Lucchese-Zenith Prato: 1-1 Pari molto stretto

I 90 minuti
mercoledì, 7 gennaio 2026, 16:31
Lucchese-Zenith Prato: 1-1
Lucchese: Milan, Xeka, Lorenzini, Santeramo, Pupeschi, Rotondo, Bartolotta, Russo (27' st Sansaro), Camilli (46' st Ragghianti), Colferai (38' st Caggianese), Piazze (34' st Riad). A disp. Ennached, Venanzi, Picchi, Onu, Palma, Ragghianti. All. Pirozzi.
Zenith Prato: Brunelli, Toccafondi, Del Pela, Parrini (20' st Palaj), Geri (15' st Danti), Saccenti, Tempestini, Moussad, Cela, Hanxhari (35' st Castiello), Casini (1' at Banchelli). A disp. Caroti, Fiaschi, Sinisgallo, Castiello, Fallani, Nannipieri. All. Settesoldi.
Arbitro: Poggianti di Livorno.
Reti: 16' pt Piazze, 26' st Palaj
Note. Ammoniti: Bartolotta, Palaj, Hanxhari, Banchelli, Saccenti. Angoli: 5-2. Spettatori 1392.
|50'
|st
|Finisce qui: è 1-1
|46'
|st
|Esce Camilli entra Ragghianti
|45'
|st
|Cinque minuti di recupero
|43'
|st
|Ammonito Banchelli
|38'
|st
|Esce Colferai entra Caggianese
|36'
|st
|Cela salva sulla linea una conclusione di Rotondo
|36'
|st
|Cela salva sulla linea una conclusione di Rotondo
|35'
|st
|Esce Hanxhari entra Castiello
|34'
|st
|Esce Piazze entra Riad
|33'
|st
|Ammonito Hanxhari
|27'
|st
|Esce Russo entra Sansaro
|27'
|st
|Ammonito Palaj
|26'
|st
|Gol! Fa pari Palaj in diagonale!
|23'
|st
|Occasione per Camilli che spara alto
|20'
|st
|Esce Parrini entra Palaj
|19'
|st
|Saccenti tenta il tiro ma trova una deviazione di un deviazione
|18'
|st
|Bartolotta spara alle stelle da buona posizione
|16'
|st
|Russo impegna Brunelli da fuori
|15'
|st
|Esce Geri entra Danti
|13'
|st
|Santeramo a un passo dal raddoppio di testa, grande parata di Brunelli
|11'
|st
|Bartolotta di testa, nessun problema per Brunelli
|1'
|st
|Esce Casini entra Banchelli
|1'
|st
|Si riparte!
|46'
|pt
|Finisce il primo tempo: è 1-0 per i rossoneri
|45'
|pt
|Un minuto di recupero
|45'
|pt
|Un minuto di recupero
|41'
|pt
|Colferai ci prova da fuori, Brunelli respinge in tuffo
|41'
|pt
|Colferai ci prova da fuori, Brunelli respinge in tuffo
|33'
|pt
|Ammonito Bartolotta
|23'
|pt
|Parrini sfiora il pari, Rotondo ci mette il piede e devia quanto basta
|23'
|pt
|Parrini sfiora il pari, Rotondo ci mette il piede e devia quanto basta
|16'
|pt
|GOOLL! Piazze sblocca al termine di una azione insistita dei rossoneri!
|16'
|pt
|GOOLL! Piazze sblocca al termine di una azione insistita dei rossoneri!
|9'
|pt
|Colferai impegna il portiere ospite del limite
|2'
|pt
|Lucchese in bianco, Zenith in amaranto
|2'
|pt
|Lucchese in bianco, Zenith in amaranto
|1'
|pt
|Partiti!
domenica, 21 dicembre 2025, 16:24
Gara dai due volti: nel primo tempo gli uomini di Pirozzi vanno sotto di due reti e sembrano incapaci di reagire, nella ripresa in due minuti prima Santeramo e poi Camilli ristabiliscono la parità che vale il primato in coabitazione
mercoledì, 17 dicembre 2025, 20:49
Nella finale di Coppa Italia regionale, i rossoneri escono battuti: Caggianese illude con un rigore ma i valdarnesi recuperano e sorpassano: tutto nel primo tempo. Nella ripresa, nonostante le sostituzioni, non si creano situazioni per riacciuffare il pari. Squadra con poche idee
domenica, 7 dicembre 2025, 16:25
I rossoneri non vanno oltre il pari contro il Perignano che fa muro e si difende con ordine: occasioni per Caggianese, Riad e Bartolotta ma conservano comunque il primo posto
mercoledì, 3 dicembre 2025, 22:32
I rossoneri arrivano in finale regionale di Coppa Italia al termine di un duro match non controllato dall'arbitro: decide Palma con un gol per tempo. Buona gara dei due nuovi arrivati Camilli e Colferai