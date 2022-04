L'evento



Banca di Pescia e Cascina, ecco la Primavera Soci

mercoledì, 20 aprile 2022, 14:40

Primavera Soci è il pacchetto di iniziative gratuite la cui partecipazione è riservata ai Soci della Banca, anche con un accompagnatore. Il palinsesto è già definito, ma potrebbe arricchirsi con altri eventi nelle prossime settimane. Il Socio potrà tenersi informato su www.bancadipesciaecascina.it o sulla pagina Facebook.



La prima delle iniziative è la visita guidata al Museo della Carta di Pietrabuona a Pescia. Sabato 30 aprile, dalle ore 16.00 i visitatori avranno la possibilità di scoprire i mille segreti della carta filigranata fatta a manoe partecipare ad una dimostrazione di creazione dei Mastri Cartai dell'Impresa Magnani Pescia. Al termine della visita sarà offerto un aperitivo.



Per partecipare agli eventi basterà inviare una mail a eventi@bpc.bcc.it o comunicazione@bpc.bcc.it entro mercoledì 27 aprile. Sarà premura della Banca fornire precise indicazioni, anche qualora il numero delle prenotazioni dovesse superare quello dei posti a disposizione. Nel caso in cui il numero delle prenotazioni dovesse superare il numero dei posti disponibili, la Banca procederà per estrazione.



Altri eventi in programma sono: la visita al Museo Piaggio di Pontedera, al Pastificio Martelli e Castello di Lari e due interessantissimi incontri con l’alpinista lucchese Riccardo Bergamini. Bergamini ha scalato montagne di oltre 8000 e 7000 metri senza l’aiuto di bombole d'ossigeno. Con video proiezioni racconterà la sua ultima impresa in Himalaya.