Lucchese-San Giuliano: 2-0 Ancora una vittoria

I 90 minuti
domenica, 8 febbraio 2026, 16:31
Lucchese-San Giuliano: 2-0
Lucchese: Milan, Xeka, Lorenzini, Del Rosso, Pupeschi, Picchi, Bartolotta (47' st Sansaro), Russo (36' st Zenuni), Camilli (35' st Ragghianti), Fedato (42' st Tosi), Colferai (28' pt Piazze). A disp. Ennached, Venanzi, Onu, Palma. All. Pirozzi.
San Giuliano: Giacobbe, Gremigni, Angelotti (27' st Paci), Amico, Pasquini (39' st Campani), Anzilotti (18' st Gargani), Borgia, Nacci (27' st Casanova), Di Paola (39' st Ferretti), Cornacchia, Bacci. A disp. Ria, Arnesi, Sorbo, Doveri. All. Roventini.
Arbitro: Pappalardo di Crema.
Reti: 12' pt Fedato (r), 2' st Piazze
Note. Ammoniti: Di Paola, Camilli, Fedato, Pupeschi, Casanova, Lorenzini. Angoli: 1-3. Al 35' pt Cornacchia si fa parare un rigore da Milan. Spettatori 1524.
|50'
|st
|Finisce qui: è 2-0 per i rossoneri!
|47'
|st
|Esce Bartolotta entra Sansaro
|45'
|st
|Quattro minuti di recupero
|42'
|st
|Esce Fedato entra Tosi
|39'
|st
|Escono Pasquini e Di Paola entrano Ferretti e Campani
|38'
|st
|Ammonito Lorenzini
|35'
|st
|Esce Camilli entra Ragghianti
|30'
|st
|Ammonito Casanova
|27'
|st
|Escono Angelotti e Nacci entrano Paci e Casanova
|25'
|st
|Camilli: il suo tiro è contrato
|18'
|st
|Esce Anzilotti entra Gargani
|9'
|st
|Ammonito Pupeschi
|2'
|st
|GOOLL! Raddoppia Piazze con un diagonale che supera Giacobbe!
|1'
|st
|Si riparte!
|48'
|pt
|Finisce il primo tempo: è 1-0
|45'
|pt
|Tre minuti di recupero
|42'
|pt
|Ammonito Fedato
|39'
|pt
|Ammonito Camilli
|36'
|pt
|Esce Russo entra Zenoni
|35'
|pt
|Milan para dagli undici metri la conclusione di Cornacchia!
|34'
|pt
|Rigore per gli ospiti! Xeka stende Bacci e provoca il penalty!
|28'
|pt
|Esce Colferai entra Piazze
|23'
|pt
|Bacci spara a lato da buona posizione
|20'
|pt
|Ammonito Di Paola
|18'
|pt
|In Curva Ovest anche alcuni tifosi del Ravenna che hanno una antica amicizia con quelli rossoneri
|12'
|pt
|GOOLL! Dal dischetto fa centro Fedato!
|11'
|pt
|Rigore per i rossoneri! Colferai è steso a due passi dal portiere!
|5'
|pt
|Si affrontano i due migliori attacchi del girone
|3'
|pt
|Lucchese in bianco San Giuliano in nerazzurro
|1'
|pt
|Partiti!
sabato, 31 gennaio 2026, 16:28
Dopo un primo tempo in sordina, decide un bellissimo gol di Riad che poi esce per infortunio. I rossoneri mancano un paio di occasioni per chiudere la gara e i padroni di casa vanno vicinissimi al pari con una traversa di Bartolomei, ma il vantaggio regge e arrivano altri tre...
domenica, 25 gennaio 2026, 16:25
Rossoneri impegnati con il Viareggio in un match di altissima classifica: nel primo tempo occasioni per Riad e Fedato, Kthella impegna due volte Milan sul finire. A inizio ripresa sblocca Fedato, poi occasioni per lo stesso Fedato e Santeramo ma Nucci dice no. Pegollo centra la traversa nel recupero
mercoledì, 21 gennaio 2026, 16:28
Partono male i rossoneri che concedono occasioni ai padroni di casa, poi gara in equilibrio. inizio secondo tempo il vantaggio dei grossetani con Camilli che sbaglia un rigore ma a tempo scaduto rimedia Riad
domenica, 18 gennaio 2026, 16:31
Decide un gol del bomber Camilli nel primo tempo. Occasioni per lo stesso Camilli, Riad, Caggianese e Lorenzini. Piazza colpisce una clamorosa traversa ma il risultato rimane in bilico sino alla fine. Rossoneri che restano in testa a pari merito con la Zenith Prato