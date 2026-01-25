Lucchese-Massese: 1-0 Tre punti pesantissimi a un soffio dalla fine

I 90 minuti
domenica, 1 marzo 2026, 16:31
Lucchese-Massese: 1-0
Lucchese: Milan, Xeka (40' st Tosi), Lorenzini, Picchi (38' st Sansaro), Pupeschi, Santeramo, Bartolotta, Russo (13' st Del Rosso), Camilli (38' st Ragghianti), Fedato, Riad (32' st Piazze). A disp. Ennached, Venanzi, Tosi, Palma, Zenuni. All. Pirozzi.
Massese: Barsottini, Marchini, Grasso (32'st Mappelli), Andrei (38' st Cantatore), Lucaccini, Bechini, Centonze (28' st Caddeo), Bertipagani, Vekic (32' st Perrone), Papi, Ricci. A disp. Gatti, Bonni, Gassani, Biagi, Cantatore, Ferrari. All. Pantera.
Arbitro: Bolognesi di Siena.
Reti: 49' st Sansaro
Note. Ammoniti: Russo, Marchini, Bertipagani, Sansaro. Angoli: 6-4. Spettatori 2043 oltre un centinaio dei quali da Massa.
|50'
|st
|50'
|st
|Ammonito Sansaro
|49'
|st
|GOOLLLL! Sansaro di testa la sblocca!
|48'
|st
|Ammonito Bertipagani
|45'
|st
|Quattro minuti di recupero
|40'
|st
|Esce Xeka entra Tosi
|38'
|st
|Escono Picchi e Camilli entrano Sansaro e Ragghianti
|38'
|st
|Esce Andrei entra Cantatore
|32'
|st
|Escono Grasso e Vekic entrano Perrone e Mattelli
|32'
|st
|Esce Riad entra Piazze
|28'
|st
|Esce Centonze entra Caddeo
|23'
|st
|Barsottini si supera impedendo il gol a Camilli
|13'
|st
|Esce Russo entra Del Rosso
|11'
|st
|Bartolotta dal limite: palla fuori di un soffio
|6'
|st
|Occasione per Riad, mura Barsottini
|1'
|st
|Si riparte!
|45'
|pt
|Finisce il primo tempo: è 0-0
|40'
|pt
|Centonze dal limite, palla molto alta
|37'
|pt
|Ammonito Marchini
|35'
|pt
|Ammonito Russo
|15'
|pt
|Fedato in diagonale: nessun problema per Barsottini
|12'
|pt
|Camilli impegna Barsottini che riesce a smanacciare la conclusione
|3'
|pt
|Dalla Curva Est i supporter bianconeri rispondono con uno striscione che ricorda le due maglie centenarie mostrando alcune divise di Lucchese e Massese
|3'
|pt
|Lucchese in rossonero, Massese in bianconero
|2'
|pt
|Nutrita rappresentanza di tifosi ospiti, accolti dalla Curva Ovest con uno striscione con scritto: "Stretti da libera sorte" in omaggio al gemellaggio ormai storico tra le due tifoserie
|1'
|pt
|Partiti!
domenica, 15 febbraio 2026, 16:36
Pari senza grandi emozioni in una gara spigolosa. Occasioni per Camilli e Piazze (palo) nel primo tempo, mentre nella ripresa si registra solo un gran tiro di Russo. Rossoneri che perdono due punti nei confronti della Zenith Prato
domenica, 8 febbraio 2026, 16:31
Con un gol per tempo i rossoneri regolano un coriaceo San Giuliano e continuano la loro marcia al comando del campionato. Sblocca Fedato su rigore, poi nella ripresa raddoppia Piazze. Milan para un rigore, infortunio per Colferai
sabato, 31 gennaio 2026, 16:28
Dopo un primo tempo in sordina, decide un bellissimo gol di Riad che poi esce per infortunio. I rossoneri mancano un paio di occasioni per chiudere la gara e i padroni di casa vanno vicinissimi al pari con una traversa di Bartolomei, ma il vantaggio regge e arrivano altri tre...
domenica, 25 gennaio 2026, 16:25
Rossoneri impegnati con il Viareggio in un match di altissima classifica: nel primo tempo occasioni per Riad e Fedato, Kthella impegna due volte Milan sul finire. A inizio ripresa sblocca Fedato, poi occasioni per lo stesso Fedato e Santeramo ma Nucci dice no. Pegollo centra la traversa nel recupero