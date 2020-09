L'evento



La tecnologia e il gioco d'azzardo

giovedì, 17 settembre 2020, 17:26

Il gioco d'azzardo online sta prendendo piede in tutto il mondo, complici bonus succulenti e promesse di vincite sempre più importanti. Anche i passi da gigante compiuti dalla tecnologia e l'implementazione dei sistemi di intelligenza artificiale nei casinò online, come è avvenuto per Voglia di Vincere casinò online, stanno pian piano avvicinando le persone a questo passatempo. Gli appassionati di gioco d'azzardo che stanno affacciandosi al mondo virtuale sapranno già che accedere a uno dei tanti casino online è un gioco. E non solo perché la fase di registrazione è sempre più rapida e comoda, ma anche perché oggi l'esperienza di gioco è fruibile anche attraverso i dispositivi mobili. Ma in che modo la tecnologia sta cambiando questo settore? Scopriamolo insieme.

Il boom dei casinò digitali: cosa dicono i numeri?

I casinò digitali non arrestano la loro ascesa, grazie alla maggior flessibilità, intrinseca nella loro stessa natura. A confermare la crescita smisurata dei casinò online sono i numeri, secondo cui nell'anno in corso i portali di gioco d'azzardo hanno visto aumentare le spese degli italiani di un ulteriore 13%. Anche il 2019 si era chiuso con numeri da record, ancora imbattuti: durante il mese di dicembre, infatti, la spesa complessiva degli utenti aveva superato la soglia dei 95 milioni di euro, per un totale annuo pari a 830 milioni di euro. I motivi di tanto apprezzamento? Il merito va soprattutto al fascino e alla qualità dei nuovi giochi digitali. Tra questi figurano le slot machine, che da sole trainano buona parte delle entrate del settore. Non è un caso se si stanno moltiplicando anche i siti Web dedicati alle recensioni e agli approfondimenti relativi al gioco d'azzardo e ai giochi digitali più recenti.

Cos'è cambiato e cosa cambierà nei prossimi anni?

La tecnologia sta facendo passi da gigante in ogni ambito e quella applicata al gioco d'azzardo e ai casinò online non fa eccezione. I giochi digitali sono sempre più curati, pensati per una vasta gamma di utenti e dotati di un motore grafico potente come quello dei videogiochi tradizionali. Anche l'implementazione dell'intelligenza artificiale sta pian piano rendendo le piattaforme più veloci e customizzate; home page e suggerimenti prendono spunto dalle ricerche abituali dell'utente e lo spingono a cimentarsi nei giochi che predilige o che potrebbero piacergli. Inoltre, grazie ai nuovi dispositivi elettronici, chiunque è libero di giocare in qualsiasi momento, sfruttando funzioni hi-tech come il live, probabilmente la novità più importante degli ultimi anni. Eppure, secondo gli esperti la rivoluzione è ancora agli inizi, poiché le nuove tecnologie come la realtà virtuale continuano a bussare alla porta dei casinò digitali. Proprio la realtà virtuale a breve potrebbe diventare l'anima del gioco d'azzardo online e dei casinò reali, grazie alle straordinarie applicazioni già sperimentate dai giochi RPG presenti in rete.