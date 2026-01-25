Banca di Pescia

BL Colorificio

panda estivo 2025

prenota grande - Dimensioni 400 x 120 px

Panda

I 90 minuti

Lucchese-Massese: 1-0 Tre punti pesantissimi a un soffio dalla fine

foto alcide

domenica, 1 marzo 2026, 16:31

Lucchese-Massese: 1-0

Lucchese: Milan, Xeka (40' st Tosi), Lorenzini, Picchi (38' st Sansaro), Pupeschi, Santeramo, Bartolotta, Russo (13' st Del Rosso), Camilli (38' st Ragghianti), Fedato, Riad (32' st Piazze). A disp. Ennached, Venanzi, Tosi, Palma, Zenuni. All. Pirozzi.

Massese: Barsottini, Marchini, Grasso (32'st Mappelli), Andrei (38' st Cantatore), Lucaccini, Bechini, Centonze (28' st Caddeo), Bertipagani, Vekic (32' st Perrone), Papi, Ricci. A disp. Gatti, Bonni, Gassani, Biagi, Cantatore, Ferrari. All. Pantera.

Arbitro: Bolognesi di Siena.

Reti: 49' st Sansaro

Note. Ammoniti: Russo, Marchini, Bertipagani, Sansaro. Angoli: 6-4. Spettatori 2043 oltre un centinaio dei quali da Massa.

Fischietto 50' st E' finita! E' vittoria!
Fischietto 50' st E' finita! E' vittoria!
CartellinoGiallo 50' st Ammonito Sansaro
Pallone 49' st GOOLLLL! Sansaro di testa la sblocca!
CartellinoGiallo 48' st Ammonito Bertipagani
BollinoLucchese 45' st Quattro minuti di recupero
Sostituzione 40' st Esce Xeka entra Tosi
Sostituzione 38' st Escono Picchi e Camilli entrano Sansaro e Ragghianti
Sostituzione 38' st Esce Andrei entra Cantatore
Sostituzione 32' st Escono Grasso e Vekic entrano Perrone e Mattelli
Sostituzione 32' st Esce Riad entra Piazze
Sostituzione 28' st Esce Centonze entra Caddeo
BollinoLucchese 23' st Barsottini si supera impedendo il gol a Camilli
Sostituzione 13' st Esce Russo entra Del Rosso
BollinoLucchese 11' st Bartolotta dal limite: palla fuori di un soffio
BollinoLucchese 6' st Occasione per Riad, mura Barsottini
Fischietto 1' st Si riparte!
Fischietto 1' st Si riparte!
Fischietto 1' st Si riparte!
Fischietto 45' pt Finisce il primo tempo: è 0-0
BollinoLucchese 40' pt Centonze dal limite, palla molto alta
CartellinoGiallo 37' pt Ammonito Marchini
CartellinoGiallo 35' pt Ammonito Russo
BollinoLucchese 15' pt Fedato in diagonale: nessun problema per Barsottini
BollinoLucchese 12' pt Camilli impegna Barsottini che riesce a smanacciare la conclusione
BollinoLucchese 3' pt Dalla Curva Est i supporter bianconeri rispondono con uno striscione che ricorda le due maglie centenarie mostrando alcune divise di Lucchese e Massese
BollinoLucchese 3' pt Lucchese in rossonero, Massese in bianconero
BollinoLucchese 2' pt Nutrita rappresentanza di tifosi ospiti, accolti dalla Curva Ovest con uno striscione con scritto: "Stretti da libera sorte" in omaggio al gemellaggio ormai storico tra le due tifoserie
Fischietto 1' pt Partiti!

MAV autotrasporti

bonito

Banca di Pescia

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

BL Colorificio

panda estivo 2025

prenota grande - Dimensioni 400 x 120 px

Panda

Altri articoli in I 90 minuti

domenica, 15 febbraio 2026, 16:36

Sestese-Lucchese: 0-0 Pari senza grandi sussulti

Pari senza grandi emozioni in una gara spigolosa. Occasioni per Camilli e Piazze (palo) nel primo tempo, mentre nella ripresa si registra solo un gran tiro di Russo. Rossoneri che perdono due punti nei confronti della Zenith Prato

domenica, 8 febbraio 2026, 16:31

Lucchese-San Giuliano: 2-0 Ancora una vittoria

Con un gol per tempo i rossoneri regolano un coriaceo San Giuliano e continuano la loro marcia al comando del campionato. Sblocca Fedato su rigore, poi nella ripresa raddoppia Piazze. Milan para un rigore, infortunio per Colferai

sabato, 31 gennaio 2026, 16:28

Castelnuovo G-Lucchese: 0-1 Altre tre punti per continuare la marcia

Dopo un primo tempo in sordina, decide un bellissimo gol di Riad che poi esce per infortunio. I rossoneri mancano un paio di occasioni per chiudere la gara e i padroni di casa vanno vicinissimi al pari con una traversa di Bartolomei, ma il vantaggio regge e arrivano altri tre...

domenica, 25 gennaio 2026, 16:25

Lucchese-Viareggio: 1-0 E' vittoria pesantissima

Rossoneri impegnati con il Viareggio in un match di altissima classifica: nel primo tempo occasioni per Riad e Fedato, Kthella impegna due volte Milan sul finire. A inizio ripresa sblocca Fedato, poi occasioni per lo stesso Fedato e Santeramo ma Nucci dice no. Pegollo centra la traversa nel recupero

Ricerca nel sito

MAV autotrasporti

bonito

Banca di Pescia

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px