanto grande risposta di Milan
BollinoLucchese 35' pt Mischia in area ospite, qualche protesta per un possibile tocco di mano
BollinoLucchese 25' pt Baroni conclude debolmente di testa da buona posizione
BollinoLucchese 22' pt Fedato dal limite: la palla sfiora il palo!
BollinoLucchese 12' pt Occasione per Riad: Nucci para con il corpo in uscita!
Sostituzione 5' pt Esce D'Alessandro entra Belluini
BollinoLucchese 5' pt In Curva Ovest tifosi dell'Almere City (Olanda) e Mons (Belgio) gemellati con i rossoneri
BollinoLucchese 2' pt Lucchese in rossonero, Viareggio in bianconero
Fischietto 1' pt Partiti!

Altri articoli in I 90 minuti

mercoledì, 21 gennaio 2026, 16:28

Belvedere-Lucchese: 1-1 Ci pensa Riad

Partono male i rossoneri che concedono occasioni ai padroni di casa, poi gara in equilibrio. inizio secondo tempo il vantaggio dei grossetani con Camilli che sbaglia un rigore ma a tempo scaduto rimedia Riad

domenica, 18 gennaio 2026, 16:31

Lucchese-Real Forte: 1-0 Tre punti per rimanere al comando

Decide un gol del bomber Camilli nel primo tempo. Occasioni per lo stesso Camilli, Riad, Caggianese e Lorenzini. Piazza colpisce una clamorosa traversa ma il risultato rimane in bilico sino alla fine. Rossoneri che restano in testa a pari merito con la Zenith Prato

domenica, 11 gennaio 2026, 16:28

Pro Livorno-Lucchese: 0-1 Vittoria sofferta

I rossoneri vincono soffrendo sul campo della Pro Livorno: decide un gol nel primo tempo di Bartolotta. Ragghianti vicino al raddoppio poi i padroni di casa si buttano in avanti ma colgono solo un palo. Nella ripresa tanto agonismo e poco gioco

mercoledì, 7 gennaio 2026, 16:31

Lucchese-Zenith Prato: 1-1 Pari molto stretto

Rossoneri raggiunti nello scontro diretto: Piazze sblocca nel primo tempo. Nella ripresa Santeramo e Camilli vicini al raddoppio poi pareggia Palaj. Doppio salvataggio sulla linea degli ospiti e assedio finale, ma il risultato non cambia

