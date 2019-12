L'evento



Grande successo per la Battaglia dei portieri

sabato, 28 dicembre 2019, 14:54

Quella di ieri alla “Checchi Calcio” di Carraia è stata una giornata di puro divertimento. Infatti, si è svolta la seconda edizione della “battaglia dei portieri”, organizzata dal marchio di guanti per portieri Gadim (Instagram: gadim_guanti). I 56 partecipanti, nati tra il 2003 e il 2011, sono stati divisi in gruppi di età e si sono poi sfidati uno contro uno. Davvero una giornata indimenticabile per tutti i ragazzi presenti

Ecco i vincitori per categoria:

Categoria 2003/2004: Nucci.

Categoria 2005/2006: Belcrei.

Categoria 2007: Dazzi.

Categoria 2008/2009: Giulianetti.

Categoria; 2010/2011: Cervelli.