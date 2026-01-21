Banca di Pescia

I 90 minuti

Sestese-Lucchese: 0-0 Pari senza grandi sussulti

domenica, 15 febbraio 2026, 16:36

Sestese-Lucchese: 0-0

Sestese: Giuntini, Ciucinotta, Mernacaj, Pisaneschi (46' pt Aria Arango), Bianchi, Belli, Dianda (8' st Pisaniello), Safina, Berti (27' st Fiorentino), Ciotola, Ermini (35' st Pozzangara). A disp. Giusti, Casati, Puzzangara, D'Amato, Manganiello, Sarr Papa. All. Polloni.

Lucchese: Milan, Xeka, Tosi (19' st Lorenzini), Picchi (21' st Russo), Pupeschi, Santeramo, Bartolotta, Del Rosso, Camilli (33' st Ragghianti), Fedato (29' st Palma), Piazze. A disp. Ennached, Venanzi, Onu, Sansaro, Zenuni. All. Pirozzi.

Arbitro: Bragazzi di Carrara.

Note. Ammoniti: Tosi, Cucinotta, Bianchi, Santeramo e il tecnico della Sestese Polloni. Angoli: 3-3. Spettatori oltre 600, circa 500 dei quali da Lucca.

Fischietto 51' st Finisce qui: è 0-0
BollinoLucchese 45' st Cinque minuti di recupero
CartellinoGiallo 45' st Ammonito Santeramo
CartellinoGiallo 40' st Ammonito Bianchi
BollinoLucchese 40' st Russo da fuori, palla alta
Sostituzione 35' st Esce Ermini entra Pozzangara
Sostituzione 33' st Esce Camilli entra Ragghianti
Sostituzione 29' st Esce Fedato entra Palma
Sostituzione 27' st Esce Berti entra Fiorentino
BollinoLucchese 26' st Occasione per Russo, riesce a respingere Giuntini!
CartellinoGiallo 25' st Ammonito Cucinotta
Sostituzione 21' st Esce Picchi entra Russo
Sostituzione 19' st Esce Tosi entra Lorenzini
Sostituzione 8' st Esce Dianda entra Pisaniello
Fischietto 1' st Si riparte!
Fischietto 48' pt Finisce il primo tempo: è 0-0
Sostituzione 46' pt Esce Pisaneschi entra Aria Arango
BollinoLucchese 45' pt Tre minuti di recupero
CartellinoGiallo 35' pt Ammonito Tosi
BollinoLucchese 34' pt Bartolotta spara alto da dentro l'area
BollinoLucchese 18' pt Berti di testa, palla alta
BollinoLucchese 8' pt Piazze, la sua conclusione finisce sul palo e viene respinta in qualche modo!
BollinoLucchese 6' pt Camilli dal limite sfiora il palo con un tiro a giro
BollinoLucchese 3' pt Sestese in rossoblù, Lucchese in bianco
Fischietto 1' pt Partiti!

