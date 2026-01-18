Banca di Pescia

BL Colorificio

panda estivo 2025

prenota grande - Dimensioni 400 x 120 px

Panda

I 90 minuti

Lucchese-San Giuliano: 2-0 Ancora una vittoria

domenica, 8 febbraio 2026, 16:31

Lucchese-San Giuliano: 2-0

Lucchese: Milan, Xeka, Lorenzini, Del Rosso, Pupeschi, Picchi, Bartolotta (47' st Sansaro), Russo (36' st Zenuni), Camilli (35' st Ragghianti), Fedato (42' st Tosi), Colferai (28' pt Piazze). A disp. Ennached, Venanzi, Onu, Palma. All. Pirozzi.

San Giuliano: Giacobbe, Gremigni, Angelotti (27' st Paci), Amico, Pasquini (39' st Campani), Anzilotti (18' st Gargani), Borgia, Nacci (27' st Casanova), Di Paola (39' st Ferretti), Cornacchia, Bacci. A disp. Ria, Arnesi, Sorbo, Doveri. All. Roventini.

Arbitro: Pappalardo di Crema.

Reti: 12' pt Fedato (r), 2' st Piazze

Note. Ammoniti: Di Paola, Camilli, Fedato, Pupeschi, Casanova, Lorenzini. Angoli: 1-3. Al 35' pt Cornacchia si fa parare un rigore da Milan. Spettatori 1524.

Fischietto 50' st Finisce qui: è 2-0 per i rossoneri!
Sostituzione 47' st Esce Bartolotta entra Sansaro
BollinoLucchese 45' st Quattro minuti di recupero
Sostituzione 42' st Esce Fedato entra Tosi
Sostituzione 39' st Escono Pasquini e Di Paola entrano Ferretti e Campani
CartellinoGiallo 38' st Ammonito Lorenzini
Sostituzione 35' st Esce Camilli entra Ragghianti
CartellinoGiallo 30' st Ammonito Casanova
Sostituzione 27' st Escono Angelotti e Nacci entrano Paci e Casanova
BollinoLucchese 25' st Camilli: il suo tiro è contrato
Sostituzione 18' st Esce Anzilotti entra Gargani
CartellinoGiallo 9' st Ammonito Pupeschi
Pallone 2' st GOOLL! Raddoppia Piazze con un diagonale che supera Giacobbe!
Fischietto 1' st Si riparte!
Fischietto 48' pt Finisce il primo tempo: è 1-0
BollinoLucchese 45' pt Tre minuti di recupero
CartellinoGiallo 42' pt Ammonito Fedato
CartellinoGiallo 39' pt Ammonito Camilli
Sostituzione 36' pt Esce Russo entra Zenoni
BollinoLucchese 35' pt Milan para dagli undici metri la conclusione di Cornacchia!
Fischietto 34' pt Rigore per gli ospiti! Xeka stende Bacci e provoca il penalty!
Sostituzione 28' pt Esce Colferai entra Piazze
BollinoLucchese 23' pt Bacci spara a lato da buona posizione
CartellinoGiallo 20' pt Ammonito Di Paola
BollinoLucchese 18' pt In Curva Ovest anche alcuni tifosi del Ravenna che hanno una antica amicizia con quelli rossoneri
Pallone 12' pt GOOLL! Dal dischetto fa centro Fedato!
Fischietto 11' pt Rigore per i rossoneri! Colferai è steso a due passi dal portiere!
BollinoLucchese 5' pt Si affrontano i due migliori attacchi del girone
BollinoLucchese 3' pt Lucchese in bianco San Giuliano in nerazzurro
Fischietto 1' pt Partiti!

MAV autotrasporti

bonito

Banca di Pescia

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

BL Colorificio

panda estivo 2025

prenota grande - Dimensioni 400 x 120 px

Panda

Altri articoli in I 90 minuti

sabato, 31 gennaio 2026, 16:28

Castelnuovo G-Lucchese: 0-1 Altre tre punti per continuare la marcia

Dopo un primo tempo in sordina, decide un bellissimo gol di Riad che poi esce per infortunio. I rossoneri mancano un paio di occasioni per chiudere la gara e i padroni di casa vanno vicinissimi al pari con una traversa di Bartolomei, ma il vantaggio regge e arrivano altri tre...

domenica, 25 gennaio 2026, 16:25

Lucchese-Viareggio: 1-0 E' vittoria pesantissima

Rossoneri impegnati con il Viareggio in un match di altissima classifica: nel primo tempo occasioni per Riad e Fedato, Kthella impegna due volte Milan sul finire. A inizio ripresa sblocca Fedato, poi occasioni per lo stesso Fedato e Santeramo ma Nucci dice no. Pegollo centra la traversa nel recupero

mercoledì, 21 gennaio 2026, 16:28

Belvedere-Lucchese: 1-1 Ci pensa Riad

Partono male i rossoneri che concedono occasioni ai padroni di casa, poi gara in equilibrio. inizio secondo tempo il vantaggio dei grossetani con Camilli che sbaglia un rigore ma a tempo scaduto rimedia Riad

domenica, 18 gennaio 2026, 16:31

Lucchese-Real Forte: 1-0 Tre punti per rimanere al comando

Decide un gol del bomber Camilli nel primo tempo. Occasioni per lo stesso Camilli, Riad, Caggianese e Lorenzini. Piazza colpisce una clamorosa traversa ma il risultato rimane in bilico sino alla fine. Rossoneri che restano in testa a pari merito con la Zenith Prato

Ricerca nel sito

MAV autotrasporti

bonito

Banca di Pescia

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px