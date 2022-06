Il Fralbe vince la 37° edizione del campionato di serie A di calcio a 5 Aics battendo Bodymind ai supplementari

Altri articoli in L'evento

lunedì, 20 giugno 2022, 16:04

Ancora un fine settimana denso di impegni e soddisfazioni per gli atleti della Virtus Lucca impegnati nelle differenti gare delle rispettive specialità. Ottima prova degli Allievi ai Campionati italiani di Milano. A Lucca brillano le staffette

domenica, 19 giugno 2022, 08:44

In particolare, possono accedere alle agevolazioni ed ai benefici garantiti dall’iniziativa Centri Estivi 2022 le persone fisiche in possesso dello status di Associato di Fior di Mutua, quando intendano iscrivere il proprio figlio minore ad un centro estivo

lunedì, 13 giugno 2022, 16:29

Titolo italiano Master per Chiara Cinelli nel giavellotto e argento nel disco, oro per Idea Pieroni nel salto in alto e per Cecilia Naldi nel salto in lungo e bronzo per Matteo Oliveri nel salto con l'asta nella categoria Promesse

martedì, 7 giugno 2022, 15:38

Doppia affermazione per gli atleti del settore giovanile dell'Atletica Virtus Lucca che ai campionati regionali di Prato si aggiudicano il titolo toscano nella staffetta 4x100 sia con la squadra maschile sia con quella femminile