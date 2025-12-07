Banca di Pescia

Pro Livorno-Lucchese: 0-1 Vittoria sofferta

domenica, 11 gennaio 2026, 16:28

Pro Livorno-Lucchese: 0-1

Pro Livorno: Serafini, Bani (29' st Faye), Giubbolini, Montecalvo, Nannetti, Tognarelli,, Freschi (19' st Bucchioni), Lucarelli, Cutroneo, Ba Mamadou, Puccetti (1' st Fermi). A disp. Rosini, Chiappara, Galeone, Massa, Bottoni, Di Piazza. All. Alicante. 

Lucchese: Milan, Pupeschi, Lorenzini, Del Rosso (42' st Onu), Rotondo, Santeramo, Bartolotta, Russo (12' st Sansaro), Ragghianti (37' st Xeka), Caggianese (27' st Riad), Piazze (39' st Camilli). A disp. Ennached, Palma, Venanzi, Colferai. All. Pirozzi.

Arbitro: Danesi di Pistoia.

Reti: 33' pt Bartolotta

Note. Ammoniti: Lorenzini, Nannetti, Tognarelli. Angoli: 4-4.

 

Fischietto 51' st Finisce qui: è 1-0 per i rossoneri!
BollinoLucchese 49' st Assalti finali dei padroni di casa
BollinoLucchese 45' st Sei minuti di recupero
Sostituzione 42' st Esce Del Rosso entra Onu
CartellinoGiallo 41' st Ammonito Tognarelli
Sostituzione 39' st Esce Piazze entra Camilli
Sostituzione 37' st Esce Ragghianti entra Xeka
CartellinoGiallo 33' st Ammonito Nannetti
BollinoLucchese 29' st Cutroneo non trova l'aggancio in area: pericolo
Sostituzione 29' st Esce Bani entra Faye
Sostituzione 27' st Esce Caggianese entra Riad
Sostituzione 19' st Esce Freschi entra Bucchioni
CartellinoGiallo 17' st Ammonito Lorenzini
Sostituzione 12' st Esce Russo entra Sansaro
BollinoLucchese 5' st Fermi sottomisura, la sua mezza rovesciata è alta
BollinoLucchese 3' st Bartolotta da buona posizione: palla alta sulla traversa
Sostituzione 1' st Esce Puccetti entra Fermi
Fischietto 1' st Si riparte!
Fischietto 48' pt Finisce il primo tempo: è 1-0 per i rossoneri
BollinoLucchese 47' pt Palo di Tognarelli di testa!
BollinoLucchese 45' pt Tre minuti di recupero
BollinoLucchese 44' pt Ragghianti di testa: super parata di Serafini!
Pallone 33' pt GOLLL! Bartolotta di testa da due passi!
BollinoLucchese 31' pt Russo da fuori, palla alta
BollinoLucchese 30' pt Gara che alla mezzora non registra nemmeno un tiro in porta
BollinoLucchese 16' pt Mischia in area rossonera, Milan viene sbilanciato ma l'arbitro lascia giocare
BollinoLucchese 6' pt Ci prova Ragghianti di testa, palla sul fondo
BollinoLucchese 2' pt Pro Livorno in verde Lucchese in rossonero
Fischietto 1' pt Partiti!

Altri articoli in I 90 minuti

mercoledì, 7 gennaio 2026, 16:31

Lucchese-Zenith Prato: 1-1 Pari molto stretto

Rossoneri raggiunti nello scontro diretto: Piazze sblocca nel primo tempo. Nella ripresa Santeramo e Camilli vicini al raddoppio poi pareggia Palaj. Doppio salvataggio sulla linea degli ospiti e assedio finale, ma il risultato non cambia

domenica, 21 dicembre 2025, 16:24

Fucecchio-Lucchese: 2-2 I rossoneri recuperano una partita che sembrava persa

Gara dai due volti: nel primo tempo gli uomini di Pirozzi vanno sotto di due reti e sembrano incapaci di reagire, nella ripresa in due minuti prima Santeramo e poi Camilli ristabiliscono la parità che vale il primato in coabitazione

mercoledì, 17 dicembre 2025, 20:49

Lucchese-Sangiovannese: 1-2 I rossoneri perdono la Coppa

Nella finale di Coppa Italia regionale, i rossoneri escono battuti: Caggianese illude con un rigore ma i valdarnesi recuperano e sorpassano: tutto nel primo tempo. Nella ripresa, nonostante le sostituzioni, non si creano situazioni per riacciuffare il pari. Squadra con poche idee

domenica, 7 dicembre 2025, 16:25

Perignano-Lucchese: 0-0 Pari e poche emozioni

I rossoneri non vanno oltre il pari contro il Perignano che fa muro e si difende con ordine: occasioni per Caggianese, Riad e Bartolotta ma conservano comunque il primo posto

