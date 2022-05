L'evento



Atletica Virtus: risultati eccellenti per gli Allievi

lunedì, 9 maggio 2022, 13:53

LUCCA - Due giorni ad alta intensità per la Virtus Lucca con i propri atleti impegnati nelle varie specialità e nelle differenti categorie in gare concluse con risultati di grande prestigio.

Le note più felici arrivano dal settore giovanile, con gli Allievi e le Allieve impegnati a Massa nella prova regionale, valida per il Campionato di Società, che si è chiusa con il quarto posto della squadra femminile e il settimo della squadra maschile, a coronamento di un’ottima prova corale in cui tutti i giovani atleti coinvolti hanno ben figurato mettendo a frutto l’attento e puntuale lavoro portato avanti insieme allo staff tecnico egregiamente coordinato Fabio Pierotti. Tra i risultati più importanti ci sono quelli di Marina Senesi - sul primo gradino del podio sia sui 1500 metri con il tempo di 4.50.12 sia sui 3000 con 10.17 -, e quello di Aymen Rezgui, 6.29.44 sui 2000 siepi. Entrambi allenati da Enrico Carelli, coadiuvato dall’imprescindibile presenza di Cristiana Lucchesi, strappano con largo anticipo il pass per i campionati italiani.

Nell’ambito di un’ottima prestazione generale spiccano in modo particolare le prove di: Michele Baccelli e Bianca Pellini sui 200 metri, Daniel Galligani e Viola Bartolini sui 400, Federico Ascareggi, Anna Tognotti ed Emma Puccetti sugli 800, Gabriele Chelini e Sebastiano Simonetti sui 1500, Walid Hallami sui 2000 siepi, della staffetta maschile 4x100 composta da Giorgio Vecoli, Carlo Bresciani, Daniel Galligani e Michele Baccelli, della staffetta femminile 4x100 composta da Francesca Marchetti, Matilde Balducci, Aurora Massaglia e Bianca Pellini, Diana Amabile sui 100 ostacoli, Giada Bartolozzi sui 400 ostacoli e della staffetta femminile 4x400 composta da Diana Amabile, Viola Bartolini, Emma Puccetti e Adriana Vannucci.

Nei salti, ottima prova per Carlo Bresciani, sul terzo gradino del podio nel salto in alto con la misura di 1.73 e secondo con la misura di 6.13 nella gara di salto in lungo in cui si mette in bella mostra anche Giorgio Vecoli. Molto bene anche Bianca Pellini e Matilde Balducci rispettivamente sul secondo e sul terzo gradino del podio nel salto triplo, Gabriele Giannotti nel salto triplo e Zoe Pieroni che, oltre che nel salto in alto, fa registrare un risultato degno di nota anche nel lancio del disco.

A Massa protagonisti di una gara eccellente anche Filippo Sodini e Paolo Marsili sui 1500 metri mentre a Rieti Marta Castelli corre gli 800 in 2.11.70.

Alla Lucca Half Marathon grandissimo esito per Simone Orsucci, quinto assoluto con il tempo di 1.17.09 e per Lorenzo Giuntini, quattordicesimo assoluto e terzo di categoria con 1.22.06.

Solo 73.57 nel giavellotto per Roberto Orlando al Seiko Golden Gran Prix di Tokyo al termine di una gara stregata, in cui ha fatto registrare ben cinque nulli, che non pregiudica tuttavia in alcun modo le forti ambizioni del campione italiano.

La rassegna si conclude con l’ottimo lancio dell’atleta paralimpico Nicky Russo che, impegnato nel peso F35 al World Athletics Gran Prix di Jesolo, va ancora oltre i 13 metri con 13.01 all’esordio stagionale dopo un periodo caratterizzato da fastidi fisici.