L'evento



Champions League: le ultime notizie sull'epilogo della massima competizione europea

giovedì, 16 aprile 2020, 15:23

Continua l’analisi delle varie soluzioni che potrebbero essere adottate per consentire alla Champions League 2019/20 di giungere a termine. Né la Uefa, né i club calcistici ancora in lotta per il titolo di campione d’Europa vorrebbero vedere la competizione di questa stagione annullata ed il titolo non assegnato.



Al momento però non è ancora stata presa una decisione e non si sa come andrà a finire la competizione europea. L’unica certezza è che bisognerà attendere un comunicato ufficiale della Uefa per tornare a parlare delle quote scommesse sulla Champions League e per tornare a fare il tifo per il proprio club preferito.



La soluzione potrebbe essere la Final Four



Tra le varie ipotesi prese in esame nelle ultime settimane, la più gettonata sembrerebbe quella della cosiddetta Final Four, la quale dovrebbe consentire di portare a termine la competizione e di individuare dunque la squadra campione d’Europa di quest’anno. Seguire una strada che non obblighi ad annullare il torneo di quest’anno sarebbe vantaggioso per la Uefa e per i club calcistici: tutti infatti non accuserebbero un danno di immagine e di prestigio ed al contempo potrebbero recuperare parte delle perdite economiche che inevitabilmente hanno registrato nelle ultime settimane.



Nel caso in cui l’ipotesi della Final Four dovesse essere approvata dalla Uefa – prima dell’approvazione si ascolteranno anche le società calcistiche ancora in corsa per il titolo – le quattro squadre semifinaliste saranno chiamate a prendere parte ad un mini torneo, che servirà per decretare il vincitore della Champions League 2019/20. Gli incontri si dovrebbero svolgere ad Istanbul nello stadio Ataturk che è stato proposto come stadio ideale per accogliere questo mini torneo, nonostante non sia ancora stato approvato definitivamente come location ufficiale.



Pro e contro della Final Four



Dal momento che quella della Final Four è l’ipotesi che sembra star riscuotendo maggior successo, è utile interrogarsi sui pro e sui contro di questa possibile conclusione del torneo. Il vantaggio principale consisterebbe proprio nella possibilità di portare a termine la competizione, evitando di dover dichiarare nulle le partite disputate fino a questo momento e di non assegnare il titolo per la stagione 2019/20.



Un altro pro da non sottovalutare è l’interesse che un evento di questo tipo – una vera e propria maratona di calcio – sarebbe in grado di riscuotere. Milioni di amanti del calcio seduti davanti al televisore per godere di uno spettacolo senza precedenti, che vedrebbe scendere in campo campioni di altissimo livello a distanza di poco tempo. I club in questo modo avrebbero anche la possibilità di generare del fatturato prezioso, sfruttando gli incassi dei diritti tv e tutto quanto deriverebbe dal prestigio di aver partecipato alle fasi finali della Champions League o addirittura di aver vinto la competizione.



Per quanto riguarda gli svantaggi, sarà più difficile per i tifosi recarsi allo stadio a sostenere la loro squadra – le partite potrebbero addirittura essere giocate a porte chiuse, non ci sono ancora indicazioni a riguardo – inoltre la Uefa non avrebbe tempo per organizzare il doppio scontro andata – ritorno per le semifinali, che diventerebbero dunque ad eliminazione diretta.