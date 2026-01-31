Larcianese-Lucchese: 0-1 Riad lascia ancora il segno

I 90 minuti
domenica, 8 marzo 2026, 16:29
Larcianese-Lucchese: 0-1
Larcianese: Della Pina, Maffei, Crecchi, Marianelli (25' st Pertici), Belluomini, Salerno (34' st Nenci), Martinelli (14' st Mariani), Minardi, Mallardo, Rosselli (25' st Bolognini), Ba. A disp. Xillo, Lucaccini, Pala, Fiore. All. Cerasa.
Lucchese: Milan, Xeka, Lorenzini, Picchi (36' st Russo), Pupeschi, Rotondo, Bartolotta (45' st Zenuni), Del Rosso, Camilli (50' st Ragghianti), Fedato (29' st Piazze), Riad (44' st Tosi). A disp. Ennached, Venanzi, Palma, Sansaro. All. Pirozzi.
Arbitro: Dossetto di Pinerolo.
Reti: 16' st Riad
Note. Angoli: 2-6. Ammoniti: Rosselli, Del Rosso, Bartolotta. Spetttori 700 circa, oltre 500 dei quali da Lucca.
|53'
|st
|E' finita! E' vittoria! La Lucchese vince 1-0!
|50'
|st
|Esce Camilli entra Ragghianti
|45'
|st
|Sei minuti di recupero
|45'
|st
|Esce Bartolotta entra Zenoni
|44'
|st
|Esce Riad entra Tosi
|40'
|st
|Padroni di casa in avanti
|36'
|st
|Esce Picchi entra Russo
|34'
|st
|Esce Salerno entra Nenci
|31'
|st
|Occasione per Rotondo che non trova l'impatto con il pallone a pochissimo dalla porta!
|29'
|st
|Esce Fedato entra Piazze
|26'
|st
|Contropiede in vantaggio numerico, il cross di Bartolotta è sbagliato
|25'
|st
|Escono entrano Marianelli e Rosselli entrano Pertici e Bolognini
|20'
|st
|Fedato su punizione da fuori: palla non lontana dal palo
|16'
|st
|GOOLLL! Riad sblocca su un bell'assist di Fedato!
|15'
|st
|Esce Martinelli entra Mariani
|2'
|st
|Camilli, tutto solo, spreca in diagonale!
|1'
|st
|Si riparte!
|45'
|pt
|Finisce il primo tempo: è 0-0 davvero con pochi spunti
|41'
|pt
|Ammonito Bartolotta
|38'
|pt
|Fedato in diagonale: palla alta sulla traversa
|36'
|pt
|Ci prova Fedato da dentro l'area: la conclusione è debole e centrale
|26'
|pt
|Milan in uscita anticipa Minardi
|24'
|pt
|Ammonito Del Rosso
|19'
|pt
|Ammonito Rosselli
|5'
|pt
|Oltre 500 i tifosi rossoneri presenti, tra di loro anche una rappresentanza dei tifosi del Montecatini Basket
|3'
|pt
|Larcianese in viola, Lucchese in bianco
|1'
|pt
|Partiti!
