Finalmente riapre la ChecchiCalcio

mercoledì, 1 luglio 2020, 13:15

Con una formula completamente nuova, imposta dalla pandemia, i soci hanno approvato il bilancio 2019 e confermato i vertici aziendali: la banca ha erogato 51,4 milioni di euro, di cui quasi 34,5 milioni a favore di famiglie o persone fisiche, e 16,9 milioni alle attività economiche

lunedì, 22 giugno 2020, 13:49

Un bilancio 2019 all’insegna della tenuta dei volumi, dell’abbattimento dei rischi con la cessione di posizioni deteriorate e l’incremento del numero dei Soci: è quello che Banca di Pescia e Cascina sottoporrà all’approvazione dei suoi soci in un’assemblea fortemente condizionata dall’emergenza epidemiologica

venerdì, 12 giugno 2020, 19:09

Mercoledì scorso ha riaperto la storica trattoria in piazza del Carmine dopo l’installazione della nuova canna fumaria e sabato 13 giugno la “prima” nella splendida cornice della Cantina nella Tenuta Alcide a Tre Cancelli

martedì, 9 giugno 2020, 12:14

L’ASD Folgor Marlia inizia ad organizzarsi in vista della prossima stagione ed uno settori ritenuti strategici per lo sviluppo della società stessa è la scuola calcio: Luca Pieri ed Andrea De Luca, già direttori sportivi del Settore Giovanile, ricopriranno il medesimo incarico per la Scuola Calcio per la stagione in...