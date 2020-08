L'evento



Come non confondere il bingo con la tombola

venerdì, 21 agosto 2020, 12:18

Chi non conosce la tombola? Nelle lunghe tavolate natalizie capita volentieri di ritrovarsi coinvolti in qualche partita tra cartelle, fiches e all’occorrenza fagioli per segnare i numeri sulle cartelle. Ciò che forse non tutti sanno è che nel gioco del bingo, molto simile alla tombola, chi vuole tentare la fortuna e divertirsi con estrazioni analoghe anche nel resto dell’anno può farlo tranquillamente. Non è un caso se in tanti tendono a confondere i due giochi tra loro. Mentre la tombola è un gioco più tradizionale, il bingo rientra perlopiù nella categoria del gioco d'azzardo e coinvolge molte più persone. La prima differenza sostanziale risiede nelle vincite: mentre nella tombola esistono l’ambo, il terno, la quaterna, la cinquina e la tombola, nel bingo si ottengono premi solo con la cinquina o marcando tutti i numeri della cartella.

Prima di iniziare a giocare al bingo vengono distribuite le cartelle che presentano 3 file di 5 numeri. L'estrazione viene effettuata con delle macchine all'interno delle quali sono presenti 90 palline numerate. Il limite massimo di partite giocabili con lo stesso set di palline è di 5.000, dopodiché il set va sostituito con tanto di comunicazione all’AAMS e va comunque conservato per possibili controlli. Rispetto alla semplice tombola, nel bingo la fiscalità assume un ruolo non indifferente, dunque.

Chi per primo vede estratti tutti i 15 numeri presenti sulla propria cartella si aggiudica il premio "Bingo", ad oggi equivalente al 53% della raccolta della partita, che può variare fino al 51% quando la percentuale del Bingo happy risulta pari al 2% viene sottratta alla percentuale del bingo. Il premio della cinquina, invece, corrisponde al 7% del montepremi. Il bingo contempla molte altre possibilità vincita che sono totalmente assenti nella tombola e lo rendono anche più conveniente in termini di guadagno.

Il Bingo One, ad esempio, viene messo in palio dopo aver raggiunto una quota stabilita mensilmente da ciascuna sala e che viene costituito con il 4% dell'incasso di ogni partita. Il Bingo One Extra raddoppia il Bingo One per chi effettua bingo nella 46ª o 47ª pallina della sessione Bingo One, con un valore del 50% in più per chi realizza il bingo nella 48ª o 49a pallina della sessione Bingo One. Inoltre c’è il Super Bingo per chi raggiunge il bingo con un numero di palline estratte uguale o inferiore a 38. Altri premi notevoli e dal valore variabile sono il Bingo Oro, il Bingo Argento e il Bingo Bronzo, di solito messi in palio in partite specifiche con annuncio preventivo da parte del direttore di gioco.

In Italia non sono pochi gli amanti del gioco d’azzardo che si dilettano frequentemente al bingo, che sia online o dal vivo, riempiendo ogni settimana le sale apposite, benché queste ultime stiano diminuendo sensibilmente nel corso degli anni. Tuttavia, le concessioni aumentano proprio perché oggi è possibile giocare in maniera più agevole e diretta, anche a distanza. Anche per questo motivo il bingo assume i connotati del fenomeno di massa a dispetto della tombola, rispetto alla quale conserva infatti notevoli possibilità di espansione sul mercato del gioco. Può capitare di imbattersi dunque anche in qualche episodio di cronaca curioso sulle vincite del bingo. Più che concettuale, la differenza tra bingo e tombola è ideologica.