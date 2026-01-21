Sestese-Lucchese: 0-0 Pari senza grandi sussulti

I 90 minuti
domenica, 15 febbraio 2026, 16:36
Sestese-Lucchese: 0-0
Sestese: Giuntini, Ciucinotta, Mernacaj, Pisaneschi (46' pt Aria Arango), Bianchi, Belli, Dianda (8' st Pisaniello), Safina, Berti (27' st Fiorentino), Ciotola, Ermini (35' st Pozzangara). A disp. Giusti, Casati, Puzzangara, D'Amato, Manganiello, Sarr Papa. All. Polloni.
Lucchese: Milan, Xeka, Tosi (19' st Lorenzini), Picchi (21' st Russo), Pupeschi, Santeramo, Bartolotta, Del Rosso, Camilli (33' st Ragghianti), Fedato (29' st Palma), Piazze. A disp. Ennached, Venanzi, Onu, Sansaro, Zenuni. All. Pirozzi.
Arbitro: Bragazzi di Carrara.
Note. Ammoniti: Tosi, Cucinotta, Bianchi, Santeramo e il tecnico della Sestese Polloni. Angoli: 3-3. Spettatori oltre 600, circa 500 dei quali da Lucca.
|51'
|st
|Finisce qui: è 0-0
|45'
|st
|Cinque minuti di recupero
|45'
|st
|Ammonito Santeramo
|40'
|st
|Ammonito Bianchi
|40'
|st
|Russo da fuori, palla alta
|35'
|st
|Esce Ermini entra Pozzangara
|33'
|st
|Esce Camilli entra Ragghianti
|29'
|st
|Esce Fedato entra Palma
|27'
|st
|Esce Berti entra Fiorentino
|26'
|st
|Occasione per Russo, riesce a respingere Giuntini!
|25'
|st
|Ammonito Cucinotta
|21'
|st
|Esce Picchi entra Russo
|19'
|st
|Esce Tosi entra Lorenzini
|8'
|st
|Esce Dianda entra Pisaniello
|1'
|st
|Si riparte!
|48'
|pt
|Finisce il primo tempo: è 0-0
|46'
|pt
|Esce Pisaneschi entra Aria Arango
|45'
|pt
|Tre minuti di recupero
|35'
|pt
|Ammonito Tosi
|34'
|pt
|Bartolotta spara alto da dentro l'area
|18'
|pt
|Berti di testa, palla alta
|8'
|pt
|Piazze, la sua conclusione finisce sul palo e viene respinta in qualche modo!
|6'
|pt
|Camilli dal limite sfiora il palo con un tiro a giro
|3'
|pt
|Sestese in rossoblù, Lucchese in bianco
|1'
|pt
|Partiti!
domenica, 8 febbraio 2026, 16:31
Con un gol per tempo i rossoneri regolano un coriaceo San Giuliano e continuano la loro marcia al comando del campionato. Sblocca Fedato su rigore, poi nella ripresa raddoppia Piazze. Milan para un rigore, infortunio per Colferai
sabato, 31 gennaio 2026, 16:28
Dopo un primo tempo in sordina, decide un bellissimo gol di Riad che poi esce per infortunio. I rossoneri mancano un paio di occasioni per chiudere la gara e i padroni di casa vanno vicinissimi al pari con una traversa di Bartolomei, ma il vantaggio regge e arrivano altri tre...
domenica, 25 gennaio 2026, 16:25
Rossoneri impegnati con il Viareggio in un match di altissima classifica: nel primo tempo occasioni per Riad e Fedato, Kthella impegna due volte Milan sul finire. A inizio ripresa sblocca Fedato, poi occasioni per lo stesso Fedato e Santeramo ma Nucci dice no. Pegollo centra la traversa nel recupero
mercoledì, 21 gennaio 2026, 16:28
Partono male i rossoneri che concedono occasioni ai padroni di casa, poi gara in equilibrio. inizio secondo tempo il vantaggio dei grossetani con Camilli che sbaglia un rigore ma a tempo scaduto rimedia Riad