I 90 minuti

Lucchese-Zenith Prato: 1-1 Pari molto stretto

mercoledì, 7 gennaio 2026, 16:31

Lucchese-Zenith Prato: 1-1

Lucchese: Milan, Xeka, Lorenzini, Santeramo, Pupeschi, Rotondo, Bartolotta, Russo (27' st Sansaro), Camilli (46' st Ragghianti), Colferai (38' st Caggianese), Piazze (34' st Riad). A disp. Ennached, Venanzi, Picchi, Onu, Palma, Ragghianti. All. Pirozzi.

Zenith Prato: Brunelli, Toccafondi, Del Pela, Parrini (20' st Palaj), Geri (15' st Danti), Saccenti, Tempestini, Moussad, Cela, Hanxhari (35' st Castiello), Casini (1' at Banchelli). A disp. Caroti, Fiaschi, Sinisgallo, Castiello, Fallani, Nannipieri. All. Settesoldi.

Arbitro: Poggianti di Livorno.

Reti: 16' pt Piazze, 26' st Palaj

Note. Ammoniti: Bartolotta, Palaj,  Hanxhari, Banchelli, Saccenti. Angoli: 5-2. Spettatori 1392.

Fischietto 50' st Finisce qui: è 1-1
Sostituzione 46' st Esce Camilli entra Ragghianti
BollinoLucchese 45' st Cinque minuti di recupero
CartellinoGiallo 43' st Ammonito Banchelli
Sostituzione 38' st Esce Colferai entra Caggianese
BollinoLucchese 36' st Cela salva sulla linea una conclusione di Rotondo
BollinoLucchese 36' st Cela salva sulla linea una conclusione di Rotondo
Sostituzione 35' st Esce Hanxhari entra Castiello
Sostituzione 34' st Esce Piazze entra Riad
CartellinoGiallo 33' st Ammonito Hanxhari
Sostituzione 27' st Esce Russo entra Sansaro
CartellinoGiallo 27' st Ammonito Palaj
Pallone 26' st Gol! Fa pari Palaj in diagonale!
BollinoLucchese 23' st Occasione per Camilli che spara alto
Sostituzione 20' st Esce Parrini entra Palaj
Sostituzione 19' st Saccenti tenta il tiro ma trova una deviazione di un deviazione
BollinoLucchese 18' st Bartolotta spara alle stelle da buona posizione
BollinoLucchese 16' st Russo impegna Brunelli da fuori
Sostituzione 15' st Esce Geri entra Danti
BollinoLucchese 13' st Santeramo a un passo dal raddoppio di testa, grande parata di Brunelli
BollinoLucchese 11' st Bartolotta di testa, nessun problema per Brunelli
Sostituzione 1' st Esce Casini entra Banchelli
Fischietto 1' st Si riparte!
Fischietto 46' pt Finisce il primo tempo: è 1-0 per i rossoneri
BollinoLucchese 45' pt Un minuto di recupero
BollinoLucchese 45' pt Un minuto di recupero
BollinoLucchese 41' pt Colferai ci prova da fuori, Brunelli respinge in tuffo
BollinoLucchese 41' pt Colferai ci prova da fuori, Brunelli respinge in tuffo
CartellinoGiallo 33' pt Ammonito Bartolotta
BollinoLucchese 23' pt Parrini sfiora il pari, Rotondo ci mette il piede e devia quanto basta
BollinoLucchese 23' pt Parrini sfiora il pari, Rotondo ci mette il piede e devia quanto basta
Pallone 16' pt GOOLL! Piazze sblocca al termine di una azione insistita dei rossoneri!
Pallone 16' pt GOOLL! Piazze sblocca al termine di una azione insistita dei rossoneri!
BollinoLucchese 9' pt Colferai impegna il portiere ospite del limite
BollinoLucchese 2' pt Lucchese in bianco, Zenith in amaranto
BollinoLucchese 2' pt Lucchese in bianco, Zenith in amaranto
Fischietto 1' pt Partiti!

