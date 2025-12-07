Pro Livorno-Lucchese: 0-1 Vittoria sofferta

I 90 minuti
domenica, 11 gennaio 2026, 16:28
Pro Livorno-Lucchese: 0-1
Pro Livorno: Serafini, Bani (29' st Faye), Giubbolini, Montecalvo, Nannetti, Tognarelli,, Freschi (19' st Bucchioni), Lucarelli, Cutroneo, Ba Mamadou, Puccetti (1' st Fermi). A disp. Rosini, Chiappara, Galeone, Massa, Bottoni, Di Piazza. All. Alicante.
Lucchese: Milan, Pupeschi, Lorenzini, Del Rosso (42' st Onu), Rotondo, Santeramo, Bartolotta, Russo (12' st Sansaro), Ragghianti (37' st Xeka), Caggianese (27' st Riad), Piazze (39' st Camilli). A disp. Ennached, Palma, Venanzi, Colferai. All. Pirozzi.
Arbitro: Danesi di Pistoia.
Reti: 33' pt Bartolotta
Note. Ammoniti: Lorenzini, Nannetti, Tognarelli. Angoli: 4-4.
|51'
|st
|Finisce qui: è 1-0 per i rossoneri!
|49'
|st
|Assalti finali dei padroni di casa
|45'
|st
|Sei minuti di recupero
|42'
|st
|Esce Del Rosso entra Onu
|41'
|st
|Ammonito Tognarelli
|39'
|st
|Esce Piazze entra Camilli
|37'
|st
|Esce Ragghianti entra Xeka
|33'
|st
|Ammonito Nannetti
|29'
|st
|Cutroneo non trova l'aggancio in area: pericolo
|29'
|st
|Esce Bani entra Faye
|27'
|st
|Esce Caggianese entra Riad
|19'
|st
|Esce Freschi entra Bucchioni
|17'
|st
|Ammonito Lorenzini
|12'
|st
|Esce Russo entra Sansaro
|5'
|st
|Fermi sottomisura, la sua mezza rovesciata è alta
|3'
|st
|Bartolotta da buona posizione: palla alta sulla traversa
|1'
|st
|Esce Puccetti entra Fermi
|1'
|st
|Si riparte!
|48'
|pt
|Finisce il primo tempo: è 1-0 per i rossoneri
|47'
|pt
|Palo di Tognarelli di testa!
|45'
|pt
|Tre minuti di recupero
|44'
|pt
|Ragghianti di testa: super parata di Serafini!
|33'
|pt
|GOLLL! Bartolotta di testa da due passi!
|31'
|pt
|Russo da fuori, palla alta
|30'
|pt
|Gara che alla mezzora non registra nemmeno un tiro in porta
|16'
|pt
|Mischia in area rossonera, Milan viene sbilanciato ma l'arbitro lascia giocare
|6'
|pt
|Ci prova Ragghianti di testa, palla sul fondo
|2'
|pt
|Pro Livorno in verde Lucchese in rossonero
|1'
|pt
|Partiti!
mercoledì, 7 gennaio 2026, 16:31
Rossoneri raggiunti nello scontro diretto: Piazze sblocca nel primo tempo. Nella ripresa Santeramo e Camilli vicini al raddoppio poi pareggia Palaj. Doppio salvataggio sulla linea degli ospiti e assedio finale, ma il risultato non cambia
domenica, 21 dicembre 2025, 16:24
Gara dai due volti: nel primo tempo gli uomini di Pirozzi vanno sotto di due reti e sembrano incapaci di reagire, nella ripresa in due minuti prima Santeramo e poi Camilli ristabiliscono la parità che vale il primato in coabitazione
mercoledì, 17 dicembre 2025, 20:49
Nella finale di Coppa Italia regionale, i rossoneri escono battuti: Caggianese illude con un rigore ma i valdarnesi recuperano e sorpassano: tutto nel primo tempo. Nella ripresa, nonostante le sostituzioni, non si creano situazioni per riacciuffare il pari. Squadra con poche idee
domenica, 7 dicembre 2025, 16:25
I rossoneri non vanno oltre il pari contro il Perignano che fa muro e si difende con ordine: occasioni per Caggianese, Riad e Bartolotta ma conservano comunque il primo posto