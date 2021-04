Atleti Virtus protagonisti a Livorno

Altri articoli in L'evento

lunedì, 12 aprile 2021, 13:19

E’ tempo di bilancio per Banca di Pescia e Cascina: venerdì 30 aprile i soci saranno chiamati a votare i numeri della loro banca, ma quest’anno avranno un motivo di orgoglio in più con la conferma del sostegno che l'istituto ha dato al territorio. Ecco i numeri

martedì, 6 aprile 2021, 13:24

Origini nigeriane, ma di nazionalità italiana e possibilità di essere convocata con la nazionale italiana, Amanda è stata finora una delle star dell’atletica giovanile internazionale grazie ai risultati ottenuto in Inghilterra prima e negli Stati Uniti. Rinnovato il consiglio direttivo: unanime conferma per Ferdinando Caturegli nel ruolo di presidente

domenica, 14 marzo 2021, 20:35

Il pilota lucchese protagonista di un avvio convincente sulle strade del primo appuntamento di Campionato Italiano Rally, archiviato sul podio del Campionato Italiano Rally Asfalto: un piazzamento figlio di una prestazione concreta nel primo giro di speciali

sabato, 13 marzo 2021, 11:51

La notizia era già nell’aria da settimane ma adesso è arrivata anche l’ufficialità: il campionato di serie C 2020-2021 non ci sarà. Dopo una lunga serie di rinvii, la Federazione italiana rugby ha infatti optato per la cancellazione della stagione in corso, che di fatto non è mai iniziata.