I 90 minuti

Larcianese-Lucchese: 0-1 Riad lascia ancora il segno

domenica, 8 marzo 2026, 16:29

Larcianese-Lucchese: 0-1

Larcianese: Della Pina, Maffei, Crecchi, Marianelli (25' st Pertici), Belluomini, Salerno (34' st Nenci), Martinelli (14' st Mariani), Minardi, Mallardo, Rosselli (25' st Bolognini), Ba. A disp. Xillo, Lucaccini, Pala, Fiore. All. Cerasa.

Lucchese: Milan, Xeka, Lorenzini, Picchi (36' st Russo), Pupeschi, Rotondo, Bartolotta (45' st Zenuni), Del Rosso, Camilli (50' st Ragghianti), Fedato (29' st Piazze), Riad (44' st Tosi). A disp. Ennached, Venanzi, Palma, Sansaro. All. Pirozzi.

Arbitro: Dossetto di Pinerolo.

Reti: 16' st Riad

Note. Angoli: 2-6. Ammoniti: Rosselli, Del Rosso, Bartolotta. Spetttori 700 circa, oltre 500 dei quali da Lucca.

Fischietto 53' st E' finita! E' vittoria! La Lucchese vince 1-0!
Sostituzione 50' st Esce Camilli entra Ragghianti
BollinoLucchese 45' st Sei minuti di recupero
Sostituzione 45' st Esce Bartolotta entra Zenoni
Sostituzione 44' st Esce Riad entra Tosi
BollinoLucchese 40' st Padroni di casa in avanti
Sostituzione 36' st Esce Picchi entra Russo
Sostituzione 34' st Esce Salerno entra Nenci
BollinoLucchese 31' st Occasione per Rotondo che non trova l'impatto con il pallone a pochissimo dalla porta!
Sostituzione 29' st Esce Fedato entra Piazze
BollinoLucchese 26' st Contropiede in vantaggio numerico, il cross di Bartolotta è sbagliato
Sostituzione 25' st Escono entrano Marianelli e Rosselli entrano Pertici e Bolognini
BollinoLucchese 20' st Fedato su punizione da fuori: palla non lontana dal palo
Goal 16' st GOOLLL! Riad sblocca su un bell'assist di Fedato!
Sostituzione 15' st Esce Martinelli entra Mariani
BollinoLucchese 2' st Camilli, tutto solo, spreca in diagonale!
Fischietto 1' st Si riparte!
Fischietto 45' pt Finisce il primo tempo: è 0-0 davvero con pochi spunti
CartellinoGiallo 41' pt Ammonito Bartolotta
BollinoLucchese 38' pt Fedato in diagonale: palla alta sulla traversa
BollinoLucchese 38' pt Fedato in diagonale: palla alta sulla traversa
BollinoLucchese 36' pt Ci prova Fedato da dentro l'area: la conclusione è debole e centrale
BollinoLucchese 26' pt Milan in uscita anticipa Minardi
CartellinoGiallo 24' pt Ammonito Del Rosso
CartellinoGiallo 19' pt Ammonito Rosselli
BollinoLucchese 5' pt Oltre 500 i tifosi rossoneri presenti, tra di loro anche una rappresentanza dei tifosi del Montecatini Basket
BollinoLucchese 3' pt Larcianese in viola, Lucchese in bianco
Fischietto 1' pt Partiti!

domenica, 1 marzo 2026, 16:31

Lucchese-Massese: 1-0 Tre punti pesantissimi a un soffio dalla fine

I rossoneri sbloccano il match a pochi secondi dalla fine grazie a un gol di Sansaro. Dopo un primo tempo sottotono, Lucchese vicina al gol Riad, Bartolotta e Riad ma sbattono contro la difesa apuana sino al colpo di testa decisivo

domenica, 15 febbraio 2026, 16:36

Sestese-Lucchese: 0-0 Pari senza grandi sussulti

Pari senza grandi emozioni in una gara spigolosa. Occasioni per Camilli e Piazze (palo) nel primo tempo, mentre nella ripresa si registra solo un gran tiro di Russo. Rossoneri che perdono due punti nei confronti della Zenith Prato

domenica, 8 febbraio 2026, 16:31

Lucchese-San Giuliano: 2-0 Ancora una vittoria

Con un gol per tempo i rossoneri regolano un coriaceo San Giuliano e continuano la loro marcia al comando del campionato. Sblocca Fedato su rigore, poi nella ripresa raddoppia Piazze. Milan para un rigore, infortunio per Colferai

sabato, 31 gennaio 2026, 16:28

Castelnuovo G-Lucchese: 0-1 Altre tre punti per continuare la marcia

Dopo un primo tempo in sordina, decide un bellissimo gol di Riad che poi esce per infortunio. I rossoneri mancano un paio di occasioni per chiudere la gara e i padroni di casa vanno vicinissimi al pari con una traversa di Bartolomei, ma il vantaggio regge e arrivano altri tre...

