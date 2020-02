L'evento



Giacomo Gnech conquista il centesimo titolo regionale per la Scherma Puliti di Lucca

giovedì, 6 febbraio 2020, 16:05

Festa grande in casa Puliti al Palazzetto della SS.Annunziata. Lo sciabolatore Giacomo Gnech ha conquistato a Livorno il campionato toscano nella categoria “Allievi”, centesimo titolo regionale per la gloriosa società lucchese nei suoi quasi sessanta anni di attività. Quasi due all'anno e non è poco visto la difficoltà a vincere competizioni nella scherma italiana.

Gnech ha fatto una gran bella gara venendo a capo di numerosi avversari e battendo in finale il livornese Mannucci per 15 a 13. Prima di lui anche Giulia Bartolini si era fregiata del titolo regionale tra le “Bambine”. In questo caso la lucchese aveva preceduto la compagna di squadra Ginevra Grimaldi.

La giornata livornese ha dato altre soddisfazioni alla sciabola lucchese. Pablo Giovannetti ha ottenuto l'argento tra i “Giovanissimi” perdendo l'assalto finale con il livornese Vivaldi per 9 a 10 e piazzandosi davanti a Emanuele Rossi.

Anche Loredana Rodilosso ha otteuto l'argento tra la “Allieve” mentre Federica Pardini ha conquistato il bronzo tra le “Giovanissime”. Infine i “maschietti” che hanno visto Andrea Caldarelli sul podio con Edoardo Bartolini al quinto posto.

