Atletica Virtus: Oliveri e Orlando campioni italiani, argento per Naldi e bronzo per Pieroni

lunedì, 28 febbraio 2022, 15:16

LUCCA – Due ori, un argento, un bronzo e altre ottime prestazioni ai Campionati italiani Assoluti indoor di Ancona e lo storico nono posto della squadra femminile nella classifica di società che la vede al primo posto tra le toscane. Questo il bilancio della due giorni in terra marchigiana che hanno portato all’Atletica Virtus Lucca il miglior bottino di tutti i tempi in termini di medaglie e piazzamenti. Un inizio di 2022 estremamente positivo e incoraggiante per la società biancoceleste che ha vissuto un fine settimana ricco di emozioni iniziato con il titolo tricolore conquistato da un superlativo Matteo Oliveri che, con la misura di 5.37, strappa la medaglia più preziosa migliorando sensibilmente anche il proprio primato personale. Sui 60 metri, vola Marcell Jacobs che, dopo aver incantato il pubblico presente con la propria performance, si aggiudica senza troppi sforzi il titolo di campione italiano con il crono di 6.57. Argento per Elisa Naldi che, al primo anno con la maglia del Gruppo Sportivo Carabinieri, si laurea vice campionessa italiana nel salto in lungo con 6.22 e bel bronzo per Idea Pieroni con 1.82 nel salto in alto. Sulla distanza dei 1500 metri, personal best per Marta Castelli (4.33.59), protagonista anche della gara degli 800. Buona prova sui 60 ostacoli per Andrea Pacitto che manca di un soffio la finale e prestazioni di rilievo nel getto del peso maschile e femminile rispettivamente anche per Antonj Possidente e Michelle Obijiaku, ques’ultima alla sua prima gara assoluta in Italia. Contemporaneamente, dai Campionati italiani invernali di lanci di Mariano comense, arriva il fantastico primo posto di Roberto Orlando che si conferma campione italiano invernale nel giavellotto con la misura di 74.82.

Altra nota lieta è lo splendido primato personale di Zohair Zahir (1.08.00) nella storica mezza maratona di Napoli. Chiude la rassegna del fine settimana la bella prestazione di Filippo Sodini, Simone Orsucci e Fabio Pizzo rispettivamente quarto, sesto e diciannovesimo sulla 13 km del Trofeo Bigmat Palastreto di Sesto fiorentino.