Virtus Lucca: atleti in evidenza al Fosson Cross. Superata quota mille tesserati

lunedì, 6 dicembre 2021, 13:48

LUCCA - Mentre si prepara la nuova stagione, ecco i primi ottimi risultati degli atleti dell’Atletica Virtus Lucca impegnati a Fossone, nella sesta edizione del Fosson Cross, prima prova del Gran Prix toscano di cross. Tra gli uomini, nella 5 km, si registrano prestazioni importanti per Filippo Sodini, Saverio Messina e Tomas Tei, seguti da Aymen Rezgui, Davide Bertoli, Fabio Pizzo e Andrea Ragghianti. Il miglior piazzamento di giornata arriva con il quinto posto di Giulio Guccione, classe 2009, sulla distanza di 1,5 km categoria ragazzi. Nella stessa gara, bravissimi anche Federico Pellegrini, Nicola Petroni, Matteo Luporini, Giovanni De Gaspari, Elia Bani, Federico Serafini, Alessandro Vanni, Achille Lanza, Francesco Guido Floris, Lorenzo Guglielmi, Gabriele Lombardi, Filippo Orsi, Leonardo Stefanelli, Pierpaolo Pera e Duccio Marzocchini. Nella 2,5 km cadetti, molto buona le prove di Sebastiano Simonetti, Cristian Cordoni, Fabrizio Pratali, Joseph Manfredi, Simone Melani, Jacopo Nardo, Edoardo Paganelli, Francesco Serafini, Vutha Locci, Marco Pardini, Francesco Saggi, Matteo Bresciani e Alessandro Magnani.

Tra le donne, nella 3 km, ancora indicazioni molto positive da Marina Senesi che precede Irene Giambastiani, Emilia Serra, Clarice Gigli e Maria Puglia.

Gran bel nono posto per Elena Abetini nella 2,5 km Cadette, gara che vede in evidenza anche Giulia Cavalzani, Sara Isola, Veronica Landucci, Olivia Dunga, Matilde Nave e Chiara Giannotti.

A chiudere la manifestazione, le prestazioni convincenti delle Ragazze impegnate nella gara 1,5 km, che vede sugli scudi Mia Galigani, Susanna Tambellini e Nikola Trzos.

La soddisfazione dei risultati ottenuti in gara giunge al termine della settimana in cui la Virtus Lucca supera, per la prima volta nella sua storia, la quota vertiginosa di mille tesserati.

Un traguardo importantissimo e significativo della qualità e dell’attenzione rivolte dalla società a ogni singolo atleta. Il numero dei tesseramenti, la cui grande maggioranza è relativa agli atleti che si allenano al Campo Scuola Moreno Martini, è condiviso con il Gruppo Marciatori di Barga, società con cui perdura una collaborazione decennale portata avanti con la società e con le figure di riferimento di Luigi Cosimi, Gaia Cosimini e Vinicio Bertoli, e con l’Associazione Sportiva Torre del Lago per la quale il riferimento è Giovanni Sori.

“Un traguardo che ci rende molto orgogliosi – afferma il vice presidente Sergio Martinelli – non tanto per il numero in sé, ma perché è stato raggiunto in un anno particolarmente difficile. Significa che, nonostante la complessità del momento, siamo comunque riusciti a includere oltre mille ragazzi ai quali diamo la possibilità di fare sport, dai centri estivi all’attività promozionale, fino ai gruppi di preagonistica e alla squadra assoluti. Credo che questo dato sia la fotografia esatta del lavoro che abbiamo portato avanti e dell’impegno profuso tra le tante difficoltà di vario genere che si siamo ritrovati a dover affrontare. Non so se riusciremo a ripetere gli stessi numeri anche il prossimo anno, ma sicuramente questo è uno stimolo ulteriore a fare sempre meglio”.